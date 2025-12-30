Τραμπ για Χαμάς: Βαρύ τίμημα αν δεν προχωρήσει στον αφοπλισμό της

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Χαμάς θα «πληρώσει βαρύ τίμημα» εάν δεν προχωρήσει στον πλήρη αφοπλισμό της, εκφράζοντας ταυτόχρονα απερίφραστη στήριξη προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τη συνάντησή τους στη Φλόριντα. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην ιδιωτική κατοικία του Αμερικανού προέδρου, στο Μαρ-α-Λάγκο, σε μια επίδειξη αμοιβαίου θαυμασμού και πολιτικής σύμπλευσης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα απονείμει στον Τραμπ το Βραβείο Ισραήλ, την ανώτατη πολιτική διάκριση της χώρας, η οποία από τη θέσπισή της τη δεκαετία του 1950 δεν έχει απονεμηθεί ποτέ σε μη Ισραηλινό πολίτη. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Τραμπ «τον μεγαλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ».

Τραμπ: Δε θα αποχωρήσει το Ισραήλ από τη Γάζα αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα δεν μπορεί να συζητηθεί εάν προηγουμένως η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία για αφοπλισμό. «Αν δεν αφοπλιστούν, όπως έχουν δεσμευτεί, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Δεν το επιθυμούμε, αλλά πρέπει να αφοπλιστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να δεσμευτεί για χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων.

Παρά τις αναφορές αμερικανικών μέσων ότι αξιωματούχοι της Ουάσινγκτον ανησυχούν για κινήσεις του Ισραήλ που υπονομεύουν την εύθραυστη εκεχειρία, ο Τραμπ εμφανίστηκε απολύτως καθησυχαστικός. Τόνισε ότι «το Ισραήλ έχει τηρήσει πλήρως τη συμφωνία» και επέρριψε αποκλειστικά την ευθύνη στη Χαμάς, προειδοποιώντας ότι η μη συμμόρφωση θα οδηγήσει σε «καταστροφικές εξελίξεις» για την παλαιστινιακή οργάνωση.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, διατηρεί σημαντικό αριθμό ελαφρών όπλων, αν και έχει απολέσει μεγάλο μέρος του βαρέος οπλισμού που χρησιμοποίησε στην αιφνιδιαστική επίθεση κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν 250. Η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που ακολούθησε είχε βαρύτατο ανθρώπινο κόστος, με περισσότερους από 70.000 Παλαιστινίους – κυρίως αμάχους – να χάνουν τη ζωή τους και τη Γάζα να υφίσταται εκτεταμένες καταστροφές.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Χαμάς έχει ενισχύσει τον έλεγχό της στα εδάφη που διοικεί, προχωρώντας σε εκκαθαρίσεις αντιπάλων και εγκληματικών ομάδων. Παρά τις προτάσεις της για αποθήκευση μέρους του οπλισμού της, αρνείται κατηγορηματικά τον πλήρη αφοπλισμό. Το στρατιωτικό της σκέλος επανέλαβε ότι «όσο διαρκεί η κατοχή, τα όπλα δεν θα παραδοθούν».

Συζήτηση και για τους ομήρους μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου

Στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ–Νετανιάχου βρέθηκε και το ζήτημα των Ισραηλινών ομήρων. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να απαιτήσει την επιστροφή των λειψάνων του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου, του 24χρονου Ραν Γκβίλι, πριν προχωρήσει η επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Το θέμα θεωρείται ιδιαίτερα φορτισμένο στο εσωτερικό του Ισραήλ και, σύμφωνα με αναλυτές, ενδέχεται να χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης ώστε να καθυστερήσει η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Η συνάντηση εκτιμάται ότι προσφέρει πολιτική ώθηση στον Νετανιάχου, ενόψει εκλογών μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ ο Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένος να διατηρήσει κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής, επαναφέροντας τη σκληρή ρητορική και τη στρατηγική της «ειρήνης μέσω ισχύος».

