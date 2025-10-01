Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Μίλησε για τη μάχη του με την κατάθλιψη

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης σε μία από τις σπάνιες φορές που δίνει συνέντευξη μίλησε για τον 20χρονο γιο του και για τη μάχη του με την κατάθλιψη, για την οποία είχε μιλήσει στο παρελθόν.

«Ο γιος μου είναι 20 χρονών. Σπουδάζει ιατρική στο Μιλάνο. Δεν ξέρω αν θα έφτανα μέχρι εκεί. Οι άνθρωποι είμαστε γενετικά προγραμματισμένοι να φροντίζουμε τα παιδιά μας μέχρι τέλους…» εξομολογήθηκε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης στον Γιώργο Λιάγκα και στο «Πρωινό».

Για τη μάχη του με την κατάθλιψη, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης σημείωσε: «Είναι πολλά χρόνια πριν. Έχω την τύχη να έχω πολύ καλής ποιότητας δικούς μου ανθρώπους, τους οποίους χαίρομαι και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που τους έχω. Το έκανα με τον τρόπο που πρέπει κανείς να απευθύνεται στους δικούς του ανθρώπους. Ήμουν πιο κλειστός τότε… Είμαστε σαν μποξέρ και η ζωή έρχεται και σου δίνει γροθιές και γενικά μπορείς να σταθείς όρθιος. Σε όλους τους ανθρώπους δίδονται γροθιές στη μούρη.

Αν φας 5 κροσέ, το ένα μετά το άλλο, θα “λυγίσεις” και θα πέσεις. Αυτό επανέρχεται… Αν έχει δικούς σου ανθρώπους και έχεις την γνώση να απευθυνθείς σε ειδικούς, επανέρχεσαι».

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης υπήρξε παντρεμένος με την Έρση Ξενάκη, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Γιώργο-Ίκαρο, το 2005.