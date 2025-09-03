Δανάη Παππά: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα για τη «Χλόη» στον Άγιο Έρωτα

Δανάη Παππά: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα του Β' κύκλου στον Άγιο Έρωτα/ Instagram

Το καλοκαίρι ήταν «πλούσιο» σε διακοπές και καλοκαιρινές στιγμές για τη Δανάη Παππά, η οποία αμέσως μετά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας επέστρεψε στην καθημερινότητά της για τις ανάγκες του ρόλου της στη σειρά Άγιος Έρωτας.

Τα γυρίσματα για τον Β' κύκλο της σειράς έχουν ξεκινήσει, όπως έκανε γνωστό η τηλεοπτική «Χλόη Μαρκοπούλου», μέσα από αναρτήσεις της στα social media.

Σε αυτές απαθανατίζεται με τους συμπρωταγωνιστές της, Δημήτρη Γκοτσόπουλο και Μιχάλη Πανάδη, με φόντο τη θάλασσα, πιθανόν στο Γαλαξίδι όπου γυρίζεται η σειρά.

H Δανάη Παππά έκανε αποδράσεις στη Βόρεια Εύβοια, τη Σέριφο, το Πήλιο, την Αντίπαρο και την Κρήτη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές με αγαπημένους της φίλους.

Πριν λίγες μέρες, παραβρέθηκε στην πρεμιέρα του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Βενετίας, στο πλαίσιο λανσαρίσματος προϊόντων ομορφιάς του οίκου Armani και εντυπωσίασε με την παρουσία της.