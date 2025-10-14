Μ. Γαρυφαλλίδου: Οι 600.000 followers, τα κεριά & το ταξίδι με την Τούνη

Η σχέση με τα social media για κάποιους αρχίζει και τελειώνει ως χόμπι, για άλλους γίνεται τρόπος ζωής και καριέρας. Η Μαριάννα Γαρυφαλλίδου, η αγαπημένη TikToker που έχει κερδίσει το κοινό με την αμεσότητα, το χιούμορ και τις καθημερινές της στιγμές, μιλά αποκλειστικά στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη για τα πρώτα της βήματα, τις συνήθειές της, τις επιχειρηματικές της ιδέες και τα σχέδιά της για το μέλλον.

Η Μαριάννα Γαρυφαλλίδου στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

«Το πρώτο μου βίντεο ήταν το 2016», θυμάται η Μαριάννα. «Είχα τελειώσει τις Πανελλήνιες και ήθελα να γεμίσω τον χρόνο μου μέχρι να μπω σε κάποια σχολή. Έβλεπα όλο το καλοκαίρι βίντεο στο YouTube – μέχρι τότε νόμιζα ότι ήταν μόνο μουσικά βίντεο! Και ξαφνικά ανακάλυψα vlogs, hauls, έναν ολόκληρο κόσμο».

Aν και πλέον το κανάλι της στο YouTube μετράει πάνω από 436.000 συνδρομητές, στο Instagram διαθέτει περίπου 151.000 ακολούθους και στο TikTok, η Μαριάννα έχει συγκεντρώσει πάνω από 600.000 followers, η επιτυχία της δεν ήρθε από το πρώτο βίντεο.

Το πρώτο της βίντεο δεν έγινε viral αμέσως: «Είχε μόλις τρία views και παρακολουθούσα με ενθουσιασμό να ανεβαίνουν. Αχ, είχε πέντε views… μετά εκατό. Έρχονταν από Κίνα, Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες… και αυτό με ενθουσίασε».

Η επιτυχία ήρθε λίγο αργότερα, όταν δοκίμασε κάτι διαφορετικό: «Έκανα haul από κινέζικα site, κάτι που κανείς στην Ελλάδα δεν είχε κάνει τότε, και πήγε πολύ καλά. Τότε ήρθε και η ειδοποίηση από το YouTube ότι μπορώ να βγάλω έσοδα. Παραιτήθηκα από τη δουλειά που είχα τότε, άρχισα να ανεβάζω βίντεο καθημερινά, και δεν χρειάστηκε να βρω άλλη δουλειά».

Η καθημερινότητα της Μαριάννας

Η TikToker δεν κρύβει τίποτα από την καθημερινότητά της και τις μικρές συνήθειες που την κάνουν… Μαριάννα:

Το πρώτο πράγμα μόλις ξυπνάει: «Βάζω ηλεκτρική σκούπα σε όλο το σπίτι, γιατί με τρία κατοικίδια δεν παλεύεται».

Στην τσάντα της έχει πάντα: lip gloss, κλειδιά σπιτιού και power bank.

Guilty pleasure: «Λατρεύω pancakes με φράουλα και σοκολάτα».

Τάσεις TikTok που δεν αντέχει: «Δεν μου αρέσει να βιντεοσκοπούμε άγνωστο κόσμο χωρίς να το ξέρει».

Τι θα έκανε μία μέρα χωρίς ίντερνετ: «Θα πήγαινα πολλές ώρες βόλτα με το σκύλο μου, θα κοιμόμουν, θα μαγείρευα κάτι ωραίο – θα ήταν χαλαρωτικό και ευχάριστο».

Έχει δική της εταιρεία με υπέροχα χειροποίητα κεριά

Η δημιουργία της επιχείρησης κεριών ξεκίνησε το 2021, λίγο μετά την καραντίνα: «Ήθελα να φτιάξω κάτι δικό μου, χειροποίητο. Είμαι πολύ ντροπαλός άνθρωπος, δεν μου αρέσει να παίρνω τηλέφωνο ή να ζητάω προσφορές. Σκέφτηκα να φτιάξω κάτι που να μπορώ να χειρίζομαι μόνη μου – και έτσι αποφάσισα τα κεριά».

Το πρώτο κερί της ήταν εμπνευσμένο από το πάθος της για τον καφέ: «Το πρώτο μου κερί με άρωμα καφέ και χρώμα που έμοιαζε με καφέ ήταν χάλια, αλλά κατάλαβα ότι μπορώ να το κάνω. Το βίντεο δεν το ανέβασα ποτέ, ήταν έκπληξη για τους followers μου, και από εκεί ξεκίνησε η εταιρεία».

«Πήγαμε Μύκονο με την Ιωάννα Τούνη και τη Στέλλα. Ήταν καταπληκτικά. Η ενέργεια τους και η φροντίδα που δείχνουν η μία στην άλλη με εντυπωσίασε – πάντα ρωτούσαν αν έχουμε φάει, αν θέλουμε κάτι. Ήταν μια μοναδική εμπειρία», είπε.

Όσο για συνεργασίες που ονειρεύεται: «Θέλω η Αμαλία Τ. να μου κάνει γυμναστική!».

Σκέψεις για το μέλλον

Όταν τη ρωτάμε πώς φαντάζεται τον εαυτό της σε δέκα χρόνια, η απάντηση είναι ρεαλιστική και αισιόδοξη: «Δεν κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια. Κάνω βραχυπρόθεσμα όνειρα. Φαντάζομαι ότι θα έχω οικογένεια, η εταιρεία μου θα είναι μεγαλύτερη και θα ασχολούμαι ακόμα με τα social media – αλλά ήρεμη και χωρίς άγχος».

Η Μαριάννα είναι παντρεμένη με τον αγαπημένο της Μπάμπη ο οποίος τη στηρίζει σε κάθε της βήμα - όπως και εκείνη άλλωστε! Οι δυο τους είναι full in love και συχνά εμφανίζονται μαζί στα social media της influencer, ενώ κάνουν και κοινές δημόσιες εμφανίσεις.