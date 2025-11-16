Οδηγούμε το ανανεωμένο ηλεκτρικό BYD ΑΤΤΟ 3 

Οi ιθύνοντες της BYD δεν ησυχάζουν και εκτός από τα νέα μοντέλα που ετοιμάζουν φροντίζουν να ανανεώσουν και μάλιστα γρήγορα αυτά που ήδη υπάρχουν.Το ATTO 3 με 729 ταξινομήσεις το 2024, σε μόλις 9 μήνες που ήταν στην αγορά, ξεχώρισε στην Ελλάδα. Το μερίδιό του στην κατηγορία των “C SUV Segment” ανέβηκε 47,8%, ενώ ανακηρύχθηκε και ως το best seller μοντέλο της BYD για τη χρονιά που πέρασε. Η επιτυχία του συνεχίστηκε και το διάστημα Ιανουάριος – Μάϊος 2025, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία του, με μερίδιο 33,6%!

Ο κύριος Γιάννης Κακούρης επικεφαλής των δημοσίων σχέσων της ελληνικής αντιπροσωπείας μας προέτρεψε να πάρουμε για δοκιμή το ATT0 3. «Μα το έχουμε οδηγήσει» του είπαμε. Χαμογέλασε και μας απάντησε:«ανανεώθηκε και θα δείτε τις διαφορές που δεν αμελητέες»



Το best seller ηλεκτρικό μοντέλο της κατηγορίας C SUV στην Ελλάδα το 2024 και το 2025, το ATTO 3, δέχθηκε σημαντικές αναβαθμίσεις στην τεχνολογία και επιλεκτικές στη σχεδίαση, φιλοδοξώντας να κρατήσει τα σκήπτρα στις πωλήσεις στην κατηγορία του προσφέροντας στο κοινό ένα πιο πλήρες πακέτο.

Το BYD AΤΤΟ 3 βασίζεται στην πλατφόρμα e-Platform 3.0, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μοντέλα που λειτουργούν στα 400 V ή και στα 800 V. Εξωτερικά διατηρήθηκαν οι αναλογίες, με τη σχεδιαστική γλώσσα “Dragon Face” να κάνει το αυτοκίνητο να ξεχωρίζει, ακόμα και το βράδυ με την φωτιζόμενη μπάρα που ενώνει τα εμπρός φωτιστικά σώματα .

Οι αλλαγές εντοπίζονται στα πλαίσια των παραθύρων, που είναι πλέον μαύρα ενώ η επένδυση της κολώνας “D” έχει αντικατασταθεί από μία επίσης μαύρη, πλαστική επιφάνεια. Από τη θύρα του χώρου αποσκευών έχει αφαιρεθεί η επιγραφή «Build Your Dreams», ακολουθώντας τη νέα ταυτότητα που θέλει να δώσει η εταιρεία σε όλα τα μοντέλα της, ενώ τα πίσω παράθυρα είναι φιμέ.

Ουσιαστικά έχει διατηρηθεί η εξευρωπαισμένη σχεδίαση του και με τα φωτιστικά σώματα που μας θυμίζουν τουλάχιστον στο πίσω μέρος κάποια... «αστεράτα» ηλεκτρικά μοντέλα. Νέας σχεδίασης είναι οι κομψές ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών (στάνταρ εξοπλισμός).

Οι 8 ακτίνες τονίζουν τον premium χαρακτήρα του αυτοκινήτου και ταιριάζουν απόλυτα με τις υπόλοιπες σχεδιαστικές αλλαγές στο αμάξωμα. Όσον αφορά τις διαστάσεις το μήκος είναι στα 4.455 χλστ. πλάτος 1.875 χλστ., και μεταξόνιο στα 2.720 χλστ.

Περνάμε στο εσωτερικό χωρίς τη χρήση κλειδιού και βλέπουμε ότι έχουμε στην διάθεση μας μια ευρύχωρη καμπίνα όπου πλέον είναι διαθέσιμες οι επενδύσεις ταμπλό, καθισμάτων, θυρών σε μαύρο χρώμα. Νέα στοιχεία είναι το στάνταρ θερμαινόμενο τιμόνι, ενώ στην έκδοση Design τα εμπρός καθίσματα είναι και αεριζόμενα αυξάνοντας το επίπεδο άνεσης του θερμούς μήνες.

