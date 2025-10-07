Μεσσηνία: Τα σενάρια για τη διπλή δολοφονία – Άφησε τον ανιψιό να ζήσει

Στο μικροσκόπιο των αρχών κληρονομικά και προσωπικές διαφορές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.25 , 11:22 Γαλλία: Αποστολή τελευταίας ευκαιρίας για τον Λεκορνί
07.10.25 , 10:58 H ατάκα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την Εθνική ομάδα
07.10.25 , 10:44 «Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
07.10.25 , 10:40 Ευρυδίκη Βαλαβάνη για Κώστα Τσουρό: «Δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα»
07.10.25 , 10:33 Τραμπ: Εξετάζει το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη στη συνεργό του Έπστιν
07.10.25 , 10:28 Άγγελος Λάτσιος: Μας δείχνει τη δική του... φάρμα!
07.10.25 , 10:27 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονη για κατοχή ναρκωτικών
07.10.25 , 10:20 Συγκινήθηκε η Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της - «Είναι επίτευγμα ζωής»
07.10.25 , 10:20 Αναστασιάδης: «Ήμουν μέσα στον τοκετό της Τζένης. Το βίωσα με… πιεσόμετρα»
07.10.25 , 10:15 Καλιφόρνια: Τρεις φοιτητές κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο
07.10.25 , 10:03 Τα κορίτσια μπαίνουν νωρίτερα στην εφηβεία κι αυτοί είναι οι λόγοι
07.10.25 , 09:36 Μπογδάνος για Σερίφη : «Δεν έχω λόγο να μιλήσω μαζί του»
07.10.25 , 09:34 Το ξέσπασμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου»
07.10.25 , 09:05 Nissan Skills Academy: Πρακτική μαθητών σε εργοστάσιο αυτοκινήτων
07.10.25 , 09:03 Κωνσταντίνα: Οι γάμοι, η καριέρα, ο χωρισμός και η σχέση με την κόρη της
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Συγκινήθηκε η Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της - «Είναι επίτευγμα ζωής»
Μεσσηνία: Τα σενάρια για τη διπλή δολοφονία – Άφησε τον ανιψιό να ζήσει
Αναστασιάδης: «Ήμουν μέσα στον τοκετό της Τζένης. Το βίωσα με… πιεσόμετρα»
Άγγελος Λάτσιος: Μας δείχνει τη δική του... φάρμα!
Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος
Ιωάννα Τούνη: «Η πραγματικότητα πίσω από κάθε glam λήψη μίας μαμάς»
Αττικόν: Έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη - Υπέστη αλλεργικό επεισόδιο
Πένυ Σκάρου: «Έμεινα έγκυος από τον άνθρωπο που με βίασε»
Πλαστικός χειρουργός της «τετραγώνισε» το στήθος: «Χειροτέρευα συνεχώς»
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Τι είπε ο δράστης στον 72χρονο πριν βγάλει όπλο και τον σκοτώσει - Βίντεο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προμελετημένο θεωρούν οι αρχές πως ήταν το διπλό φονικό στη Φοινικούντα Μεσσηνίας με θύματα τον ιδιοκτήτη ενός κάμπινγκ και τον επιστάτη του. 

Μεσσηνία: Τα τελευταία λόγια του δράστη πριν εκτελέσει τα θύματά του

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Αναζητά έναν νεαρό άνδρα, ο οποίος φορούσε φούτερ, δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ήταν ανοιχτόχρωμος, ξανθός και μιλούσε σπαστά ελληνικά.

Μεσσηνία: Τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία

Το κίνητρο του στυγερού εγκλήματος παραμένει ένας γρίφος για τις αρχές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τρία είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται κι έχουν να κάνουν με προσωπικές και οικονομικές διαφορές. 

Μεσσηνία: Δύο επιθέσεις είχε δεχθεί στο παρελθόν ο ιδιοκτήτης του camping

Ο 72χρονος είχε αρκετά μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Μεταξύ άλλων η αστυνομία εξετάζει τα κληρονομικά ως κίνητρο του εγκλήματος.

O 72χρονος που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα

O 72χρονος που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, πέρα από τη συγκεκριμένη επιχείρηση, διατηρούσε και ακίνητα μεγάλης αξίας στην περιοχή.

Πρόσφατα φέρεται να προχώρησε σε τροποποιήσεις στη διαθήκη, αποκλείοντας κληρονόμους και προσθέτοντας το όνομα του επίσης δολοφονημένου επιστάτη.

