Φοινικούντα: «Γράφω αυτή τη διαθήκη σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»

Άνοιξε η διαθήκη του 72χρονου - Συντάχθηκε τρεις μέρες πριν τη δολοφονία

10.10.25 , 11:17 Φοινικούντα: «Γράφω αυτή τη διαθήκη σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»
Φοινικούντα: «Γράφω αυτή τη διαθήκη σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 10.10.25, 11:00
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα ένα συμπληρώνει το Ανθρωποκτονιών τα κομμάτια του παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο τον δράστη του στυγερού αυτού εγκλήματος. Σήμερα προστέθηκε ένα ακόμα με την δημοσίευση της διαθήκης του 72χρονου ιδιοκτήτη του camping, η οποία αναμένεται να δώσει πολλές απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της σκοτεινής αυτής υπόθεσης. 

Μεσσηνία: Το ίδιο πρόσωπο πίσω από τον τραυματισμό & το διπλό φονικό

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του ανιψιού του θύματος Αντώνης Κατσάς, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της διαθήκης στο Ειρηνοδικείο Πύλου, ο 72χρονος συνέταξε τη νέα αυτή διαθήκη στις 2 Οκτωβρίου 2025, δηλαδή μόλις τρεις μέρες πριν την άγρια δολοφονία του και την κατέθεσε σε συμβολαιογράφο την ίδια μέρα. 

Φοινικούντα: «Γράφω αυτή τη διαθήκη σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»

Αυτό που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι στην αρχή της διαθήκης, αναφέρει χαρακτηριστικά «γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνίδιου θανάτου μου».

«Αυτό δείχνει έναν πανικό αυτού του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αυτός φοβόταν ότι κάτι θα συμβεί και μάλιστα πολύ άμεσα», είπε ο δικηγόρος πρόσθεσε: «Πώς είναι δυνατόν όταν κραυγάζει ο κίνδυνος να μην παίρνεις τα απαραίτητα μέτρα να προφυλαχθείς; Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί».

Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό

Η πρώτη διαθήκη του 68χρονου είχε κατατεθεί ένα χρόνο πριν και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2024 ωστόσο ακόμα δεν είναι γνωστό το περιεχόμενό της καθώς ο 68χρονος με το που κατέθεσε την καινούργια απέσυρε την προγενέστερη.

Μάρτυρας που έχει καταθέσει στην αστυνομία και φέρεται να ήταν και μάρτυρας στη σύνταξη της διαθήκης, φέρεται να είπε πως ο 72χρονος του είχε πει «νομίζω ότι έκανα το σωστό».

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε επίσης πως ο ιδιοκτήτης του camping έδειχνε ότι φοβόταν κάτι και πως σχεδίαζε να πουλήσει τα πάντα και να μετακομίσει στο Μονακό, όπου πήγαινε κάθε χρόνο για διακοπές. 

Μεσσηνία: «Μπορεί να μας εκπλήξει ο δράστης»

Όπως αποκάλυψε στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου, η αστυνομία έχει στοιχεία και κινείται μεθοδικά για τη σύλληψη του δράστη. 

Μεσσηνία: Το θύμα είχε αλλάξει τη διαθήκη του λίγες μέρες πριν το φονικό

Φοινικούντα: «Γράφω αυτή τη διαθήκη σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»

«Το Ανθρωποκτονιών έχει καταφέρει να μας εκπλήσσει κάθε φορά, να λειτουργεί αθόρυβα και στο τέλος να φτάνει στην εξιχνίαση. Σε αυτήν την υπόθεση θα έχουμε πάλι την ίδια πορεία θεωρώ», είπε και συνέχισε:

«Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Κάνουν σταθερά βήματα οι αστυνομικοί, έχουν στοιχεία. Προφανώς και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην ταυτοποίηση του δράστη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προχωρήσει στην έρευνα».

Φοινικούντα: Του έδωσε εξ επαφής τη χαριστική βολή

Η ίδια μάλιστα μίλησε για «προσωπικό κίνητρο» πίσω από τη δολοφονία. 