Πίσω από το πολυλειτουργικό τιμόνι, με την δερμάτινη οικολογική επένδυση, βρίσκεται ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 5 ιντσών ο οποίος έχει ενσωματωθεί πάνω στο τιμόνι και μετακινείται μαζί του.Στα hi tech στοιχεία της τεχνολογίας ανήκει η μοναδική περιστρεφόμενη οθόνη των 15,6 ιντσών με αναγνώριση φωνής.

Υπάρχει ο ψηφιακός βοηθός ο οποίος απαντά στο “Hi BYD”μέσω του οποίου μπορείς να χειριστείς πολλά συστήματα με φωνητικές εντολές.Εντυπωσιακή είναι η δυνατότητα περιστροφής από οριζόντια (landscape) σε κάθετη (portrait) θέση ένα σπάνιο γκάτζετ που που μπορείς να βρείς σε μεγαλύτερα και σαφώς ακριβότερα μοντέλα.

Πρόσφέρει πλήρη συνδεσιμότητα 4G, με Αndroid Auto & Apple CarPlay, πλοήγηση και DAB+.και ενημερώσεις Over The Air (OTA) ως μέρος της υπηρεσίας cloud. Η κάμερα ασφαλείας με την πανοραμική ορατότητα 360 μοιρών εξασφαλίζει ασφαλείς ελιγμούς χωρίς δυσάρεστες επαφές.

Μέσω της οθόνης γίνεται και ο χειρισμός του πλούσιου πακέτου εξοπλισμού ασφαλείας ο οποίος περιλαμβάνει επτά αερόσακους, Forward Collision Warning, Autonomous Emergency Braking, Rear Collision Warning, Rear Cross Traffic Alert & Rear Cross Traffic Brake, Lane Keep Assistance, Lane Change Assist και Emergency Lane Keep.

Η κάμερα οπσιθοπρείας είχε εντυπωσιακές λειτουργίες προσφέροντας περιφερειακή θέση με αυτόματη ενργοποίηση όταν πλησιάζαμε σε πλαινά εμπόδια ή όταν μας πλησίαζαν μοτοσυκλέτες ή πεζοί σε κοντική απόσταση.

Η σχεδίαση του εσωτερικού διαθέτει «πινελιές» εμπνευσμένες από όργανα γυμναστηρίου με την χειρολαβές στιος πόρτες να παραπέμπουν σε μπάρα. Επίσης υπάρχει και βάση σύνδεσης για ασύρματη φόρτιση smartphone. Την ίδια στιγμή ο επιλογέας ταχυτήτων θυμίζει βάρη kettlebell και οι αεραγωγοί που μοιάζουν με βαράκια αλτήρων.

Εκτός από τους μπροστινούς που κάθονται σε δερμάτινα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, κλιματιζόμενα και θερμαινόμενα καθίσματα και οι πίσω τρείς επιβάτες έχουν«αέρα» για τα γόνατα τους ώμους αλλά και για τα κεφάλια τους παρά την ύπαρξη της πανοραμικής οροφής που ανοίγει ηλεκτρικά στο μπροστινό μέρος.

Τα πίσω καθίσματα είναι διαιρούμενα σε αναλογία 60:40, αυξάνοντας τη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών από τα 440 στα 1.338 λίτρα με την πλήρη αναδίπλωσή τους, ενώ τα εμπρός ρυθμίζονται ηλεκτρικά και είναι θερμαινόμενα.

Ο χώρος αποσκευών είναι πρακτικός με πλαστικό πατάκι που καταλαμβάνει όλο τον χώρο ενώ έχει και διπλό πάτο για να κρύβεις τα καλώδια φόρτισης. Στα συν είναι και το ηλεκτρικά άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας του πόρτμπαγκάζ.

Στην «καρδιά» του ATTO 3 υπάρχει ηλεκτροκινητήρας 150kW ή 204 ίππων/5.000-6.000 σ.α.λ. Είχαμε διαθέσιμα τρία προγράμματα οδήγησης: Sport Mode, Normal Mode, Economy Mode. Στο πάτημα του δεξιού πεντάλ η μέγιστη ροπή των 310 Nm από το...μηδέν παρέχει εντυπωσιακή επιτάχυνση. Στην επιλογή Sport Mode τα 0 - 100 χλμ./ώρα καλύπτονται σε μόλις 7,3 δευτερόλεπτα.

Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά των 160 χλμ./ώρα. Η μετακίνηση γίνεται με απόλυτη ησυχία προσφέροντας την ανάλογη ηρεμία σε οδηγό και επιβάτες οι οποίοι χαίρονται τις μετακινήσεις είτε οι αποστάσεις είναι μικρές είτε μεγάλες.



Η τροφοδότηση ενέργειας γίνεται από μπαταρία των 60,4 kWh τεχνολογίας «Blade Battery». Η σύνθεση είναι φωσφορικό άλας σιδήρου λιθίου (LFP) και δεν περιέχει κοβάλτιο ή νικέλιο. Προσφέρει πολύ υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας με παράσημο 5 αστέρων, μεγαλύτερη αυτονομία και διάρκεια ζωής.

Το BYD ATTO 3 προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία η οποία σύμφωνα με το πρότυπο WLTP φτάνει τα 420 χιλιόμετρα σε μικτές συνθήκες. Μέσα στην πόλη σε ιδανικές συνθήκες και με την επιλογή του οικονομικού προγράμματος οδήγησης μπορεί να φτάσει και τα 565 χιλιόμετρα, με την κατανάλωση ενέργειας στα 15,6kW/100 χλμ.(WLTP).



Αλλαγές έχουν γίνει και σε μηχανολογικό επίπεδο, με αυτές που ξεχωρίζουν να αφορούν τη νέα ρύθμιση της ανάρτησης ώστε το αυτοκίνητο να παρουσιάζεται πιο οδηγοκεντρικό, Η διάταξη της ανάρτησης είναι γόνατα τύπου MacPherson με ψαλίδια βάσης και αντιστρεπτική ράβδο εμπρός και διάταξη πολλαπλών συνδέσμων πίσω.

Όταν τα πράγματα ξερφύγουν έρχεται να «ανοίξει» η ομπρέλλα συστημάτων ασφαλείας για να επαναφέρουν το αμάξωμα των 1750 κιλών στην σωστή τροχιά, είτε περιορίζοντας τη ροπή στους μπροστινούς τροχούς, μειώνοντας την υποστροφή

Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος μας έδωσε την δυνατότητα να κινηθούμε και εκτός δρόμου σε σχετικά βατούς χωματόδρομους Τα φρένα αποδείχθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά.



Βελτιώσεις έχουμε και στον χρόνο φόρτισης .Με πιο γρήγορη φόρτισης 110 kW σε συνεχές ρεύμα (DC), πιο αποδοτικό σύστημα θέρμανσης. Η πλήρης φόρτιση ολοκληρώψνεται πλέον σε σε 6 ώρες και 20 λεπτά, ενώ σε ταχυφορτιστή η δυνατότητα έχει αυξηθεί πλέον στα 110 kW,με την φόρτιση από το 10% έως το 80% να ολοκληρώνεται σε μόλις 35 λεπτά



Το νέο ATTO 3 διατίθεται στην Ελλάδα στις εκδόσεις Comfort και Design. Και οι δύο διακρίνονται για τον πλήρη εξοπλισμό, που εξασφαλίζει άνετες μετακινήσεις αλλά και κορυφαία ασφάλεια. Η βασική έκδοση Comfort περιέχει στοιχεία εξοπλισμού που συναντάμε ως έξτρα ακόμα και σε ακριβότερα μοντέλα του ανταγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε την πανοραμική ηλιοροφή, την αντλία θερμότητας, το σύστημα καμερών 360 μοιρών, την ηλεκτρική ρύθμιση των εμπρός καθισμάτων, τις vegan επενδύσεις στο εσωτερικό και την πρόσβαση μέσω smartphone NFC.



Στην έκδοση Design ο κάτοχος επωφελείται επιπλέον του ηλεκτρικού ανοίγματος του χώρου αποσκευών, της μεγαλύτερης οθόνης infotainment των 15,6 ιντσών και των αεριζόμενων εμπρός καθισμάτων. Η τιμή του νέου ATTO 3 Comfort είναι 30.990 ευρώ ενώ της έκδοσης Design της δοκιμής μας είναι 32.990 ευρώ. (οι τιμές περιλαμβάνουν την κρατική επιδότηση και το “ELECTRIC BONUS”). Η εργοσατσιακή εγγύηση είναι 6 χρόνια ή 150.000 χλμ., η μπαταρία έχει εγγύηση 8 χρόνια και 200.000 χλμ. και 8 χρόνια ή 50.000 χλμ. για τον ηλεκτροκινητήρα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