Μεσσηνία: Αναζητούν έναν μαυροντημένο οδηγό μηχανής

Από κάμερες της ευρύτερης περιοχής, αλλά και από μαρτυρίες, οι αστυνομικοί προσπαθούν να φτάσουν στην ταυτότητα του δράστη, ώστε να διαπιστωθεί αν ενήργησε κατόπιν εντολών τρίτων ή αν σχετίζεται κατά κάποιον τρόπο με τα δύο θύματα. 

Σήμερα το πρωί αναμένεται να γίνει η ιατροδικαστική εξέταση στις δύο σορούς στη Κόρινθο. Εκτιμάται ότι ο δράστη χρησιμοποίησε περίστροφο και γι’ αυτό δεν εντοπίστηκαν κάλυκες στο σημείο. 

Μεσσηνία: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Μπλόκα έχουν στηθεί σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων για τον εντοπισμό του δράστη. 

Ο δράστης μπήκε στο κάμπινγκ και ρώτησε αν υπήρχε μέρος για να μείνει, όταν του είπε ο 72χρονος όχι έβγαλε ένα περίστροφο και τον σκότωσε - Eurokinissi

Ο δράστης μπήκε στο κάμπινγκ και ρώτησε αν υπήρχε μέρος για να μείνει, όταν του είπε ο 72χρονος όχι έβγαλε ένα περίστροφο και τον σκότωσε - Eurokinissi

Ο νεαρός, σύμφωνα με τις περιγραφές των μαρτύρων, μπήκε στον χώρο του κάμπινγκ λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής. Μπήκε στον χώρο της υποδοχής και ρώτησε τον ιδιοκτήτη αν υπήρξε διαθεσιμότητα για να μείνει εκεί. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 72χρονος του απάντησε αρνητικά και τότε εκείνος έβγαλε ένα περίστροφο και τον πυροβόλησε εξ επαφής δύο φορές. 

Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον 60χρονο επιστάτη, τον οποίο πυροβόλησε δύο φορές πισώπλατα. Αντίθετα άφησε να ζήσει τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος έτρεξε και γλίτωσε από τον άγνωστο εκτελεστή. 

Μεσσηνία: Χωρίς πινακίδες το σκούτερ με το οποίο διέφυγε ο δράστης

Ο δράστης διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο δράστης έφτασε με δίκυκλο στο σημείο, πιθανόν κάποιο σκούτερ, το οποίο πιθανόν να άφησε αναμμένο. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να είχε συνεργό που τον περίμενε έξω από το κάμπινγκ. 

Η αστυνομία αναζητά έναν νεαρό άνδρα, ανοιχτόχρωμο που μιλούσε σπαστά ελληνικά - Eurokinissi

Η αστυνομία αναζητά έναν νεαρό άνδρα, ανοιχτόχρωμο που μιλούσε σπαστά ελληνικά - Eurokinissi

Από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής μέχρι στιγμής δε διακρίνεται η πινακίδα κι αυτό ενδεχομένως να σημαίνει πως την είχε αφαιρέσει.

Η κατεύθυνση που ακολούθησε ήταν προς το χωριό Κορυδάσι, το οποίο απέχει περίπου 40 λεπτά από το σημείο της διπλής δολοφονίας.

Μεσσηνία: Δύο επιθέσεις είχε δεχθεί ο 72χρονος

Οι αρχές εξετάζουν επίσης αν το διπλό φονικό σχετίζεται με τις δύο επιθέσεις που είχε δεχθεί πριν λίγο καιρό ο 72χρονος. 

Η πρώτη ήταν τον Ιούλιο, όταν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας με κάποια επιπόλαια τραύματα. 

Η δεύτερη και πιο σοβαρή ήταν στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν δέχθηκε επίθεση με αεροβόλο όπλο και τραυματίστηκε στο κεφάλι. 

Σημαντική θεωρείται και η κατάθεση ενός μάρτυρα, σχετικά με ένα περίεργο περιστατικό που είχε σημειωθεί μετά την επίθεση με το αεροβόλο, το οποίο και είχε καταγγείλει ο 70χρονος.

Ο εν λόγω μάρτυρας, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε στους αστυνομικούς:

«Είδα ένα μηχανάκι να στρίβει στο σπίτι του ….(αναφέρει όνομα 68χρονου). Το θεώρησα ύποπτο. Μπήκα στο στενό και είδα έναν άνθρωπο με κουκούλα. Πήρα τηλέφωνο τον ...(αναφέρει όνομα 68χρονου). Την ώρα που γυρνούσε με το αυτοκίνητο του, βγήκε με το μηχανάκι ο άγνωστος και τότε ξεκίνησε ένα κυνηγητό μέχρι που εξαφανίστηκε».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
 |
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top