Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Μίλησε για τη μάχη του με την κατάθλιψη

H σπάνια αναφορά στον 20χρονο γιο του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.10.25 , 17:17 Θρήνος στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος μετά από εισαγωγή στο νοσοκομείο
01.10.25 , 17:03 Μυλωνάκης: Ζήτησε να καταθέσει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
01.10.25 , 16:57 Μαρίνα Σταυράκη για δημοσιογράφους: «Θέλω να στηλιτεύω ό,τι με ενοχλεί»
01.10.25 , 16:57 Απάτη «μαμούθ»: Στο κόλπο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και πρόεδρος ΠΑΕ
01.10.25 , 16:55 Ρεάλ Μαδρίτης: Ποιος κατέρριψε το ρεκόρ του Ρονάλντο
01.10.25 , 15:55 Νέα στοιχεία για τον θάνατο Χρονοπούλου: «Έβλεπα ότι κάτι δεν πάει καλά»
01.10.25 , 15:47 Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Μίλησε για τη μάχη του με την κατάθλιψη
01.10.25 , 15:38 Ποια ζώδια πρέπει να προσέξουν περισσότερο με το Τετράγωνο Ερμή- Δία
01.10.25 , 15:26 Στη Φυλακή Ξανά Η Χήρα Του Καρδιολόγου Από Τη Σητεία
01.10.25 , 15:21 Αυλώνας: Τι Λέει Ο Ιδιοκτήτης Του Παιδικού Σταθμού Για Τον 2χρονο
01.10.25 , 15:15 Βοιωτία: Κατέθεσε ο γιος της 62χρονης - «Ο πατέρας μου την ξυλοκοπούσε»
01.10.25 , 15:04 Στέλιος Ρόκκος – Λελέ Γκόφα: Χαλαρή βόλτα για δυο στο Κολωνάκι
01.10.25 , 14:46 Λάρισα: Αυτός είναι ο 53χρονος που έχασε τη ζωή του ψάχνοντας χρυσές λίρες
01.10.25 , 14:10 Τέμπη: Δεκτό εν μέρει το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή του γιου του
01.10.25 , 14:08 Ελένη Κοκκίδου: Ήθελα να ζήσω τη μητρότητα, αλλά δεν πειράζει
Γιώργος Μανίκας: Αγκαλιά με τον εγγονό της Μιράντας Πατέρα
Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του
Γλυκά Νερά: Ο πιλότος θέλει να «σπάσει» τα ισόβια - Αλλάζει στάση
Τουρκία: «Μέχρι τότε θα έχει πεθάνει ο Ερντογάν ρε…»
Έκτακτο δελτίο καιρού: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι
Νέα στοιχεία για τον θάνατο Χρονοπούλου: «Έβλεπα ότι κάτι δεν πάει καλά»
Λάρισα: Αυτός είναι ο 53χρονος που έχασε τη ζωή του ψάχνοντας χρυσές λίρες
Απάτη «μαμούθ»: Στο κόλπο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και πρόεδρος ΠΑΕ
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης σε μία από τις σπάνιες φορές που δίνει συνέντευξη μίλησε για τον 20χρονο γιο του και για τη μάχη του με την κατάθλιψη, για την οποία είχε μιλήσει στο παρελθόν.

«Ο γιος μου είναι 20 χρονών. Σπουδάζει ιατρική στο Μιλάνο. Δεν ξέρω αν θα έφτανα μέχρι εκεί. Οι άνθρωποι είμαστε γενετικά προγραμματισμένοι να φροντίζουμε τα παιδιά μας μέχρι τέλους…» εξομολογήθηκε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης στον Γιώργο Λιάγκα και στο «Πρωινό».

Για τη μάχη του με την κατάθλιψη, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης σημείωσε: «Είναι πολλά χρόνια πριν. Έχω την τύχη να έχω πολύ καλής ποιότητας δικούς μου ανθρώπους, τους οποίους χαίρομαι και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που τους έχω. Το έκανα με τον τρόπο που πρέπει κανείς να απευθύνεται στους δικούς του ανθρώπους. Ήμουν πιο κλειστός τότε… Είμαστε σαν μποξέρ και η ζωή έρχεται και σου δίνει γροθιές και γενικά μπορείς να σταθείς όρθιος. Σε όλους τους ανθρώπους δίδονται γροθιές στη μούρη.

Αν φας 5 κροσέ, το ένα μετά το άλλο, θα “λυγίσεις” και θα πέσεις. Αυτό επανέρχεται… Αν έχει δικούς σου ανθρώπους και έχεις την γνώση να απευθυνθείς σε ειδικούς, επανέρχεσαι».

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης υπήρξε παντρεμένος με την Έρση Ξενάκη, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Γιώργο-Ίκαρο, το 2005. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top