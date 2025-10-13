Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς

Παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό - Έφθασε ο Τραμπ στο Ισραήλ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 11:19 Απεργία 14/10: Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία
13.10.25 , 11:03 Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
13.10.25 , 10:58 Άννα Κυριακού: Πέθανε η θεία «Μπεμπέκα» από τις Τρεις Χάριτες
13.10.25 , 10:53 Αλεξάνδρα Νίκα - Κωνσταντίνος Αργυρός: Το δωμάτιο του γιου τους, Βασίλη
13.10.25 , 10:52 Παυλίνα Βουλγαράκη: Το όνομα της κόρης της & η μετακόμιση μόνιμα στην Κρήτη
13.10.25 , 10:48 Έξαλλη η Ιουλία Καλλιμάνη: Έδιωξε θαμώνα που την έβρισε χυδαία
13.10.25 , 10:45 Jeep Compass PHEV τετρακίνητο: Τώρα με όφελος 10.000 ευρώ
13.10.25 , 10:30 Μητσοτάκης: Κουμπάρος στον γάμο της κόρης του Γ. Γιακουμάτου, Εβίνας
13.10.25 , 10:06 Τρεις σοβαροί λόγοι για να αποφύγεις τον πρωινό καφέ με άδειο στομάχι
13.10.25 , 10:02 Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς
13.10.25 , 10:00 Κέντρικ Ναν: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του
13.10.25 , 09:38 Σταμούλης για σύζυγο: «Eίμαστε 10 χρόνια μαζί.Την αγαπούσε πολύ ο γιος μου»
13.10.25 , 09:35 Ετεοκλής Παύλου: «Πριν 13 χρόνια πέθανα. Σήμερα είναι τα 2α γενέθλιά μου»
13.10.25 , 09:33 Αλλάζει ο καιρός από την Τετάρτη - Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες
13.10.25 , 09:20 Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Άννα Κυριακού: Πέθανε η θεία «Μπεμπέκα» από τις Τρεις Χάριτες
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Απεργία 14/10: Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία
Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς
Μητσοτάκης: Κουμπάρος στον γάμο της κόρης του Γ. Γιακουμάτου, Εβίνας
Ετεοκλής Παύλου: «Πριν 13 χρόνια πέθανα. Σήμερα είναι τα 2α γενέθλιά μου»
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Κυριακάτικες λιγούρες για την Κατερίνα Καινούργιου: «Αμαρτία μου»
Τρεις σοβαροί λόγοι για να αποφύγεις τον πρωινό καφέ με άδειο στομάχι
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφίες και βίντεο AP, Reuters
Πρώτη Δημοσίευση: 13.10.25, 08:29
H απελευθέρωση των πρώτων 7 ομήρων στη Γάζα / Reuters
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι 20 όμηροι που κρατούνταν από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στη Γάζα απελευθερώθηκαν και παραδόθηκαν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

Αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση των 20 ομήρων από τη Χαμάς
 

Οι πρώτοι επτά Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς:

  •  Matan Angrist
  • Gali και Ziv Berman
  • Alon Ahel
  •  Eitan Mor
  • Guy Gilboa-Dalal
  • Omri Miran

Oι πρώτοι 7 όμηροι που απελευθερώθηκαν λίγο μετά τις 08:00:

Οχήματα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) βρίσκονταν από νωρίς στις τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας για την παραλαβή των Ισραηλινών ομήρων.

Νωρίτερα, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δημοσιοποίησε τα ονόματα είκοσι ζωντανών ισραηλινών ομήρων, κρατούμενων στη Λωρίδα της Γάζας, η απελευθέρωση των οποίων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ανταλλαγής τους με εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές.

Τελ Αβίβ: Κραυγές ανακούφισης και χαράς την ώρα της ανακοίνωσης της απελευθέρωσης του πρώτου γκρουπ ομήρων

Κραυγές χαράς στο Τελ Αβίβ  στο άκουσμα της απελευθέρωσης του πρώτου γκρουπ ομήρων / AP

Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς

Η πρώτη εικόνα ομήρου που μεταφέρεται με βαν στη βάση Ρέιμ / ΣΚΑΪ

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε την «επιστροφή στα σπίτια τους» των Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν σήμερα το πρωί από την Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Καλη επιστροφή στο σπίτι», ανέφερε το υπουργείο σε μια σειρά από επτά μηνύματα στο Χ συνοδευόμενα από τις φωτογραφίες των επτά ομήρων: Ματάν Άνγκρεστ, Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι, Όμρι Μιράν, Εϊτάν Μορ, Αλόν Οχέ.

Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς

Συγκίνηση και δάκρυα στην πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ / AP

«Τελευταία ημέρα» - Πλήθος κόσμου στην πλατεία των Ομήρων      

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς στο Τελ Αβίβ στην πλατεία των Ομήρων, όπου στήθηκε γιγαντοοθόνη για τη μετάδοση της απελευθέρωσης των Ισραηλινών που κρατούνταν στη Γάζα. 

Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Ξεκίνησε η απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς

Πολλοί από τους συγκεντρωμένους αγκαλιάζονται, με τα συναισθήματα να είναι πολύ έντονα. Κάποιοι έχουν πάει στην πλατεία κρατώντας πορτρέτα των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι, ενώ άλλοι κρατούν ισραηλινές σημαίες. 

Η Νόγκα, που φορά ένα αυτοκόλλητο το οποίο γράφει «τελευταία ημέρα», δήλωσε ότι νιώθει ένα είδος «ευφορίας». 

Μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν απήχθησαν 251 άνθρωποι, αυτή η νεαρή γυναίκα φορά κάθε μέρα μια καρφίτσα στην οποία γράφει τον αριθμό των ημερών που παραμένουν υπό κράτηση στη Γάζα οι όμηροι.

«Είμαι συγκινημένη αλλά ταυτόχρονα και θλιμμένη για όσους δεν θα επιστέψουν», εξήγησε. 

Κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται στην πλατεία εδώ και ώρες, καθώς δεν θέλουν να χάσουν τις απελευθερώσεις. 

Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Ξεκίνησε η απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς

Το Φόρουμ Οικογενειών, η βασική οργάνωση συγγενών των ομήρων, οργάνωσε στην πλατεία μια «κίτρινη νύκτα», από το χρώμα της κορδέλας που φορούν στο Ισραήλ για να συμβολίσουν τους ομήρους.

Σε γιγαντοοθόνες ισραηλινοί τηλεοπτικοί σταθμοί προβάλλουν εικόνες από προηγούμενες συγκεντρώσεις σε αυτό το σημείο, καθώς η πλατεία αναδείχθηκε με την πάροδο των μηνών ως το νευραλγικό κέντρο των κινητοποιήσεων για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Το τραγούδι «Habayta» («στο σπίτι» στα εβραϊκά), που παίζει από τα μεγάφωνα, ακούγεται διαφορετικά σήμερα, καθώς το Ισραήλ περιμένει την απελευθέρωση των ομήρων. Το τραγούδι αυτό χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980 και απευθυνόταν αρχικά στους Ισραηλινούς στρατιώτες που πολεμούσαν στον Λίβανο. Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου το τραγούδι αυτό ακουγόταν τακτικά στις εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνταν τα τελευταία δύο χρόνια στην πλατεία των Ομήρων. 

Έφθασε στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Ισραήλ, όπου θα απευθυνθεί στο κοινοβούλιο, ενώ αργότερα σήμερα πρόκειται να μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας. 

Η ΕΕ χαιρετίζει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, που «κατέστη δυνατή χάρη στον πρόεδρο Τραμπ»        

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας χαιρέτισε σήμερα την απελευθέρωση επτά Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, τονίζοντας τον ρόλο του προέδρου Τραμπ σε αυτό το «κρίσιμο βήμα προς την ειρήνη».

«Η απελευθέρωση των ομήρων είναι μεγάλη επιτυχία για τη διπλωματία και κρίσιμο βήμα προς την ειρήνη. Ο πρόεδρος Τραμπ κατέστησε δυνατή αυτή την καθοριστική εξέλιξη», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο Χ. 


 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΖΑ
 |
ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΟΜΗΡΟΙ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΧΑΜΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top