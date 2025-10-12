Τσούκαλης: Είχε συνεργό ο δράστης των φόνων στη Φοινικούντα

«Υπάρχει φυσικός και ηθικός αυτουργός που μπορεί να μην έχει διαφύγει»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.10.25 , 22:40 ΗΠΑ: 4 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες σε πυροβολισμούς
12.10.25 , 21:44 Γαρυφαλλιά:  Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής της μετά τη δίκη
12.10.25 , 21:14 Ομαλά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου
12.10.25 , 20:41 Τσούκαλης: Είχε συνεργό ο δράστης των φόνων στη Φοινικούντα
12.10.25 , 20:11 Σύνοδος Τραμπ για ειρήνη: Ποιες χώρες πήραν πρόσκληση και γιατί
12.10.25 , 19:19 Nissan Motor Parts Center: Συμπληρώνει 40 χρόνια κορυφαίας λειτουργίας
12.10.25 , 19:15 Στεγαστικό: Ποια μέτρα ξεκινούν τον Νοέμβριο και ποια το 2026
12.10.25 , 18:56 AEK:  Έσκασε είδηση για  Νίκολιτς - Εξετάζεται για την Εθνική Σερβίας
12.10.25 , 18:19 «Φορτωμένο» επίδομα 3.250 ευρω: Πότε τελειώνει η προθεσμία
12.10.25 , 17:23 Καβάλα: Νεκρός 51χρονος κυνηγός από εκπυρσοκρότηση του όπλου του
12.10.25 , 17:07 Μητσοτάκης: Στο Υπουργείο Άμυνας περνά το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη
12.10.25 , 16:57 Νεσχάν Μουλαζίμ: Μαμά για πρώτη φορά – Το φύλο του μωρού
12.10.25 , 16:27 Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο γλυκό
12.10.25 , 16:05 Γάζα: «Ξημερώματα της Δευτέρας η απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων»
12.10.25 , 16:03 Στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» εισήχθη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο δύο χρόνια μετά τον θάνατο του γιου
Τσολάκη: «Με κάλεσαν αργά το βράδυ και μου είπαν πως τράκαρε ο άντρας μου»
Τσούκαλης: Είχε συνεργό ο δράστης των φόνων στη Φοινικούντα
Νεσχάν Μουλαζίμ: Μαμά για πρώτη φορά – Το φύλο του μωρού
Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»
Σαντορίνη: Για μισή ώρα νεκρό μέσα στην πισίνα το 5χρονο αγοράκι
Ομαλά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου
ΗΠΑ: 4 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες σε πυροβολισμούς
Γαρυφαλλιά:  Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής της μετά τη δίκη
Απεργία στις 14 Οκτωβρίου και στα ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο θέμα της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα η αστυνομία έχει στη διάθεσή της βίντεο που δείχνει δυο άτομα να φτάνουν με μηχανάκι στην είσοδο του κάμπινγκ, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα ο δράστης έχει συνεργό. 

Μεσσηνία: Το ύποπτο μηχανάκι «χάνεται» στην Πύλο – Νέο βίντεο

Όπως ανέφερε ένας από τους  πιο έμπειρους ιδιωτικούς ερευνητές, ο Γιώργος Τσούκαλης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και στον Σπύρο Λάμπρο τα τελευταία στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο δράστης είχε και συνεργό.   

«Δεν πιστεύω ότι ο δράστης ήταν μόνος του. Αν είχε κάτι με τα δύο θύματα θα τον γνώριζε ο ανιψιός. Το πιο πιθανό είναι ότι υπήρχε φυσικός και ηθικός αυτουργός» τόνισε ο κ. Τσούκαλης, ο οποίος τόνισε ότι ο συνεργός ενδεχομένως να βρίσκεται ακόμα στη Φοινικούντα! 
 

Μεσσηνία: Το θύμα είχε αλλάξει τη διαθήκη του λίγες μέρες πριν το φονικό
 

Οι προηγούμενες επιθέσεις στον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και το «μήνυμα» που δεν πέρασαν    

Αναφέρθηκε επίσης στις προηγούμενες επιθέσεις, με αεροβόλο όπλο και με υπόκόπανο όπλου στον άτυχο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που όπως φαίνεται δεν πέτυχαν να «περάσουν το μήνυμα» στο θύμα.  «Γιατί δεν τον σκότωσε; Ήθελε να περάσει κάποιο μήνυμα και δεν το πέρασε;» διερωτήθηκε.   

Μεσσηνία: Η οικονομική επιφάνεια και η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη

Για το αν έχει κάνει λάθη  ο δράστης ανέφερε ότι «πολλά λάθη έχει κάνει και η Αστυνομία έχει πολλά εργαλεία στα χέρια της. Αλλά για  να έχουμε πλήρη εικόνα για το αν πλησιάζει στη σύλληψη θα πρέπει να γνωρίζουμε τη δικογραφία και δε θέλω να είμαι επιπόλαιος».

Ο ιδιωτικός ερευνητής σχολίασε επίσης ότι οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και πράττουν πολύ σωστά που δεν διαρρέουν κρίσιμα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.     
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΝΟΣ
 |
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΣΥΝΕΡΓΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top