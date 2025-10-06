Μεσσηνία: Δύο επιθέσεις είχε δεχθεί στο παρελθόν ο ιδιοκτήτης του camping

Οι αρχές αναζητούν έναν πολύ νεαρό άνδρα, πιθανόν ανήλικο

Ελλαδα
Πολύ περίεργη είναι η υπόθεση της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με θύματα τον 70χρονος ιδιοκτήτη και τον 60χρονο επιστάτη της επιχείρησης. 

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Σόμπολος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι αρχές αναζητούν τον δράστη του στυγερού εγκλήματος, ένα πολύ νεαρό αγόρι, πιθανόν ανήλικος, στα «όρια της ενηλικίωσης».

Μεσσηνία: Αναζητούν έναν μαυροντημένο οδηγό μηχανής

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο 70χρονος μέσα στο καλοκαίρι που πέρασε είχε μεταφερθεί δύο φορές σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, μετά από επιθέσεις σε βάρος του. 

O 70χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Μεσσηνία

O 70χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Μεσσηνία

Η πρώτη ήταν τον  Ιούλιο, όταν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας με κάποια επιπόλαια τραύματα. Η δεύτερη και πιο σοβαρή ήταν στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν ο 70χρονος δέχθηκε επίθεση με αεροβόλο όπλο και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Κορίνθου, όπου εξετάστηκε από τον ιατροδικαστή, κ. Νίκο Κοτακίδη, και στη συνέχεια του έγιναν ράμματα και παρέμεινε για νοσηλεία για λίγα 24ωρα στο νοσοκομείο της Κορίνθου. 

Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις, ο 70χρονος δεν ήθελε να δοθεί συνέχεια και να κινηθεί δικαστικά εναντίον του ανθρώπου ή των ανθρώπων που του επιτέθηκαν. 

O δράστης μπήκε στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία και δολοφόνησε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη - Eurokinissi

O δράστης μπήκε στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία και δολοφόνησε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη - Eurokinissi

Κάτοικοι ανέφεραν ότι τον τελευταίο καιρό ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φοβόταν για τη ζωή του και γι’ αυτό και είχε εγκαταλείψει το σπίτι του κι έμενε στον χώρο του κάμπινγκ. 

Σημείωσαν επίσης ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα, δεν είχε διενέξεις, ήταν άψογος επιχειρηματίας, άριστος χαρακτήρας και δεν είχε ακουστεί να έχει χρέη ή οικονομικές διαφορές με κάποιους. 

Μεσσηνία: Πώς έγινε το διπλό φονικό

Όπως περιέγραψε ο Γιώργος Σόμπολος, ο δράστης μπήκε χθες το βράδυ στην επιχείρηση και κατευθύνθηκε αμέσως στον χώρο υποδοχής, φορώντας κουκούλα και κάτι κρατώντας κάτι στο δεξί του χέρι, χωρίς  κανείς να καταλάβει τι. Μπήκε μέσα στον χώρο και υποκρίθηκε ότι ήθελε να πληρώσει. Όταν έφτασε στον χώρο ο ιδιοκτήτης, έβγαλε το περίστροφο που κρατούσε και πυροβόλησε εξ επαφής δύο φορές τον 70χρονο. Ο επιστάτης που ήταν δίπλα του, έντρομος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ο δράστης έστρεψε το όπλο προς το μέρος του και τον πυροβόλησε δύο φορές πισώπλατα. 

Σύμφωνα με τουρίστες που έμεναν στο κάμπινγκ ο δράστης φορούσε κουκούλα κι ήταν νεαρός σε ηλικία - Eurokinissi

Σύμφωνα με τουρίστες που έμεναν στο κάμπινγκ ο δράστης φορούσε κουκούλα κι ήταν νεαρός σε ηλικία - Eurokinissi

Στον χώρο ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος έτρεξε και κατάφερε να διαφύγει, με τον δράστη να τον πυροβολεί μια φορά, χωρίς να τον πετυχαίνει. 

Στη συνέχεια ο δράστης της διπλής δολοφονίας έτρεξε προς τον κεντρικό δρόμο, όπου εκτιμάται ότι είχε αφήσει τη μηχανή του και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. 

Η αστυνομία ερευνά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να διαπιστώσει τις κινήσεις του δράστη, ενώ αναζητά και το κίνητρο του στυγερού εγκλήματος, ερευνώντας τις σχέσεις του 70χρονου, πιθανές προστριβές που μπορεί να είχε με κάποιους ή διαφωνίες. 

