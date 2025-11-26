Σαλαμίνα: «Υποπτευόμουν τη νύφη μου από την αρχή. Να το βρει από τον Θεό»

Βίντεο που δείχνει τη στιγμή που η 46χρονη φεύγει από τον τόπο του εγκλήματος - Βίντεο Mega

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης από τη σύζυγο του γιου της στη Σαλαμίνα. Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών φαίνεται ότι έκαναν μεθοδευμένη έρευνα που αποδείχθηκε αποτελεσματική και οδήγησε στα ίχνη της 46χρονης.

Το Mega μετέδωσε βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τη στιγμή που η νύφη της 75χρονης φεύγει από τον τόπο του εγκλήματος μετά από την άγρια δολοφονία της ηλικιωμένης.

Μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο η αστυνομία εντόπισε ίχνη αίματος, τα οποία αποδείχθηκε πως ανήκαν στην 75χρονη κι έτσι κατέληξαν στην 46χρονη.

Η ίδια στην ομολογία της, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι οδηγήθηκε στο ειδεχθές αυτό έγκλημα, λόγω του αδιεξόδου στο οποίο βρέθηκε εξαιτίας του εθισμού της στον τζόγο.

«Οδηγήθηκα στη δολοφονία λόγω των οικονομικών αδιεξόδων που έχω περιέλθει από τον εθισμό μου στον τζόγο. Επίσης, το θύμα φώναζε και φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει. Αφού τη χτύπησα, έψαξα συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για να βρω χρυσαφικά, όμως δεν βρήκα τίποτα. Έφυγα με το αυτοκίνητο και επέστρεψα σπίτι μου», φέρεται να είπε.

Σαλαμίνα: «Την υποπτευόμουν από την αρχή – Να το βρει από τον Θεό»

Η κόρη της 75χρονης μετά τις σοκαριστικές εξελίξεις ξέσπασε μπροστά στις κάμερες.

«Την υποψιαζόμουν γενικά, γιατί δε με φώναξε νωρίς. Δεν έχω ακούσει κανένα ηχητικό ντοκουμέντο. Την έψαχνε όλη μέρα και δε μου είπε τίποτα. Έπρεπε να μου πει για να πάω να δω τι κάνει η μάνα μου», είπε στο Mega.

«Όλων πήγε το μυαλό μας ότι κάτι δεν πάει καλά. Γενικά, ψαχνόμασταν. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς γίνεται να υπάρχει μία τόσο στυγερή δολοφονία για χρήματα μόνο. Δεν υπάρχει λογική. Αυτό το κορίτσι για κάποια χρόνια ήταν μέλος της οικογένειάς μας. Να το βρει, αυτό που είναι να βρει στην ψυχή της, από τον Θεό και από τη Δικαιοσύνη. Απέναντί μου δεν ήτανε πολύ οκ γιατί εγώ της είχα πει ότι την υποπτευόμουν», πρόσθεσε.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες η 75χρονη είχε πει πριν καιρό στην εγγονή της πως πρέπει να προσέχουν την 46χρονη νύφη της. Έτσι και η εγγονή με την κόρη της ηλικιωμένης μετέφεραν τις υποψίες αυτές στους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών και εκείνοι την έβαλαν στο μικροσκόπιο, ξεκινώντας να την παρακολουθούν διακριτικά.

«Εμείς σαν οικογένεια αυτήν την στιγμή θρηνούμε δύο ανθρώπους, έναν στο χώμα και έναν στη φυλακή. Έχει κλείσει η διαδικασία, έχει βρεθεί ο ένοχος, η Δικαιοσύνη θα μιλήσει και ο Θεός ξέρει. Δεν υπάρχει οργή, υπάρχει μόνο θλίψη για τα γεγονότα που έχουν συμβεί», κατέληξε η κόρη της 75χρονης.

Σαλαμίνα: Πώς έγινε η άγρια δολοφονία

Όπως έγινε γνωστό η 46χρονη είχε φροντίσει από πριν να αλλάξει τη φορά των καμερών που υπήρχαν στο σπίτι. Στη συνέχεια μπήκε στο σπίτι της πεθεράς της για να πάρει χρήματα, όμως η κατάσταση ξέφυγε.

Η γυναίκα άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα η νύφη της να την χτυπήσει με ένα μπουκάλι στο κεφάλι και μετά τη μαχαίρωσε. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν η 75χρονη αναγνώρισε τη νύφη της, γιατί φορούσε κουκούλα και είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά της. Ωστόσο εκτιμάται πως τη σκότωσε είτε γιατί την αναγνώρισε, είτε γιατί άρχισε να φωνάζει.

Ανατριχίλα προκαλεί η αποκάλυψη πως υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας, στο οποίο ακούγεται η 75χρονη να εκλιπαρεί για τη ζωή της και λίγο πριν ξεψυχήσει να προσεύχεται και να λέει το «Πάτερ Ημών».