«Από την στιγμή που δεν έχουν απασχολήσει κανένας από τους δύο την Αστυνομία ποτέ και τη Δικαιοσύνη, κινούνται προς κάποιο προσωπικό κίνητρο», είπε.

Φοινικούντα: «Γράφω αυτή τη διαθήκη σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»

Από την πλευρά του ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής δεν απέκλεισε η ταυτότητα του δράστη να μας εκπλήξει. 

Μεσσηνία: Το ύποπτο μηχανάκι «χάνεται» στην Πύλο – Νέο βίντεο

«Είναι ένα μυστήριο, μπορεί όμως να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να είναι ο ίδιος, ο οποίος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο πριν λίγο καιρό τον άνθρωπο αυτόν που τελικά τον σκότωσε εκεί», είπε και πρόσθεσε:

«Υπάρχουν πολλά αντιφατικά στοιχεία που δεν μπορείς να πεις αυτήν την στιγμή αν είναι το κίνητρο οικονομικό. Μπορεί να είναι κάτι που δεν το περιμένει και κανείς. Εγώ θεωρώ ότι ξέρει η Αστυνομία γιατί αυτό που διαρρέεται είναι ότι πολύ σύντομα θα φτάσουν στη σύλληψη».

Φοινικούντα: «Γράφω αυτή τη διαθήκη σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»

Μεσσηνία: Αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Για τους αξιωματικούς λοιπόν που έχουν αναλάβει τις έρευνες, αυτή η διαθήκη πιθανόν να ξεκαθαρίσει το κίνητρο του δολοφόνου. Ένα σενάριο που εξετάζουν είναι το θύμα να είχε υποσχεθεί στον δράστη ότι θα τον συμπεριλάβει στη διαθήκη και τελικά κάτι να «στράβωσε» και να μην  έγινε αυτό. 

Παράλληλα συνεχίζουν τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων από άτομα που μπορούν να συνεισφέρουν πληροφορίες στην έρευνα. Σύμφωνα με την κατάθεση του ανιψιού του θύματος και μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα ο δράστης είναι νεαρός, ανοιχτόχρωμος, ξανθός και μιλάει σπαστά ελληνικά. Ήδη η αστυνομία προσήγαγε έναν νεαρό ως ύποπτο, τον οποίο όμως ο ανιψιός δεν τον αναγνώρισε, ενώ πήρε πολύωρη κατάθεση και από έναν 17χρονο, ο οποίος επίσης φαίνεται να μην έχει σχέση με το έγκλημα, αλλά ενδεχομένως να μπορεί να δώσει πληροφορίες για πρόσωπα με τα οποία τα θύματα είχαν διαφορές, καθώς τους γνώριζε καλά καλά τους δύο. 

Μεσσηνία: Η οικονομική επιφάνεια και η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη

Μεσσηνία: Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών

Όσον αφορά στην αναζήτηση του δράστη, οι έρευνες πλέον έχουν επεκταθεί και στον νομό Ηλείας, καθώς κάμερες τον έχουν «πιάσει» να περνά την Κυπαρισσία και να φτάνει μέχρι τη Ζαχάρω. 

Μεσσηνία: Τα σενάρια για τη διπλή δολοφονία – Άφησε τον ανιψιό να ζήσει

Το δρομολόγιο μάλιστα που επέλεξε για να διαφύγει δείχνει ένα πρόσωπο που γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή και έχει ξανακάνει τις συγκεκριμένη διαδρομή. 

Οι αρχές δεν αποκλείουν επίσης, ο δράστης να ενήργησε κατόπιν εντολών τρίτων, κάτι που ερευνάται για να διαπιστωθεί αν ισχύει και να είχε και συνεργό. 

Μεσσηνία: Τα τελευταία λόγια του δράστη πριν εκτελέσει τα θύματά του

Πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα ερωτικό και οικονομικό κίνητρο πίσω από το σκοτεινό αυτό έγκλημα, όλα όμως μένουν να επιβεβαιωθούν από την έρευνα των αρχών. 

