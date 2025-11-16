IQ 160: Η Πηνελόπη ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με τον Καλατζή

Ο Μηνάς, μετά το χτύπημα, θα μείνει για καιρό εκτός υπηρεσίας. Τα καθήκοντά του, αναλαμβάνει προσωρινά η Σοφία.

Ένας άντρας βρίσκεται μαχαιρωμένος στο σπίτι του. Εργαζόταν ως συντηρητής προμηθειών σε αυτόματους πωλητές. Η ομάδα πηγαίνει στην τελευταία εταιρία όπου εμφανίστηκε το θύμα και εκεί βλέπουν με έκπληξη τον Αργύρη, που ήρθε για να ερευνήσει οικονομικές απάτες.

Αποδεικνύεται ότι τα συστήματα της εταιρίας είχαν παραβιαστεί και κάποιος τους εκβίαζε για μικροποσά. Η Πηνελόπη ξεσκεπάζει τον χάκερ, που είναι ένας δωδεκάχρονος, γείτονας του θύματος, από τον οποίο αντλεί χρήσιμες πληροφορίες.

Καταφέρνει να συναντήσει επιτέλους και τον Τηλέμαχο, αλλά δεν προλαβαίνει να του πει για την εγκυμοσύνη της, καθώς εκείνος τής δηλώνει ότι έχει προχωρήσει στη ζωή του και την προτρέπει να κάνει το ίδιο.

Η Δάφνη τσακώνεται με τον Γιώργο και του ζητάει να κάνουν ένα διάλειμμα από τη σχέση τους. Η Πηνελόπη και ο Καλατζής συνεργάζονται αποτελεσματικά για τη σύλληψη του δολοφόνου και η Σοφία βρίσκει την ευκαιρία να του προτείνει να επιστρέψει στο Ανθρωποκτονιών...

Γκεστ επεισοδίου 5

Νικόλας Βασιλειάδης (Σάββας Παράσχος)

Γιώργος Ζωμόπουλος (Οδυσσέας)

Εύη Δόβελου (Κάτια Παράσχου)

Γιάννης Πολιτάκης (Γεράσιμος)

Νίκος Πομπογιατζής (Γιάννης)

Σοφία Φαράζη (Μαριάννα Σαχτούρη)

Κωνσταντίνος Πασσάς (Μίλτος Καρφέλης)

Χριστίνα Μητροπούλου (Έυα)

Λεωνίδας Κουλούρης (ιατροδικαστής)

Υπόθεση σειράς

Ο 3ος κύκλος του IQ 160 εγκυμονεί εκρηκτικούς κινδύνους, χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες και… ένα μωρό!

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν σε νέες παραβάσεις, νέες περιπέτειες, νέες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, νέες επικίνδυνες αποστολές, νέες έρευνες, νέες παρεξηγήσεις, νέες εξηγήσεις, νέες γνωριμίες, νέες εξομολογήσεις!

Η Πηνελόπη (Σμαράγδα Καρύδη) έχει -πάλι- μπελάδες! Από τη μία, η είδηση της εγκυμοσύνης της φέρνει τα πάνω-κάτω στην, ούτως ή άλλως, ανάστατη καθημερινότητά της, κι από την άλλη, η δεδομένη πρόθεση του Αργύρη (Νίκος Κουρής) να μείνει μακριά της, τη φέρνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όχι μόνο γιατί προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά της για εκείνον, αλλά και γιατί δεν ξέρει... ποιου είναι το παιδί: του Καλατζή ή μήπως του Τηλέμαχου (Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος);

Κι ενώ η Μουρίκη προσπαθεί να ορθοποδήσει, και να εξιχνιάσει με το μοναδικό της χάρισμα ακόμη μία μυστηριώδη υπόθεση, μία ανακοίνωση του Αργύρη θα την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της...

Δεν είναι, ωστόσο, η μόνη που έχει προβλήματα στην ομάδα: η σχέση του Γιώργου (Ηλίας Μουλάς) και της Δάφνης (Ελίζα Σκολίδη) δεν εξελίσσεται όπως περίμεναν, ενώ και η Σοφία (Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου) βρίσκει δυσκολίες στη σχέση της με τον Εισαγγελέα Καψάλη (Θανάσης Δόβρης).

Παράλληλα, ένας νέος, εντελώς διαφορετικός συνάδελφος, ο Μηνάς (Γιώργος Τριανταφυλλίδης) φτάνει στο τμήμα, αποφασισμένος να μην αφήσει τη Μουρίκη σε... χλωρό κλαρί και μαζί με μία φερέλπιδα IT expert, την Τρίνα (Άννα Λουιζίδη), θα ανακατέψουν ακόμη περισσότερο την τράπουλα.

Η Πηνελόπη βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής και της... αστυνομικής καριέρας της. Θα τα καταφέρει;

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Ελίζα Σκολίδη, Άννα Λουιζίδη

Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Σωτήρης Δούβρης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Μαρία Νεαμονίτη

