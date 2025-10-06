Μεσσηνία: Αναζητούν έναν μαυροντημένο οδηγό μηχανής

Πώς έγινε το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Σε σοκ βρίσκεται ολόκληρη η Μεσσηνία μετά τη διπλή δολοφονία το βράδυ της Κυριακής σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα. Θύματα ο 70χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο 60χρονος επιστάτης. 

Ο δράστης μετά το έγκλημα εξαφανίστηκε από το σημείο και οι αρχές αναζητούν έναν μαυροντημένο άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, απομακρύνθηκε από το σημείο με μηχανή. 

Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, οι πληροφορίες που υπάρχουν αναφέρουν ότι ο δράστης της διπλής δολοφονίας φαίνεται να είναι ανήλικος και πολύ σύντομα οι αστυνομικοί θα τον συλλάβουν.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ο άγνωστος, εισέβαλε στο κάμπινγκ με καλυμμένο το πρόσωπό του και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 70χρονο. Στη συνέχεια έστρεψε το όπλο του εναντίον του 60χρονου, λίγα μέτρα παραδίπλα. Ο επιστάτης πυροβολήθηκε πισώπλατα, ένδειξη ότι προσπάθησε να ξεφύγει από τη μανία του δράστη. 

Στο σημείο επικράτησε πανικός, καθώς το κάμπινγκ είναι σε λειτουργία και φιλοξενεί αρκετό κόσμο. Η αστυνομία που έφτασε στο σημείο βρήκε τους δύο άνδρες αιμόφυρτους. 

Σύμφωνα με το messinialive.gr δράστης και θύματα φαίνεται ότι γνωρίζοντας μεταξύ τους. 

Οι αρχές ερευνούν αν ο 70χρονος είχε οικονομικές ή προσωπικές διαφορές με κάποιον, αναζητώντας το κίνητρο του διπλού φονικού. 

Ο 70χρονος πριν από λίγες μέρες είχε δεχθεί και πάλι δολοφονική επίθεση με αεροβόλο όπλο, αλλά παρά τα τραύματά του στο πρόσωπο είχε σταθεί τυχερός. Τότε δεν είχε κατονομάσει στις αρχές τον δράστη και είχε μπει τέλος στις έρευνες. 

Πάντως προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν οι δύο επιθέσεις σχετίζονται μεταξύ τους. 

Η αστυνομία έχει συλλέξει και ερευνά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ έχει πάρει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, ώστε να φτάσει στα ίχνη του δράστη. 

