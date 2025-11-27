MadWalk 2025: Η Τάμτα αποθεώθηκε με «αντρικό σώμα» στη σκηνή

Fashion icon με αντρικό σώμα

Media
MadWalk 2025: Το Viral Look της Τάμτα με Ενσωματωμένο Αντρικό Σώμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το MadWalk 2025 άνοιξε δυναμικά την αυλαία του και ήδη από τα πρώτα λεπτά οι καλλιτέχνες χάρισαν στο κοινό εκρηκτικές εμφανίσεις που συνδυάζουν μόδα και μουσική με τον πιο θεαματικό τρόπο.

Η φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε χθες 26/11, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά πως αποτελεί το απόλυτο fashion & music show της χρονιάς.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025

Η Τάμτα «Ταράζει» το MadWalk 2025 με Ανατρεπτικό Outfit Αντρικού Σώματος

Ανάμεσα στους πρώτους καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή, η Τάμτα κατάφερε – όπως πάντα – να τραβήξει όλα τα βλέμματα και να ξεχωρίσει με την εκκεντρικότητα και την τολμηρή αισθητική της.

Η δημοφιλής pop star όπως κατέγραψε το star.gr και η Κατερίνα Καραγιάννη εμφανίστηκε με ένα concept που μόνο εκείνη θα τολμούσε να υποστηρίξει: φόρεσε ένα «ανδρικό σώμα» ως μέρος του outfit της, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή, καλλιτεχνική εικόνα που άφησε άφωνο το κοινό.

Evangelia: Με τον αρραβωνιαστικό της στο MadWalk

Το look της ήταν μια ισχυρή fashion statement εμφάνιση, από αυτές που δικαιωματικά την κατατάσσουν στις πιο δημιουργικές και απρόβλεπτες παρουσίες του MadWalk.

Η Τάμτα «Ταράζει» το MadWalk 2025 με Ανατρεπτικό Outfit Αντρικού Σώματος

Για ακόμη μία φορά, η Τάμτα απέδειξε ότι όταν πρόκειται για σκηνική παρουσία και στιλιστική άποψη, δεν φοβάται να πειραματιστεί, να εκπλήξει και τελικά… να μαγέψει.

