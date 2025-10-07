Μεσσηνία: Αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Στο μικροσκόπιο η μεγάλη ακίνητη περιουσία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR (7/10/2025)
Ένα βήμα πριν την αποκάλυψη του δολοφόνου που εκτέλεσε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα βρίσκονται οι αρχές. Έχουν στα χέρια τους σημαντικά στοιχεία για την ταυτοποίηση του δράστη. Το STAR και η Κατερίνα Μαστραντωνάκη φέρνουν στο φως αποκλειστικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του.

Μεσσηνία: Τα τελευταία λόγια του δράστη πριν εκτελέσει τα θύματά του

Πρόκειται για έναν λεπτό, ξανθό, πολύ νεαρό άνδρα, ο οποίος επέβαινε στο σκούτερ που καταγράφηκε να κινείται με ταχύτητα προς το χωριό Κορυφάσιο, περίπου 40 λεπτά μετά τη διπλή δολοφονία, στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε ο Κώστας Γκέλντης.

Ο νεαρός μιλούσε σπαστά ελληνικά. Αυτή την περιγραφή έδωσε ο ανιψιός του θύματος, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού.

Μεσσηνία: Η οικονομική επιφάνεια και η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη

Δολοφονίες Φοινικούντα

«Εγώ, μόλις πυροβόλησε το θείο μου, πρόλαβα να τρέξω γρήγορα και να φύγω από τη ρεσεψιόν. Πέρασα μπροστά από τον επιστάτη μας. Τον άφησα πίσω μου και ο δολοφόνος τον πυροβόλησε», είπε ο ανιψιός του θύματος. 

Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών έχουν ήδη λάβει καταθέσεις από συγγενείς και φίλους του αρχιτέκτονα, καθώς υπήρχαν άτομα που διεκδικούσαν την περιουσία του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόσφατα είχε αλλάξει τη διαθήκη του, αφήνοντας ως κληρονόμους τον επιστάτη και ένα συγγενικό του πρόσωπο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
