«Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης είναι το crush μου. Το ξέρει κι ο άντρας μου»

Ηλιάκη: H καταγγελία στον Κρατερό Κατσούλη για... το μήνυμα του Μαρκουλάκη που δεν της μεταβίβασε/ βίντεο ΕΡΤ "Νωρίς νωρίς"

Το παράπονο – «καταγγελία» προς τον συμπαρουσιαστή της Κρατερό Κατσούλη εξέφρασε σήμερα η Μαρία Ηλιάκη, μέσα από την εκπομπή τους στην ΕΡΤ, με τίτλο «Νωρίς- νωρίς».

Ποιος ήταν ο λόγος; Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

«Η καταγγελία μου είναι έτοιμη; Να πέσει η φωτογραφία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Συναντηθήκαμε προχθές στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ. Κάποια στιγμή ο Κρατερός εξαφανίστηκε από δίπλα μου και ξαφνικά εγώ πέφτω πάνω στον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Όπως πολύ καλά ξέρετε, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης είναι το crush μου, το παιδικό. Μου άρεσε δηλαδή και μου αρέσει ακόμα. Το ξέρει κι ο άντρας μου, δεν έχει πρόβλημα», παραδέχτηκε η Μαρία Ηλιάκη.

Και συνέχισε περιγράφοντας τον διάλογό τους.

«Του λέω: “Κωνσταντίνε μου, τι κάνεις;” και μου απαντά “Μαρία μου, εγώ σας έβλεπα σήμερα στην εκπομπή κι έστειλα και μήνυμα στον Κρατερό. Δε στο είπε;».

«Και του λέω “όχι Κωνσταντίνε μου δε μου το είπε” και μου λέει: “Το βλέπεις, ε; Θέλει να μπει ανάμεσά μας. Δεν ήθελε να σου δώσει τη χαρά να ξέρεις ότι σε βλέπω και ήσουν τόσο ωραία με τα λευκά ρούχα που φόραγες».

Στη συνέχεια, ο Κρατερός Κατσούλης απάντησε στα λεγόμενα της Μαρίας Ηλιάκη, ισχυριζόμενος πως υπάρχουν αποδείξεις για τον λόγο που δεν της είπε για το μήνυμα Μαρκουλάκη.

«Την επόμενη καταγγελία τη δική μου στη Μαρία, σε σχέση με τον Κωνσταντίνο, την έχουμε έτοιμη; Screenshot το πότε διάβασα το μήνυμά του. Μου το έστειλε 06:53 το πρωί κι εγώ το διάβασα 17:46 το απόγευμα», είπε ο Κρατερός.

«Ο τίτλος για τα sites είναι ότι ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης βλέπει την εκπομπή μας. Εμένα βλέπει συγκεκριμένα, εσένα σε βλέπει και στην παράσταση», πρόσθεσε η Ηλιάκη.

«Κωνσταντίνε μου συγγνώμη, θα περάσει κάποια στιγμή αυτό», κατέληξε ο Κρατερός, με τη Μαρία να απαντά χαμογελώντας πως δε θα περάσει.

Η ψυχαγωγική εκπομπή «Νωρίς -νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη έκανε πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου και προβάλλεται κάθε μέρα στις 06:45.