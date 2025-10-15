Ιωάννα Τούνη: Room tour στο «κιτσοπλούσιο» Λας Βέγκας

Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται για ακόμα μια φορά στο επίκεντρο των social media, αυτή τη φορά όχι μόνο λόγω του εντυπωσιακού της στιλ ή των επιχειρηματικών της κινήσεων, αλλά λόγω ενός ιδιαίτερου ταξιδιού που έχει πάρει ξεχωριστή θέση στις αναρτήσεις της.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιο συγκεκριμένα στο Λας Βέγκας, μαζί με την αγαπημένη της παρέα, για να γιορτάσουν με τον πιο φαντασμαγορικό τρόπο το bachelorette party της κολλητής της φίλης, Στέλλας Πάσαρη.

Ιδιαίτερα ενεργή στα social media, δεν παρέλειψε να μοιραστεί με τους followers της στιγμιότυπα από το ταξίδι, τόσο μέσα από stories όσο και από φωτογραφίες και βίντεο που αποκαλύπτουν τις στιγμές διασκέδασης, χαλάρωσης αλλά και ενθουσιασμού της παρέας σε μια από τις πιο διάσημες πόλεις του κόσμου.

Σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε, η ίδια κάνει ξενάγηση στο πολυτελές δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διαμένει, σχολιάζοντας με τον δικό της, αυθόρμητο και ειλικρινή τρόπο: «Όλο το στιλ του Λας Βέγκας είναι κιτσοπλούσιο, βλαχοπλούσιο, αλλά έχει πολύ ωραίο vibe! Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο, πολύ μεγάλο!», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποσπώντας πολλά χαμόγελα και αντιδράσεις από το κοινό της.

Η ίδια δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρο τη μοναδική ατμόσφαιρα της πόλης. Από βόλτες στα φαντασμαγορικά ξενοδοχεία, μέχρι τις αστείες στιγμές με τις φίλες της και τις νυχτερινές εξόδους γεμάτες χορό και κέφι.

Η προσωπική της ζωή

Παράλληλα με τις ταξιδιωτικές της περιπέτειες, η Ιωάννα Τούνη φαίνεται πως διανύει και μια όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή.

Σύμφωνα με όσα έχει εκμυστηρευτεί η ίδια στους ακολούθους της, είναι και πάλι ερωτευμένη αυτή τη φορά με έναν γοητευτικό επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη, ονόματι Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον οποίο γνώριζε από το παρελθόν. Η σχέση τους είχε ξεκινήσει πριν ακόμη η Ιωάννα γίνει ευρύτερα γνωστή.

Σε story της στο Instagram, η ίδια αποκάλυψε: «Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έχει γνωρίσει τη μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του. Ήμασταν μαζί πριν γίνω “διάσημη και πλούσια”. Είναι απόλυτα υπέροχος, δοτικός, έξυπνος, με φροντίζει πολύ», δήλωσε.

Αν και στην αρχή κρατούσαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πρόσφατα πραγματοποίησαν μια κοινή δημόσια εμφάνιση στη Μύκονο, με αφορμή τη βάφτιση ενός παιδιού όπου η Ιωάννα είχε τον ρόλο της νονάς.