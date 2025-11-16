Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Noεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Παρθενομάρτυρος Ιφιγενείας, Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή.

H Ιφιγένεια είναι παρθενομάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 16 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Ιφιγένεια.

Η μνήμη της αναφέρεται επιγραμματικὰ στο «Μικρὸν Ευχολόγιον ή Αγιασματάριον», που εξέδωσε η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1956, χωρίς άλλες πληροφορίες. Πουθενά αλλού δεν αναφέρεται η μνήμη της.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ιφιγένεια

Ματθαίος, Μαθιός, Μαθαίος

Ματθούλα, Ματθίλδη, Θίλδα, Τίτα, Μαθούλα

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:07 και θα δύσει στις 18:12. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 06 λεπτά.

Σελήνη 26.1 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα των Τροχαίων Δυστυχημάτων

Η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα των Τροχαίων Δυστυχημάτων καθιερώθηκε το 1993 από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων (FEVR) και τιμάται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου. Δώδεκα χρόνια αργότερα έλαβε παγκόσμιο χαρακτήρα, όταν υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (ψήφισμα 60/5 της 26ης Οκτωβρίου 2005).

Στόχος της ημέρας αυτής είναι να φέρουμε στη μνήμη μας και να τιμήσουμε τα εκατομμύρια νεκρών και τραυματιών από τροχαία δυστυχήματα και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή στο μέλλον θανάτων και τραυματισμών, που μπορούν να αποφευχθούν. Kάθε μέρα, σχεδόν 4.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε όλο τον κόσμο σε τροχαία δυστυχήματα και πάνω από ένα εκατομμύριο κάθε χρόνο.