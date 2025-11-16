«Μην ανησυχείς αγάπη μου»: Απόψε στο Star σε Α' τηλεοπτική προβολή

Μη χάσετε στις 23:45 το ψυχολογικό θρίλερ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.11.25 , 13:25 Πολυτεχνείο 2025: Οι σταθμοί του Μετρό που θα κλείσουν
16.11.25 , 13:17 Πέθανε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης
16.11.25 , 12:57 Προσοχή με τον καιρό: Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής Τρίτη και Τετάρτη
16.11.25 , 12:43 Αράχωβα: Ετοίμαζαν νέο χτύπημα οι δολοφόνοι του 42χρονου
16.11.25 , 12:32 Έφτασε στην Αθήνα ο Ζελένσκι - Συμφωνία για εισαγωγή φυσικού αερίου
16.11.25 , 11:52 Απαστράπτουσα: Η πασαρέλα της Φαίης Σκορδά που μαγνήτισε τα βλέμματα
16.11.25 , 11:30 Τι έγινε μια ημέρα πριν από την εισβολή των τανκς στο Πολυτεχνείο
16.11.25 , 11:24 «Μην ανησυχείς αγάπη μου»: Απόψε στο Star σε Α' τηλεοπτική προβολή
16.11.25 , 11:11 Η Ελένη Φουρέιρα κάνει πατίνια με τον γιο της - Η τρυφερή στιγμή στο πάρκο
16.11.25 , 11:01 Τι αλλάζει από το 2026 για αγορές από Temu και Shein
16.11.25 , 10:47 IQ 160: Η Πηνελόπη ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με τον Καλατζή
16.11.25 , 10:31 Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες
16.11.25 , 10:24 Τα Φαντάσματα: Η viral λήψη της Καλλιρροής φέρνει επισκέψεις στο αρχοντικό
16.11.25 , 10:22 Tρεις διαφορετικές συνταγές για μπεσαμέλ
16.11.25 , 09:05 Οδηγούμε το ανανεωμένο ηλεκτρικό BYD ΑΤΤΟ 3
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες
Aυτά τα τρία ζώδια θα ζήσουν ένα δυνατό love story
Πολυτεχνείο 2025: Οι σταθμοί του Μετρό που θα κλείσουν
Πέθανε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης
Απαστράπτουσα: Η πασαρέλα της Φαίης Σκορδά που μαγνήτισε τα βλέμματα
Η Ελένη Φουρέιρα κάνει πατίνια με τον γιο της - Η τρυφερή στιγμή στο πάρκο
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Τι αλλάζει από το 2026 για αγορές από Temu και Shein
Έρχεται ο Ζελένσκι στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην Καλιφόρνια της δεκαετίας του 1950, η Άλις και ο Τζακ, ένα υποδειγματικό ζευγάρι οικογενειακής ευτυχίας, ζουν μια ειδυλλιακή ζωή σε μια κλειστή κοινότητα, η οποία φιλοξενεί τις οικογένειες όσων εργάζονται για ένα πειραματικό, άκρως απόρρητο εγχείρημα. 

«Μην ανησυχείς αγάπη μου»: Απόψε στο Star σε Α' τηλεοπτική προβολή

Όσο οι σύζυγοι απασχολούνται με το απόρρητο σχέδιο «ανάπτυξης προοδευτικών υλικών», οι γυναίκες περνούν τον χρόνο τους, απολαμβάνοντας μία πολυτελή ζωή, χωρίς έγνοιες. Μόνη απαίτηση είναι η απόλυτη διακριτικότητα και αφοσίωση όλων στο σχέδιο.

«Μην ανησυχείς αγάπη μου»: Απόψε στο Star σε Α' τηλεοπτική προβολή

Όταν η Άλις, μετά από ένα περίεργο ατύχημα μιας γειτόνισσας, αρχίζει σταδιακά να υποπτεύεται πως κάτι περίεργο συμβαίνει στην υπέροχη αυτή καθημερινότητα, ξεκινά να αναζητάει την αλήθεια…

Η ταινία είναι βασισμένη στο διάσημο μυθιστόρημα του Άιρα Λεβάιν «Γυναίκες του 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑΙΝΙΑ
 |
Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
 |
ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top