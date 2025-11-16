«Μην ανησυχείς αγάπη μου»: Απόψε στο Star σε Α' τηλεοπτική προβολή

Στην Καλιφόρνια της δεκαετίας του 1950, η Άλις και ο Τζακ, ένα υποδειγματικό ζευγάρι οικογενειακής ευτυχίας, ζουν μια ειδυλλιακή ζωή σε μια κλειστή κοινότητα, η οποία φιλοξενεί τις οικογένειες όσων εργάζονται για ένα πειραματικό, άκρως απόρρητο εγχείρημα.

Όσο οι σύζυγοι απασχολούνται με το απόρρητο σχέδιο «ανάπτυξης προοδευτικών υλικών», οι γυναίκες περνούν τον χρόνο τους, απολαμβάνοντας μία πολυτελή ζωή, χωρίς έγνοιες. Μόνη απαίτηση είναι η απόλυτη διακριτικότητα και αφοσίωση όλων στο σχέδιο.

Όταν η Άλις, μετά από ένα περίεργο ατύχημα μιας γειτόνισσας, αρχίζει σταδιακά να υποπτεύεται πως κάτι περίεργο συμβαίνει στην υπέροχη αυτή καθημερινότητα, ξεκινά να αναζητάει την αλήθεια…

Η ταινία είναι βασισμένη στο διάσημο μυθιστόρημα του Άιρα Λεβάιν «Γυναίκες του