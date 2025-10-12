Μεσσηνία: Τα λάθη του δράστη της διπλής δολοφονίας

Σε αρκετά λάθη φαίνεται να έχει υποπέσει ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, ο οποίος παραμένει άφαντος.

Το πρώτο, σύμφωνα με τους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών που έχουν αναλάβει τις έρευνες είναι πως όλα συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως χρησιμοποίησε το δικό του σκούτερ. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε και την πινακίδα κυκλοφορίας, που όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, ήταν πλαστή και δεν αντιστοιχούσε σε άλλη μοτοσικλέτα.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, γνωρίζουν την μάρκα και το μοντέλο του λευκού σκούτερ και προσπαθούν να βρουν την καβάτζα που την έκρυψε ο νεαρός δολοφόνος. Αν καταφέρουν να το εντοπίσουν, ευελπιστούν ότι θα καταλήξουν και στην ταυτότητα του δράστη.

Με το συγκεκριμένο σκούτερ, διένυσε περίπου 440 χλμ. φτάνοντας από την Φοινικούντα στην Αθήνα. Αυτό θεωρείται το δεύτερο λάθος του, καθώς, ακόμα κι αν ακολούθησε μια διαδρομή μέσα από χωριά και παρακαμπτήριους, αρκετές κάμερες τον έχουν καταγράψει, διευκολύνοντας τις αρχές να ακολουθήσουν τα ίχνη τους.

Τρίτο λάθος σύμφωνα με το Ανθρωποκτονιών είναι ότι εκτέλεσε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη μπροστά στα μάτια του ανιψιού του 68χρονου, χωρίς να έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του. Έτσι οι αρχές έχουν μια σαφή περιγραφή των χαρακτηριστικών του κι έναν αυτόπτη μάρτυρα που μπορεί να τον αναγνωρίσει.

Από μαρτυρίες, αλλά και βίντεο οι αναλυτές ανθρωποκτονιών κατέληξαν στο συμπέρασμα πως κοντά στο κάμπινγκ υπήρχε άτομο το οποίο περίμενε τον νεαρό δολοφόνο και του έδωσε οδηγίες για το τι θα κάνει.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν ποιο είναι το πρόσωπο αυτό αν δηλαδή είναι ένας συνεργός, ή πρόκειται για τον ηθικό αυτουργό που κατηύθυνε και έδινε εντολές στον εκτελεστή.

Μεσσηνία: «Μπορεί να εκπλήξει η ταυτότητα του δράστη»

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο δράστης του διπλού φονικού δεν είναι ο άνθρωπος που είχε τις διαφορές με τον ιδιοκτήτης του κάμπινγκ. Αντίθετα πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα συμβόλαιο θανάτου και ότι υπάρχει ηθικός αυτουργός που έδωσε την εντολή για την εκτέλεσή του.

Όπως είπε στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές έχουν ήδη συγκεντρώσει σημαντικά στοιχεία και κινούνται μεθοδικά για τη σύλληψη του δράστη.

«Η υπόθεση είναι σύνθετη και μπορεί να μας εκπλήξει ο δράστης», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε επίσης ότι «υπάρχει οπτική επαφή με τον δράστη, καθώς οι κάμερες τον κατέγραψαν». Παράλληλα σημείωσε ότι «δεν έχει αποκλειστεί η πιθανότητα ύπαρξης συνεργού, αφού από την πρώτη στιγμή υπήρξε πληροφορία ότι δεν προσέγγισε μόνος του τον χώρο».

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. διευκρίνισε ότι «δεν είμαστε κοντά στη σύλληψη, αλλά ίσως πλησιάζουμε στην ταυτοποίηση, καθώς αν ο δράστης έχει εισέλθει στο λεκανοπέδιο, η περιοχή έρευνας διευρύνεται σημαντικά».

Κλειδί θεωρείται και η διαθήκη του 68χρονου, την οποία συνέταξε τρεις μέρες πριν από τη δολοφονία του και στην οποία εξέφραζε τους φόβους του για τον αιφνίδιο θάνατό του.

Βασικός κληρονόμος του είναι ο ανιψιός του, γιος του αδελφού του, ενώ έχει μεριμνήσει για τον επιστάτη του κάμπινγκ, την αδελφή του και τον γιο της. Επειδή μάλιστα είχε προηγηθεί μια άλλη διαθήκη που είχε συνταχθεί τον Οκτώβριο του 2024, η οποία βρίσκεται στα χέρια των αρχών, εξετάζεται αν υπάρχουν διαφορές, που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν το κίνητρο της δολοφονίας.