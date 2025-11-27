MadWalk 2025: Όλες οι λαμπερές εμφανίσεις στο red carpet

Όσα έγιναν στο fashion & music show της χρονιάς

Πηγή: Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το MadWalk 2025 by Three Cents έγινε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο, γιορτάζοντας 15 χρόνια από τη δημιουργία του θεσμού που έχει συνδέσει τη μόδα με τη μουσική όσο κανένα άλλο.

Το κορυφαίο fashion & music event της χώρας απέδειξε για ακόμη μια χρονιά γιατί θεωρείται ο απόλυτος θεσμός δημιουργικότητας, λάμψης και πρωτοτυπίας.

Από νωρίς, οι celebrities άρχισαν να καταφθάνουν στο red carpet και το star.gr ήταν εκεί. Η Βίκυ Καγιά ανέλαβε για ακόμη μια φορά την παρουσίαση της βραδιάς.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025

Όπως κάθε χρόνο, το κόκκινο χαλί αποτέλεσε το δικό του ξεχωριστό highlight. Λαμπερές εμφανίσεις, εκκεντρικά σύνολα, haute couture δημιουργίες και minimal chic επιλογές δημιούργησαν ένα fashion collage. Από λαμπερές sequin δημιουργίες έως κοστούμια με αρχιτεκτονικές γραμμές, οι celebrities έδειξαν την πιο στιλάτη πλευρά τους.

Δείτε όλες τις εμφανίσεις στο red carpet

Αθηνά Οικονομάκου

Αθηνά Οικονομάκου

Χριστίνα Μπόμπα

Χριστίνα Μπόμπα

MadWalk 2025: Όλες οι λαμπερές εμφανίσεις στο red carpet

Ρία Ελληνίδου

MadWalk 2025: Όλες οι λαμπερές εμφανίσεις στο red carpet 

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Γκάια Μερκούρη

Γκάια Μερκούρη

Evangelia με τον αρραβωνιαστικό της

Evangelia με τον αρραβωνιαστικό της

Ανθή Βούλγαρη - Ιορδάνης Χασαπόπουλος

Ανθή Βούλγαρη - Ιορδάνης Χασαπόπουλος

Άννα Θεοδωρίδη

Άννα Θεοδωρίδη

Ιλένια Ουίλιαμς

Ιλένια Ουίλιαμς

Στο catwalk του MadWalk 2025, Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands παρουσίασαν συλλογές που συνδύασαν το avant-garde με το κλασικό, το θεατρικό με το minimal και το glamorous με το street style. Κάθε πασαρέλα συνοδευόταν από μοναδικά live performances αγαπημένων καλλιτεχνών, που έντυναν μουσικά την αίσθηση του κάθε look, μετατρέποντας κάθε εμφάνιση σε ένα ολοκληρωμένο οπτικοακουστικό performance.

MadWalk 2025: Η Τάμτα αποθεώθηκε με «αντρικό σώμα» στη σκηνή

Οι συλλογές που παρουσιάστηκαν ξεχώρισαν για τη δημιουργικότητά τους, τη χρήση καινοτόμων υφών και τη σύγχρονη αισθητική που αποθεώνει τόσο το ελληνικό design όσο και το διεθνές fashion narrative. 

Το MadWalk 2025 κατάφερε για ακόμη μια χρονιά να ενώσει με μοναδικό τρόπο τη μουσική με τη μόδα, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, έμπνευση και αστείρευτο glamour.

