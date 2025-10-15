Ιωάννα Τούνη: Room tour στο «κιτσοπλούσιο» Λας Βέγκας

Στο bachelorette party της κολλητής της φίλης, Στέλλας Πάσσαρη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.10.25 , 09:21 Καιρός: Έρχεται διπλή διαταραχή που θα επηρεάσει και την Αττική
15.10.25 , 09:21 Φωτεινή Πετρογιάννη: Πέθανε ο πατέρας της
15.10.25 , 09:10 BMW Group: Δείτε τις πωλήσεις που έκανε
15.10.25 , 09:03 Πώς φτιάχτηκε η λίστα του Σίντλερ: Ο απατεωνίσκος που έσωσε 1.200 ανθρώπους
15.10.25 , 08:46 Στο νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι – Είχε τάσεις λιποθυμίας
15.10.25 , 08:39 Σούπερ μάρκετ: Δείτε τη λίστα με τα 2.000 προϊόντα που έχουν μειωμένη τιμή
15.10.25 , 08:22 Γρηγόρης Βαλτινός: Η αποκάλυψη για τη γνωριμία με τη σύζυγό του, Εύα Μπίθα
15.10.25 , 08:12 Φοινικούντα: Το τηλεφώνημα πριν το φονικό - Ο ανιψιός αναγνώρισε τον δράστη
15.10.25 , 07:57 Ιωάννα Τούνη: Room tour στο «κιτσοπλούσιο» Λας Βέγκας
15.10.25 , 07:22 Μπάγια Αντωνοπούλου: Ο σύντροφός της Νίκος Κώτσης της έκανε πρόταση γάμου
15.10.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Οκτωβρίου
14.10.25 , 23:45 Μυρτώ Αλικάκη: Σε σπάνια βραδινή έξοδο με τον σύντροφό της
14.10.25 , 23:30 Φάρμα: Μεγάλη ανατροπή στη δεύτερη δοκιμασία ασυλίας!
14.10.25 , 23:29 Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινά η διάθεση - Πού κυμαίνεται η τιμή του
14.10.25 , 23:21 Χάρις Αλεξίου: Η φωτογραφία που δημοσίευσε από τα γυρίσματα του Maestro
Μυρτώ Αλικάκη: Σε σπάνια βραδινή έξοδο με τον σύντροφό της
Φοινικούντα: Το τηλεφώνημα πριν το φονικό - Ο ανιψιός αναγνώρισε τον δράστη
Τούνη: Ο λόγος που βρέθηκε στο «Κιτσοπλούσιο, βλαχοπλούσιο» Λας Βέγκας
Σούπερ μάρκετ: Δείτε τη λίστα με τα 2.000 προϊόντα που έχουν μειωμένη τιμή
Μπάγια Αντωνοπούλου: Ο σύντροφός της Νίκος Κώτσης της έκανε πρόταση γάμου
Γρηγόρης Βαλτινός: Η αποκάλυψη για τη γνωριμία με τη σύζυγό του, Εύα Μπίθα
Στο νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι – Είχε τάσεις λιποθυμίας
Φοινικούντα: Πρόσωπο «έκπληξη» ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται για ακόμα μια φορά στο επίκεντρο των social media, αυτή τη φορά όχι μόνο λόγω του εντυπωσιακού της στιλ ή των επιχειρηματικών της κινήσεων, αλλά λόγω ενός ιδιαίτερου ταξιδιού που έχει πάρει ξεχωριστή θέση στις αναρτήσεις της.

Η Ιωάννα Τούνη εξορκίζει το κακό μάτι: Φασκόμηλο, μάσκες και… 18 ώρες πτήση

Ιωάννα Τούνη: Room tour στο «κιτσοπλούσιο» Λας Βέγκας

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιο συγκεκριμένα στο Λας Βέγκας, μαζί με την αγαπημένη της παρέα, για να γιορτάσουν με τον πιο φαντασμαγορικό τρόπο το bachelorette party της κολλητής της φίλης, Στέλλας Πάσαρη.

Ιωάννα Τούνη: Room tour στο «κιτσοπλούσιο» Λας Βέγκας

Ιδιαίτερα ενεργή στα social media, δεν παρέλειψε να μοιραστεί με τους followers της στιγμιότυπα από το ταξίδι, τόσο μέσα από stories όσο και από φωτογραφίες και βίντεο που αποκαλύπτουν τις στιγμές διασκέδασης, χαλάρωσης αλλά και ενθουσιασμού της παρέας σε μια από τις πιο διάσημες πόλεις του κόσμου.

 

@j.touni Μόλις ήρθαμε LAS VEGAS για το bachelorette της Στέλας! 😇🧿❤️ Πως σας φαίνεται το δωμάτιο μας με @efigkouta ;;;✨ #foryou #μπεσφοργιου #viral #vegas #roomtour ♬ original sound - Ioanna Touni

Σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε, η ίδια κάνει ξενάγηση στο πολυτελές δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διαμένει, σχολιάζοντας με τον δικό της, αυθόρμητο και ειλικρινή τρόπο: «Όλο το στιλ του Λας Βέγκας είναι κιτσοπλούσιο, βλαχοπλούσιο, αλλά έχει πολύ ωραίο vibe! Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο, πολύ μεγάλο!», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποσπώντας πολλά χαμόγελα και αντιδράσεις από το κοινό της.

Ιωάννα Τούνη: Room tour στο «κιτσοπλούσιο» Λας Βέγκας

Η ίδια δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρο τη μοναδική ατμόσφαιρα της πόλης. Από βόλτες στα φαντασμαγορικά ξενοδοχεία, μέχρι τις αστείες στιγμές με τις φίλες της και τις νυχτερινές εξόδους γεμάτες χορό και κέφι.

Η προσωπική της ζωή

Παράλληλα με τις ταξιδιωτικές της περιπέτειες, η Ιωάννα Τούνη φαίνεται πως διανύει και μια όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή.

Σύμφωνα με όσα έχει εκμυστηρευτεί η ίδια στους ακολούθους της, είναι και πάλι ερωτευμένη αυτή τη φορά με έναν γοητευτικό επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη, ονόματι Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον οποίο γνώριζε από το παρελθόν. Η σχέση τους είχε ξεκινήσει πριν ακόμη η Ιωάννα γίνει ευρύτερα γνωστή.

Σε story της στο Instagram, η ίδια αποκάλυψε: «Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έχει γνωρίσει τη μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του. Ήμασταν μαζί πριν γίνω “διάσημη και πλούσια”. Είναι απόλυτα υπέροχος, δοτικός, έξυπνος, με φροντίζει πολύ», δήλωσε.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Roberto (@d.robe)

Αν και στην αρχή κρατούσαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πρόσφατα πραγματοποίησαν μια κοινή δημόσια εμφάνιση στη Μύκονο, με αφορμή τη βάφτιση ενός παιδιού όπου η Ιωάννα είχε τον ρόλο της νονάς.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΣΑΡΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top