Μεσσηνία: Το θύμα είχε αλλάξει τη διαθήκη του λίγες μέρες πριν το φονικό

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα στη Μεσσηνία. Οι αρχές δεν αποκλείουν το κίνητρο του δράστη να ήταν τα κληρονομικά, μιας και ο 72χρονος είχε μεγάλη περιουσία.

Σύμφωνα με το Mega, μάρτυρας «κλειδί», κοντινό πρόσωπο του ιδιοκτήτη του camping, κατέθεσε στις αρχές ότι είχε αλλάξει τη διαθήκη του λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία του.

«Ο 68χρονος είχε κάνει μια διαθήκη πριν από περίπου έναν χρόνο και τότε με είχε καλέσει για να υπογράψω ως μάρτυρας. Δεν την διάβασα, δεν ξέρω τι έγραφε μέσα. Υποθέτω ότι την περιουσία του θα την άφηνε στον ανιψιό του, γιατί ήταν ο κοντινότερός του συγγενής. Την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου με κάλεσε στο κινητό και μου ζήτησε να πάω πάλι στον συμβολαιογράφο. Εκεί ήμουν εγώ, ένας ακόμη άνδρας και μια γυναίκα. Υπογράψαμε και οι τρεις ως μάρτυρες στη νέα διαθήκη», φέρεται να είπε ο μάρτυρας, σύμφωνα με την εκπομπή «Live News».

O 72χρονος που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα φέρεται να είχε αλλάξει τη διαθήκη του λίγες μέρες πριν τη δολοφονία του

«Λίγες ημέρες πριν γίνει το φονικό και αφού είχαμε υπογράψει τη νέα διαθήκη με κάλεσε να πάω στο κάμπινγκ και μου είπε “Νομίζω έχω κάνει το σωστό με αυτό που έκανα”. Εγώ δεν τον ρώτησα λεπτομέρειες γιατί γενικά ήταν άνθρωπος αυταρχικός και δεν ήθελε ούτε να του κάνεις έλεγχο ούτε να μπλέκεσαι στα πόδια του. Θυμάμαι μου είπε: “Θέλω να τα πουλήσω όλα και να φύγω να πάω στο Μονακό, δεν μπορώ άλλο”. Γενικά κάθε χρόνο πήγαινε ένα μήνα στο Μονακό για διακοπές, οπότε αυτό δεν μου φάνηκε περίεργο. Ήθελε όμως να πουλήσει και το μαγαζί και το κάμπινγκ και κάτι χωράφια που είχε», φέρεται να πρόσθεσε ο μάρτυρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε πως ο 72χρονος έδειχνε ότι φοβόταν κάτι και ότι μετά την πρώτη επίθεση που είχε δεχθεί ήθελε να πάρει ένα όπλο.

«Το θύμα κάτι φοβόταν, αυτό είναι σίγουρο. Γι’ αυτό φρόντισε να αφήσει διαθήκη. Μάλλον έβλεπε το τέλος του να πλησιάζει; Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει το κακό μέσα από την οικογένεια. Κάτι άλλο υπάρχει. Το κινητό του χτυπούσε συνεχώς από διάφορους αριθμούς και τα μηνύματά του πάντα τα έσβηνε. Όταν έγινε η πρώτη απόπειρα που τον πυροβόλησαν στον κρόταφο, είχε ζητήσει και είχε βρει μια πεντάρα καραμπίνα», φέρεται να είπε και συνέχισε:

«Προσπαθούσε να πάρει νόμιμα όπλο, αλλά θα αργούσαν οι άδειες και έτσι το βρήκε με άλλο τρόπο. Παρέμεινε όμως για πολλές μέρες στο σπίτι του που είναι πάνω από το μαγαζί όπου δέχτηκε την επίθεση. Στο κάμπινγκ μεταφέρθηκε τις τελευταίες πέντε μέρες και έμενε μαζί με τον επιστάτη, τον ανιψιό του και την κοπέλα του».

