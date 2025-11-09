IQ 160: Η Μουρίκη κινδυνεύει από δηλητηρίαση - Τι συνέβη;

Η... παρέμβαση του Καλατζή που την έσωσε

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από τη σειρά IQ 160
Με μια τρομερή διαπίστωση ήρθαν αντιμέτωτοι ο Γιώργος κι η Δάφνη στο νέο επεισόδιο του IQ 160

IQ 160: Η Μουρίκη κινδυνεύει από δηλητηρίαση - Τι συνέβη;

«Δε βρήκαν ίχνη αρσενικού στο στομάχι του θύματος. Βρήκαν μεγάλη ποσότητα στους πνεύμονές του, σαν να μην το έχει καταπιεί, αλλά να το έχει εισπνεύσει. Κι αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη μέθοδο της Συμέλας. Σαν ο αέρας στο αρχοντικό να είναι δηλητηριασμένος», είπε η αστυνομικός στον συνάδελφός της.

Εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος έτρεξε στο αρχοντικό για να βρει τη Μουρίκη που είχε πάει για έρευνα. Η Πηνελόπη που έχει δηλητηριαστεί από τον αέρα και βρίσκεται σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, «ταξιδεύει» σε παλιότερες εποχές. Κάποια στιγμή ο Καλατζής παρεμβαίνει στο όνειρό της, λέγοντλας της: «Μουρίκη, κινδυνεύεις πρέπει να φύγεις αμέσως. Χάνεις τις αισθήσεις σου. Φύγε όσο προλαβαίνεις».

IQ 160: Η Μουρίκη κινδυνεύει από δηλητηρίαση - Τι συνέβη;

«Όχι, θέλω να μείνω μαζί σου», λέει εκείνη. «Μουρίκη πρέπει να με ξεχάσεις. Ξέχασέ με. Ξέχασέ με, Μουρίκη. Μουρίκη. Μουρίκη!», ακούμε τον Καλατζή να της λέει, με σκοπό να τη σώσει.

IQ 160: Η Μουρίκη κινδυνεύει από δηλητηρίαση - Τι συνέβη;

Την ίδια στιγμή, ο Γιώργος φτάνει στο αρχοντικό καλώντας ασθενοφόρο για τη Μουρίκη.

Διαβάστε περισσότερα:
IQ 160
 |
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΟΥΡΙΚΗ
 |
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ
 |
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
 |
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
