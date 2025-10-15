Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Λουκιανού πρεσβυτέρου Αντιοχείας.

Ο Λουκιανός γεννήθηκε το 235 στα Σαμόσατα της Συρίας και ανατράφηκε σε χριστιανικό περιβάλλον. Όταν έφθασε σε ηλικία 12 ετών έμεινε ορφανός και τότε αποφάσισε να μοιράσει την περιουσία του στους φτωχούς και να αφοσιωθεί στις θεολογικές σπουδές. Η θεολογική του κατάρτιση και ο ενάρετος βίος του τον ανέδειξαν επίσκοπο Αντιοχείας.

Όταν κάποτε πληροφορήθηκε ότι στη Νικομήδεια κάποιοι χριστιανοί βασανίζονταν για την πίστη τους και είχαν χάσει το θάρρος τους, έσπευσε να τους στηρίξει. Συνελήφθη, όμως, από τον αυτοκράτορα Μαξιμιανό και παρά τις πιέσεις του δεν πρόδωσε την πίστη του. Τότε, ο αυτοκράτορας διέταξε να τον φυλακίσουν και να μη του δίνουν τροφή και νερό, με αποτέλεσμα ο Λουκιανός να παραδώσει το πνεύμα του στον Κύριο μετά από λίγο καιρό.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Λουκιανός

Λουκιανή

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:33 και θα δύσει στις 18:47. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 14 λεπτά.

Σελήνη 23.8 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών

Η Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών γιορτάζεται από το 2008, στις 15 Οκτωβρίου κάθε χρόνου.

Η πρωτοβουλία ανήκει στη Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για το Πλύσιμο των Χεριών (PPPHW), που συσπειρώνει δημόσιους φορείς και γνωστές πολυεθνικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα (Unilever, Procter&Gamble), που κατασκευάζουν προϊόντα ατομικής υγιεινής.

τόχος των εμπνευστών της, που έχουν την υποστήριξη του ΟΗΕ, είναι η διαφώτιση και η κινητοποίηση εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο για να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι, μια καθημερινή και απλή δραστηριότητα, που σώζει ζωές, κυρίως στον Τρίτο Κόσμο.

Σύμφωνα με έρευνες, το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι μειώνει κατά 50% τις πιθανότητες να προσβληθεί κάποιος από μολυσματικές ασθένειες, που στις φτωχές χώρες του πλανήτη είναι συχνά θανατηφόρες.