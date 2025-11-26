Καιρός: Η Adel βάζει σε κόκκινο συναγερμό τη χώρα

Ξεκίνησε η επέλασή της – Ποιες περιοχές κινδυνεύουν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.11.25 , 11:21 Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα σε ΗΣΑΠ, Μετρό, και Τραμ
26.11.25 , 11:17 Σας αρέσει το τυρί; Διαιτολόγοι αποκαλύπτουν τα πιο υγιεινά τυριά
26.11.25 , 11:15 Νίκος Βατικιώτης: Το βιογραφικό του Λεωνίδα από «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»
26.11.25 , 11:04 Σεϊταρίδης: «Δεν πήγα στο Πήλιο επειδή έκοψα τα ναρκωτικά, όπως ακουγόταν»
26.11.25 , 10:56 Aioν V: Ήρθε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο στην Ελλάδα
26.11.25 , 10:31 Σαλαμίνα: Στα δικαστήρια η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
26.11.25 , 10:17 Επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις - LIVE οι ανακοινώσεις
26.11.25 , 10:07 Mother Tongue: Ένας καταιγιστικός γυναικείος μονόλογος
26.11.25 , 10:01 Aγρίεψε ο Ναν: «Θέλω και άλλα MVP»
26.11.25 , 10:00 Τατιάνα Στεφανίδου: Η πρώτη αντίδραση μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
26.11.25 , 09:42 MadWalk 2025: Ανατροπή της τελευταίας στιγμής με Ματσούκα και Ελληνίδου
26.11.25 , 09:20 Black Friday: Ευκαιρία για fashion αγορές - Πώς να αποφύγετε τις... παγίδες
26.11.25 , 09:06 Μαρία Ηλιάκη: Οι on air ευχές στον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη
26.11.25 , 09:03 Άγιος Στυλιανός: Σήμερα γιορτάζει ο θεραπευτής και προστάτης των παιδιών
26.11.25 , 09:00 Leapmotor Α10: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα σε ΗΣΑΠ, Μετρό, και Τραμ
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις - LIVE οι ανακοινώσεις
Σεϊταρίδης: «Δεν πήγα στο Πήλιο επειδή έκοψα τα ναρκωτικά, όπως ακουγόταν»
Σαλαμίνα: Στα δικαστήρια η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Τατιάνα Στεφανίδου: Η πρώτη αντίδραση μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Σας αρέσει το τυρί; Διαιτολόγοι αποκαλύπτουν τα πιο υγιεινά τυριά
MadWalk 2025: Ανατροπή της τελευταίας στιγμής με Ματσούκα και Ελληνίδου
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας Adel - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει - Βίντεο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε κόκκινο συναγερμό έχουν μπει αρκετές περιοχές της χώρας εξαιτίας της κακοκαιρίας Adel, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει την επέλασή της με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν οι περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου που έχουν μπει σε κατάσταση ετοιμότητας Red Code από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

Η Adel θα σαρώσει τη χώρα από σήμερα έως και την Παρασκευή, ενώ δεν αποκλείεται μέσα στη μέρα να τεθούν και άλλες περιοχές σε κατάσταση ετοιμότητας. 

Σήμερα Τετάρτη ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται στα δυτικά, στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και από το βράδυ στη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Τη νύχτα οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές και θα πλήξουν και την ανατολική Μακεδονία. 

Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται το πρωί μέτριας έντασης βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις Κυκλάδες και μέχρι το μεσημέρι στο ανατολικό Αιγαίο. 

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 18-20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας και θα φτάσει στα νοτιότερα τμήματα μέχρι 21-22 βαθμούς.

Χάρτης με το αθροιστικό ύψος βροχής που αναμένεται από την Τρίτη 25/11 έως και το πέρας της Πέμπτης 27/11

Χάρτης με το αθροιστικό ύψος βροχής που αναμένεται από την Τρίτη 25/11 έως και το πέρας της Πέμπτης 27/11

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα πελάγη και θα είναι ισχυροί σε εντάσεις μέχρι 6-7 μποφόρ.

Στην Αττική θα σημειώνονται τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στη συνέχεια, ενώ το βράδυ θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία 21 βαθμούς, με ισχυρούς νοτιάδες 6, τοπικά και 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές ασθενούς ως και μέτριας έντασης το μεσημέρι, και αργά τη νύχτα προς τη ξημέρωμα της επόμενης ημέρας οι βροχές θα δυναμώσουν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Η θερμοκρασία 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ.

Καιρός: Μεγάλα ύψη βροχής σε Επτάνησα, δυτικά ηπειρωτικά, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Σύμφωνα με το meteo, η επιδείνωση του καιρού την Τετάρτη θα ξεκινήσει από τα βορειοδυτικά. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μεταβολής θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τα κατά τόπους μεγάλα ύψη βροχόπτωσης. Σημαντικές βροχοπτώσεις αναμένονται και από την Παρασκευή 28/11, σχετικά με τις οποίες θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες ανακοινώσεις.

Την Τετάρτη 26/11, αρχικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας στην Κέρκυρα, στους Παξούς και σε περιοχές της Ηπείρου. Προοδευτικά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο σύνολο της δυτικής χώρας και σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες μικρότερης έντασης αναμένονται επίσης σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς, των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική)

Την Πέμπτη 27/11, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Φαινόμενα μικρότερης έντασης και τοπικού χαρακτήρα αναμένονται στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Επισημαίνεται ότι αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική)

Ο καιρός την Πέμπτη (27.11.2025)

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 19 με 21 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή  (28.11.2025)

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο καιρός το Σάββατο (29.11.2025)

Άστατος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ο καιρός την Κυριακή  (30.11.2025)

Στο ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ADEL
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top