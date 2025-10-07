Μεσσηνία: Τα σενάρια για τη διπλή δολοφονία – Άφησε τον ανιψιό να ζήσει

Τι είπε ο δράστης στον 72χρονο πριν βγάλει όπλο και τον σκοτώσει - Βίντεο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Προμελετημένο θεωρούν οι αρχές πως ήταν το διπλό φονικό στη Φοινικούντα Μεσσηνίας με θύματα τον ιδιοκτήτη ενός κάμπινγκ και τον επιστάτη του.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Αναζητά έναν νεαρό άνδρα, ο οποίος φορούσε φούτερ, δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ήταν ανοιχτόχρωμος, ξανθός και μιλούσε σπαστά ελληνικά.

Μεσσηνία: Τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία

Το κίνητρο του στυγερού εγκλήματος παραμένει ένας γρίφος για τις αρχές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τρία είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται κι έχουν να κάνουν με προσωπικές και οικονομικές διαφορές.

Ο 72χρονος είχε αρκετά μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Μεταξύ άλλων η αστυνομία εξετάζει τα κληρονομικά ως κίνητρο του εγκλήματος.

O 72χρονος που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, πέρα από τη συγκεκριμένη επιχείρηση, διατηρούσε και ακίνητα μεγάλης αξίας στην περιοχή.

Πρόσφατα φέρεται να προχώρησε σε τροποποιήσεις στη διαθήκη, αποκλείοντας κληρονόμους και προσθέτοντας το όνομα του επίσης δολοφονημένου επιστάτη.

Από κάμερες της ευρύτερης περιοχής, αλλά και από μαρτυρίες, οι αστυνομικοί προσπαθούν να φτάσουν στην ταυτότητα του δράστη, ώστε να διαπιστωθεί αν ενήργησε κατόπιν εντολών τρίτων ή αν σχετίζεται κατά κάποιον τρόπο με τα δύο θύματα.

Σήμερα το πρωί αναμένεται να γίνει η ιατροδικαστική εξέταση στις δύο σορούς στη Κόρινθο. Εκτιμάται ότι ο δράστη χρησιμοποίησε περίστροφο και γι’ αυτό δεν εντοπίστηκαν κάλυκες στο σημείο.

Μεσσηνία: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Μπλόκα έχουν στηθεί σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων για τον εντοπισμό του δράστη.

Ο δράστης μπήκε στο κάμπινγκ και ρώτησε αν υπήρχε μέρος για να μείνει, όταν του είπε ο 72χρονος όχι έβγαλε ένα περίστροφο και τον σκότωσε - Eurokinissi

Ο νεαρός, σύμφωνα με τις περιγραφές των μαρτύρων, μπήκε στον χώρο του κάμπινγκ λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής. Μπήκε στον χώρο της υποδοχής και ρώτησε τον ιδιοκτήτη αν υπήρξε διαθεσιμότητα για να μείνει εκεί. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 72χρονος του απάντησε αρνητικά και τότε εκείνος έβγαλε ένα περίστροφο και τον πυροβόλησε εξ επαφής δύο φορές.

Στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον 60χρονο επιστάτη, τον οποίο πυροβόλησε δύο φορές πισώπλατα. Αντίθετα άφησε να ζήσει τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος έτρεξε και γλίτωσε από τον άγνωστο εκτελεστή.

Μεσσηνία: Χωρίς πινακίδες το σκούτερ με το οποίο διέφυγε ο δράστης

Ο δράστης διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο δράστης έφτασε με δίκυκλο στο σημείο, πιθανόν κάποιο σκούτερ, το οποίο πιθανόν να άφησε αναμμένο. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να είχε συνεργό που τον περίμενε έξω από το κάμπινγκ.

Η αστυνομία αναζητά έναν νεαρό άνδρα, ανοιχτόχρωμο που μιλούσε σπαστά ελληνικά - Eurokinissi

Από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής μέχρι στιγμής δε διακρίνεται η πινακίδα κι αυτό ενδεχομένως να σημαίνει πως την είχε αφαιρέσει.

Η κατεύθυνση που ακολούθησε ήταν προς το χωριό Κορυδάσι, το οποίο απέχει περίπου 40 λεπτά από το σημείο της διπλής δολοφονίας.

Μεσσηνία: Δύο επιθέσεις είχε δεχθεί ο 72χρονος

Οι αρχές εξετάζουν επίσης αν το διπλό φονικό σχετίζεται με τις δύο επιθέσεις που είχε δεχθεί πριν λίγο καιρό ο 72χρονος.

Η πρώτη ήταν τον Ιούλιο, όταν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας με κάποια επιπόλαια τραύματα.

Η δεύτερη και πιο σοβαρή ήταν στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν δέχθηκε επίθεση με αεροβόλο όπλο και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Σημαντική θεωρείται και η κατάθεση ενός μάρτυρα, σχετικά με ένα περίεργο περιστατικό που είχε σημειωθεί μετά την επίθεση με το αεροβόλο, το οποίο και είχε καταγγείλει ο 70χρονος.

Ο εν λόγω μάρτυρας, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε στους αστυνομικούς:

«Είδα ένα μηχανάκι να στρίβει στο σπίτι του ….(αναφέρει όνομα 68χρονου). Το θεώρησα ύποπτο. Μπήκα στο στενό και είδα έναν άνθρωπο με κουκούλα. Πήρα τηλέφωνο τον ...(αναφέρει όνομα 68χρονου). Την ώρα που γυρνούσε με το αυτοκίνητο του, βγήκε με το μηχανάκι ο άγνωστος και τότε ξεκίνησε ένα κυνηγητό μέχρι που εξαφανίστηκε».