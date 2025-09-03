Δανάη Παππά: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα για τη «Χλόη» στον Άγιο Έρωτα

Στο Γαλαξίδι η ηθοποιός μετά τη Βενετία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.09.25 , 16:53 Έγκυος δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ - Το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση της
03.09.25 , 16:41 Και διευθυντές Υπουργείων κατηγορούνται για ξέπλυμα μέσω στοιχήματος!
03.09.25 , 16:19 Μπακς: Θα επιστρέψει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο;
03.09.25 , 16:18 Στεφανίδου για Ευαγγελάτο: «Γίνεται κατά καιρούς ένα restart»
03.09.25 , 15:53 Μιχαήλ Βαρθακούρης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με την κούκλα σύντροφό του
03.09.25 , 15:40 Φωτιά τώρα σε φυτώριο στο Μενίδι - Επιχειρεί και ελικόπτερο
03.09.25 , 15:33 Άγιος Δημήτριος: Περίπτερο Έγινε Στόχος Ληστών Για 5η Φορά Σε 2 Μήνες
03.09.25 , 15:12 Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο αρραβωνιαστικός της, Τζέικ Μέντγουελ
03.09.25 , 15:08 Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα»
03.09.25 , 15:04 Οι βουτιές του "OG" Anunoby και της κούκλας συντρόφου του
03.09.25 , 14:58 Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
03.09.25 , 14:52 Μαφία Κρήτης: Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκόμενων
03.09.25 , 14:41 Νέες τηλεοπτικές σειρές: Πότε, πού και τι θα δούμε
03.09.25 , 14:17 Μύκονος: Άγριο ξύλο μεταξύ αστυνομικών και Ιταλών τουριστών
03.09.25 , 14:08 Τι σημαίνει η 13ωρη εργασία και τι ισχύει σήμερα
Οι βουτιές του &#34;OG&#34; Anunoby και της κούκλας συντρόφου του
Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της
Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο
Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί
Klavdia: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με τον σύντροφό της Oge
Μάρα Ζαχαρέα: Ποζάρει με το μαγιό της - «Τελευταίο μπάνιο για φέτος»
Αλέξης Τσίπρας: Ποια πρόσωπα θέλει να στελεχώσουν το νέο του κόμμα
Ελεονώρα Μελέτη: Η σικάτη εμφάνιση σε nude τόνους που εντυπωσίασε
Άντζελα Γκερέκου: Εντυπωσιακή με μπλε καφτάνι στο Ηρώδειο
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δανάη Παππά: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα του Β' κύκλου στον Άγιο Έρωτα/ Instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το καλοκαίρι ήταν «πλούσιο» σε διακοπές και καλοκαιρινές στιγμές για τη Δανάη Παππά, η οποία αμέσως μετά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας επέστρεψε στην καθημερινότητά της για τις ανάγκες του ρόλου της στη σειρά Άγιος Έρωτας. 

Βενετία: Eντυπωσιακή η Δανάη Παππά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Τα γυρίσματα για τον Β' κύκλο της σειράς έχουν ξεκινήσει, όπως έκανε γνωστό η τηλεοπτική «Χλόη Μαρκοπούλου», μέσα από αναρτήσεις της στα social media. 

Δανάη Παππά- Μιχάλης Πανάδης στα γυρίσματα του Άγιου Έρωτα/ instagram

Δανάη Παππά- Μιχάλης Πανάδης στα γυρίσματα του Άγιου Έρωτα/ instagram

Σε αυτές απαθανατίζεται με τους συμπρωταγωνιστές της, Δημήτρη Γκοτσόπουλο και Μιχάλη Πανάδη, με φόντο τη θάλασσα, πιθανόν στο Γαλαξίδι όπου γυρίζεται η σειρά. 

Δανάη Παππά- Δημήτρης Γκοτσόπουλος στα γυρίσματα του Άγιου Έρωτα/ instagram

Δανάη Παππά- Δημήτρης Γκοτσόπουλος στα γυρίσματα του Άγιου Έρωτα/ instagram

Δανάη Παππά στα γυρίσματα του Άγιου Έρωτα/ instagram

Δανάη Παππά στα γυρίσματα του Άγιου Έρωτα/ instagram

H Δανάη Παππά έκανε αποδράσεις στη Βόρεια Εύβοια, τη Σέριφο, το Πήλιο, την Αντίπαρο και την Κρήτη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές με αγαπημένους της φίλους.

 

 

Πριν λίγες μέρες, παραβρέθηκε στην πρεμιέρα του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Βενετίας, στο πλαίσιο λανσαρίσματος προϊόντων ομορφιάς του οίκου Armani και εντυπωσίασε με την παρουσία της. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΠΑ
 |
ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΠΑ INSTAGRAM
 |
ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top