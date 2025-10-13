Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς

Οι 20 όμηροι που κρατούνταν από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στη Γάζα απελευθερώθηκαν και παραδόθηκαν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

Οι πρώτοι επτά Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς:

Matan Angrist

Gali και Ziv Berman

Alon Ahel

Eitan Mor

Guy Gilboa-Dalal

Omri Miran

The Red Cross announced: The seven hostages have been transferred to the Red Cross



- Matan Angrist

- Gali and Ziv Berman

- Alon Ahel

- Eitan Mor

- Guy Gilboa-Dalal

- Omri Miran



are on their way home pic.twitter.com/Kt1dUL4fPe — Geo View (@theGeoView) October 13, 2025

Oι πρώτοι 7 όμηροι που απελευθερώθηκαν λίγο μετά τις 08:00:

All 7 hostages are now in the hands of the Red Cross and will soon be on their way to meet the IDF, and then back to Israel to reunite with their families.



All of them are standing on their feet. pic.twitter.com/poqCRGqdzT — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) October 13, 2025

Οχήματα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) βρίσκονταν από νωρίς στις τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας για την παραλαβή των Ισραηλινών ομήρων.

Red Cross vehicle in Khan Yunis to pick up hostages. pic.twitter.com/2Hj1pszxMi — Joe Truzman (@JoeTruzman) October 13, 2025

Νωρίτερα, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δημοσιοποίησε τα ονόματα είκοσι ζωντανών ισραηλινών ομήρων, κρατούμενων στη Λωρίδα της Γάζας, η απελευθέρωση των οποίων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ανταλλαγής τους με εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές.

Κραυγές χαράς στο Τελ Αβίβ στο άκουσμα της απελευθέρωσης του πρώτου γκρουπ ομήρων / AP

Η πρώτη εικόνα ομήρου που μεταφέρεται με βαν στη βάση Ρέιμ / ΣΚΑΪ

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε την «επιστροφή στα σπίτια τους» των Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν σήμερα το πρωί από την Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Καλη επιστροφή στο σπίτι», ανέφερε το υπουργείο σε μια σειρά από επτά μηνύματα στο Χ συνοδευόμενα από τις φωτογραφίες των επτά ομήρων: Ματάν Άνγκρεστ, Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι, Όμρι Μιράν, Εϊτάν Μορ, Αλόν Οχέ.

Συγκίνηση και δάκρυα στην πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ / AP

«Τελευταία ημέρα» - Πλήθος κόσμου στην πλατεία των Ομήρων

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς στο Τελ Αβίβ στην πλατεία των Ομήρων, όπου στήθηκε γιγαντοοθόνη για τη μετάδοση της απελευθέρωσης των Ισραηλινών που κρατούνταν στη Γάζα.

Πολλοί από τους συγκεντρωμένους αγκαλιάζονται, με τα συναισθήματα να είναι πολύ έντονα. Κάποιοι έχουν πάει στην πλατεία κρατώντας πορτρέτα των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι, ενώ άλλοι κρατούν ισραηλινές σημαίες.

Η Νόγκα, που φορά ένα αυτοκόλλητο το οποίο γράφει «τελευταία ημέρα», δήλωσε ότι νιώθει ένα είδος «ευφορίας».

Μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν απήχθησαν 251 άνθρωποι, αυτή η νεαρή γυναίκα φορά κάθε μέρα μια καρφίτσα στην οποία γράφει τον αριθμό των ημερών που παραμένουν υπό κράτηση στη Γάζα οι όμηροι.

«Είμαι συγκινημένη αλλά ταυτόχρονα και θλιμμένη για όσους δεν θα επιστέψουν», εξήγησε.

Κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται στην πλατεία εδώ και ώρες, καθώς δεν θέλουν να χάσουν τις απελευθερώσεις.

Το Φόρουμ Οικογενειών, η βασική οργάνωση συγγενών των ομήρων, οργάνωσε στην πλατεία μια «κίτρινη νύκτα», από το χρώμα της κορδέλας που φορούν στο Ισραήλ για να συμβολίσουν τους ομήρους.

Σε γιγαντοοθόνες ισραηλινοί τηλεοπτικοί σταθμοί προβάλλουν εικόνες από προηγούμενες συγκεντρώσεις σε αυτό το σημείο, καθώς η πλατεία αναδείχθηκε με την πάροδο των μηνών ως το νευραλγικό κέντρο των κινητοποιήσεων για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Το τραγούδι «Habayta» («στο σπίτι» στα εβραϊκά), που παίζει από τα μεγάφωνα, ακούγεται διαφορετικά σήμερα, καθώς το Ισραήλ περιμένει την απελευθέρωση των ομήρων. Το τραγούδι αυτό χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980 και απευθυνόταν αρχικά στους Ισραηλινούς στρατιώτες που πολεμούσαν στον Λίβανο. Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου το τραγούδι αυτό ακουγόταν τακτικά στις εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνταν τα τελευταία δύο χρόνια στην πλατεία των Ομήρων.

Έφθασε στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Ισραήλ, όπου θα απευθυνθεί στο κοινοβούλιο, ενώ αργότερα σήμερα πρόκειται να μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

🚨 LIVE: Trump being welcomed by Benjamin Netanyahu pic.twitter.com/WSr6KRSZcQ — Renee' (@ReneeBeau3776) October 13, 2025

Η ΕΕ χαιρετίζει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, που «κατέστη δυνατή χάρη στον πρόεδρο Τραμπ»

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας χαιρέτισε σήμερα την απελευθέρωση επτά Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, τονίζοντας τον ρόλο του προέδρου Τραμπ σε αυτό το «κρίσιμο βήμα προς την ειρήνη».

«Η απελευθέρωση των ομήρων είναι μεγάλη επιτυχία για τη διπλωματία και κρίσιμο βήμα προς την ειρήνη. Ο πρόεδρος Τραμπ κατέστησε δυνατή αυτή την καθοριστική εξέλιξη», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο Χ.

Today marks a rare moment of hope in the Middle East.



The release of hostages is a major success for diplomacy and a crucial milestone toward peace. President Trump made this breakthrough possible.



Securing peace in Gaza will be extraordinarily complex. (1/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025



