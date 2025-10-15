Φοινικούντα: Το τηλεφώνημα πριν το φονικό - Ο ανιψιός αναγνώρισε τον δράστη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά από την σύλληψη του δράστη του διπλού φονικού στη Φοινικούντα και του συνεργού του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αργά χθες το απόγευμα έφτασε στην Αθήνα ο 33χρονος ανιψιός του θύματος, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας στης διπλής δολοφονίας. Ο νεαρός άνδρας βρέθηκε σε ειδικό χώρο στη ΓΑΔΑ και αναγνώρισε τον δεύτερο συλληφθέντα, ως τον άνθρωπο που σκότωσε τον θείο του και τον επιστάτη του camping. Επίσης κατέθεσε στις αρχές πως τον 22χρονο που παραδόθηκε χθες στις αρχές, τον είχαν φιλοξενήσει στο camping δωρεάν το 2022.

O 68χρονος που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα

Ο 33χρονος ανιψιός υπέδειξε τον δεύτερο συλληφθέντα ως τον δράστη, λέγοντας ότι είχε πιο μακριά μαλλιά, μιας και φορούσε περούκα.

Οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην Καλαμάτα.

Μεσσηνία: Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή ο 22χρονος

Την ίδια ώρα, ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας αρνείται κάθε εμπλοκή, λέγοντας ότι δεν έχει κάνει τίποτα και μεταθέτοντας τις ευθύνες στον άλλο συλληφθέντα.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών ερευνούν τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει και ειδικά ένα τηλεφώνημα που έγινε λίγα λεπτά πριν τη δολοφονία, το οποίο ενδέχεται να φωτίσει την υπόθεση.

Ο ένας από τους δύο 22χρονου που συνελήφθη για τη διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία

Παράλληλα, στο κάδρο των αρχών βρίσκεται ένα τρίτο πρόσωπο, με το οποίο φέρεται να επικοινώνησε ο ένας από τους δύο 22χρονους.

Στο πλαίσιο των ερευνών διαπιστώθηκε ότι όταν οι δύο κατηγορούμενοι έφτασαν έξω από το camping πριν τη δολοφονία, ο ένας από αυτούς επικοινώνησε με ένα τρίτο άτομο και στη συνέχεια το άτομο αυτό επικοινώνησε με συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου θύματος.

Έτσι οι αρχές εξετάζουν πολύ προσεκτικά το ενδεχόμενο ύπαρξης και ηθικού αυτουργού, κάτι που θα αποδειχθεί από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για όλους του εμπλεκόμενους.

Φοινικούντα: «Θέλαμε να τον εκβιάσουμε»

Ο 22χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ με τον δικηγόρο του, ισχυρίστηκε πως ο 68χρονος τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το 2022 και ήθελε να του αποσπάσει εκβιαστικά χρήματα, κάτι που είχε κάνει και στο παρελθόν.

Η φωτογραφία που δείχνει τους δύο 22χρονους πάνω στο σκούτερ με το οποίο κινήθηκαν μετά τη δολοφονία στη Μεσσηνία

Φέρεται, λοιπόν, να ισχυρίστηκε πως είπε στον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας να πάνε μαζί στο camping για να εκβιάσουν τον 68χρονο και να του πάρουν χρήματα. Ο 22χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι δεν ήθελε να τον σκοτώσουν και ότι μετά τη δολοφονία, ο δράστης του είπε πως ο 68χρονος δεν ήταν μόνος, ότι του επιτέθηκαν κι αναγκάστηκε να πυροβολήσει.

Ωστόσο, οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών κρατούν επιφυλάξεις, αφού η σκηνή του εγκλήματος τους οδηγεί σε άλλα συμπεράσματα.

Συγκεκριμένα και τα δύο θύματα έχουν τραύματα από σφαίρες στον θώρακα, την πλάτη και το κεφάλι, κάτι που δείχνει ότι ο δράστης δεν ήθελε απλά να τους τραυματίσει, αλλά να τους σκοτώσει. Επίσης, ο ανιψιός του θύματος, δεν άκουσε να γίνεται λόγος για χρήματα από την πλευρά του δράστη.

Ο 68χρονος και ο επιστάτης του camping που δολοφονήθηκαν στη Μεσσηνία

Μετά το διπλό φονικό, ο 22χρονος συνεργός ανέφερε πως έφυγε μόνος του από το σημείο και κατάφερε να περάσει δια θαλάσσης στην Καλαμάτα.

Όπως ανέφερε σχετικά και ο δικηγόρος του «βούτηξε στη θάλασσα και κολύμπησε, όχι με την έννοια ότι κολύμπησε συνεχώς επί ώρες, κάποια από αυτά τα διαστήματα περπατούσε μέσα στη θάλασσα. Απλώς επέλεξε την οδό της θαλάσσης. Επέστρεψε με το ΚΤΕΛ από την Καλαμάτα».

Φοινικούντα: Πώς έφθασαν στη σύλληψη των δύο ανδρών

Το κουβάρι της σκοτεινής αυτής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται χθες το πρωί όταν ο 22χρονος συνεργός εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση. Ο 22χρονος κατονόμασε και τον ηθικό αυτουργό.

Ο 22χρονος αποφάσισε να παραδοθεί μετά από τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας στην οποία φαίνονται οι δυο τους πάνω στο σκούτερ. Λίγη ώρα αργότερα οι αρχές συνέλαβαν και τον δράστη της διπλής δολοφονίας στο σπίτι του στην Καλλιθέα, αφού ο πρώτος συλληφθέντας τους είχε δώσει τα πλήρη στοιχεία του.