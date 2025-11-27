MadWalk 2025: Η Τάμτα αποθεώθηκε με «αντρικό σώμα» στη σκηνή

Το MadWalk 2025 άνοιξε δυναμικά την αυλαία του και ήδη από τα πρώτα λεπτά οι καλλιτέχνες χάρισαν στο κοινό εκρηκτικές εμφανίσεις που συνδυάζουν μόδα και μουσική με τον πιο θεαματικό τρόπο.

Η φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε χθες 26/11, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά πως αποτελεί το απόλυτο fashion & music show της χρονιάς.

Ανάμεσα στους πρώτους καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή, η Τάμτα κατάφερε – όπως πάντα – να τραβήξει όλα τα βλέμματα και να ξεχωρίσει με την εκκεντρικότητα και την τολμηρή αισθητική της.

Η δημοφιλής pop star όπως κατέγραψε το star.gr και η Κατερίνα Καραγιάννη εμφανίστηκε με ένα concept που μόνο εκείνη θα τολμούσε να υποστηρίξει: φόρεσε ένα «ανδρικό σώμα» ως μέρος του outfit της, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή, καλλιτεχνική εικόνα που άφησε άφωνο το κοινό.

Το look της ήταν μια ισχυρή fashion statement εμφάνιση, από αυτές που δικαιωματικά την κατατάσσουν στις πιο δημιουργικές και απρόβλεπτες παρουσίες του MadWalk.

Για ακόμη μία φορά, η Τάμτα απέδειξε ότι όταν πρόκειται για σκηνική παρουσία και στιλιστική άποψη, δεν φοβάται να πειραματιστεί, να εκπλήξει και τελικά… να μαγέψει.