Μάρτυρας έχει καταθέσει πως ο 72χρονος φοβόταν κάτι - Eurokinissi

Εκτός της διαθήκης βρίσκεται η ανιψιά του θύματος, σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο μάρτυρας «κλειδί».

«Το καλοκαίρι, ακριβώς το διάστημα δεν το θυμάμαι, αλλά για αρκετό καιρό, είχε έρθει και είχε εγκατασταθεί στο κάμπινγκ μια ανιψιά του μαζί με τον άντρα της και το παιδί τους, νεαρό στην ηλικία. Με αυτή την ανιψιά, το θύμα δεν τα πήγαινε καλά. Η περιουσία των μεγαλύτερων της οικογένειας όμως, είχε μοιραστεί από την εποχή των παππούδων τους. Όσο καιρό έμενε η ανιψιά του στο κάμπινγκ, ρωτούσε διάφορα, του έλεγε για τα οικονομικά και ο 72χρονος νευρίαζε γιατί δεν ήθελε να δίνει αναφορά σε κανέναν. Ξέρω σίγουρα ότι στην διαθήκη του αυτή η γυναίκα δεν συμπεριλήφθηκε, την είχε αποκληρώσει», φέρεται να είπε ακόμα ο μάρτυρας.

«Παρόλα αυτά, το θύμα την άφησε να μείνει μαζί με τον γιο της και τον άντρα της στο κάμπινγκ. Ο μικρός έκανε και κάποιες δουλειές γύρω γύρω. Κάποια στιγμή λοιπόν, το καλοκαίρι έγινε μια καταγγελία και ήρθε η επιθεώρηση εργασίας και το θύμα πίστευε ότι την καταγγελία την είχε κάνει η ανιψιά του και είχε γίνει έξαλλος μαζί της», τόνισε επίσης.

Μεσσηνία: Κοντά στα ίχνη του δράστη οι αρχές

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως οι αρχές βρίσκονται στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας.

Οι αρχές ερευνούν τις δύο προηγούμενες επιθέσεις που είχε δεχθεί ο 72χρονος και δεν τις είχε καταγγείλει - Eurokinissi

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη των Νέων και του Βήματος, υπάρχουν πληροφορίες ότι η αστυνομία ίσως έχει βρει ίχνη της μηχανής, με την οποία διέφυγε ο δράστης, αλλά και σε ποιον ανήκει.

Οι αστυνομικοί αναζητούν έναν νεαρό άνδρα, ανοιχτόχρωμο και λεπτό, όπως περιέγραψε τον δράστη ο ανιψιός του θύματος.

Ο άνδρας φέρεται να κινείται με ένα σκούτερ, με κατεύθυνση προς Μεθώνη και Πύλο στις 20:20. Κατά την διάρκεια της πορείας του βγήκε στην έξοδο της Γιάλοβας και στη συνέχεια έστριψε προς Κορυφάσιο.

Ερώτημα παραμένει γιατί ο δράστης επέλεξε να διανύσει μια απόσταση 32,8 χλμ. με σκούτερ, ενώ οι αρχές εξετάζουν και αν υπήρχε συνεργός που τον περίμενε σε κάποιο σημείο της διαδρομής.

Σημειώνεται πως ο 72χρονος είχε δεχθεί στο παρελθόν δύο επιθέσεις από άγνωστο άνδρα, πιθανόν τον δράστη, ο οποίος είχε διαφύγει και πάλι με σκουτεράκι. Τότε όμως το θύμα δεν έκανε καμία ενέργεια για τη σύλληψη του δράστη και δε θέλησε να δώσει κανένα στοιχείο στις αρχές.

Τα σκοτεινά σημεία στην υπόθεση είναι πολλά. Οι αρχές θα καλέσουν και πάλι κάποια πρόσωπα να δώσουν κατάθεση, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι δύο επιθέσεις που είχε δεχθεί ο 72χρονος, αλλά και το μυστικό που ενδεχομένως έκρυβε και δεν ήθελε να αποκαλυφθεί και γι’ αυτό δεν τις κατήγγειλε στις αρχές.