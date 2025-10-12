Μαρία Ηλιάκη: «Ανάθεμα την ώρα, τι το θέλω και τ’ ανοίγω το στόμα μου»

Η Μαρία Ηλιάκη ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» για την πρόσφατη αναφορά που έκανε μέσα στην εβδομάδα στον καλό της φίλο και πρώην τηλεοπτικό συνεργάτη, Νίκο Μουτσινά.

«Ανάθεμα την ώρα, τι το θέλω και τ’ ανοίγω το στόμα μου! Ήταν χιούμορ, ήταν πάρα πολύ αστείο. Οι άνθρωποι που έχουν χιούμορ. Ας πούμε, η Κατερίνα Ζαρίφη με πήρε τηλέφωνο και μου είπε κατουρήθηκα μ’ αυτό που είπες. Για τον Νίκο, έλεγα» είπε.

«Είχα παλιά έναν συμπαρουσιαστή, ονόματα δεν λέμε, ηθοποιός και αυτός, ο οποίος σε κάθε παράσταση που ανέβαζε έπρεπε να πηγαίνω και να τη βλέπω πέντε φορές με το ζόρι. Πήγαινα τι να κάνω; Δεν ήθελα να χαλάσω σχέσεις» είχε αναφέρει η Μαρία Ηλιάκη μέσα από την εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και «έσπασαν» ντα τηλέφωνα από τους δημοσιογράφους να τη ρωτούν σε ποιον αναφερόταν!

«Δεν θυμάμαι πόσες φορές, αλλά πήγαινα γιατί του άρεσε να πηγαίνουμε στις παραστάσεις του. Δεν θυμάμαι, πρέπει να ήταν τότε και η Κατερίνα Καινούργιου, το κάναμε σαν στήριξη. Με τον Κρατερό δεν γνωριζόμασταν, δεν κάναμε παρέα και δεν ξέραμε τι μας ξημερώνει. Σε αυτόν τον περίπου ένα μήνα, όμως, εγώ έχω περάσει πάρα πολύ ωραία», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Ηλιάκη.