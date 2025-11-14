IQ 160: «Θέλω να βουτήξω από το μπαλκόνι!» - Ατάκες–φωτιά στο sneak preview

Το αποκλειστικό απόσπασμα που έγινε viral

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.11.25 , 15:17 Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Τι Απαντά Για Τη Φωτογραφία Με Τον Ρασοφόρο
14.11.25 , 15:16 Νέες μαρτυρίες για τον ρασοφόρο youtuber που προφυλακίστηκε
14.11.25 , 15:12 Αλεξία Μουστάκα: Συγκινεί Με Την Εξομολόγηση Για Τη Μητέρα Της
14.11.25 , 14:56 Λήδα Ματσάγγου: Το συγκλονιστικό τροχαίο στην Εθνική- «Σώθηκα από θαύμα»
14.11.25 , 14:43 Μ. Ρέππας: «Με προσβάλλει η δήλωση πως το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι»
14.11.25 , 14:33 Άση Μπήλιου: Ήρεμο και θετικό το Σαββατοκύριακο
14.11.25 , 14:28 Λαχταριστή κιμαδόπιτα με λαχανικά και τυριά
14.11.25 , 14:25 Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη υπό όρους η αξιωματικός υπηρεσίας
14.11.25 , 14:19 IQ 160: «Θέλω να βουτήξω από το μπαλκόνι!» - Ατάκες–φωτιά στο sneak preview
14.11.25 , 13:59 Λάρισα: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία της 49χρονης που σκοτώθηκε στον φούρνο
14.11.25 , 13:55 «Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα;»-Sneak preview από τα Φαντάσματα
14.11.25 , 13:34 Σπύρος Μαρτίκας: Έπεσε θύμα απάτης από γνωστό επιχειρηματία που συνελήφθη
14.11.25 , 13:33 Stars System: Ποιοι θα κάνουν νέες γνωριμίες;
14.11.25 , 13:07 Ποια είναι η καλύτερη ώρα για μελέτη: πρωί ή βράδυ; Τι συνιστούν οι ειδικοί
14.11.25 , 13:02 Οι chic εμφανίσεις σε εγκαίνια - Τι φόρεσαν Χατζίδου, Τσιμτσιλή, Μαλέσκου
Σπύρος Μαρτίκας: Έπεσε θύμα απάτης από γνωστό επιχειρηματία που συνελήφθη
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Διάσημοι Έλληνες που έχουν μιλήσει για τη ζωή με διαβήτη
Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα το κάνω αυτό»
Κορωπί: Μάχη για τη ζωή του δίνει o 22χρονος - Έμεινε 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο
Λήδα Ματσάγγου: Το συγκλονιστικό τροχαίο στην Εθνική- «Σώθηκα από θαύμα»
Οι chic εμφανίσεις σε εγκαίνια - Τι φόρεσαν Χατζίδου, Τσιμτσιλή, Μαλέσκου
Λάρισα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική στη 49χρονη - Σήμερα η κηδεία της
Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
IQ 160: Sneak Preview Από Την Πρεμιέρα Κυριακή 16/11
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το IQ 160 επανέρχεται την Κυριακή στις 22:10 με νέο επεισόδιο και φυσικά, με τη Μουρίκη στο επίκεντρο ενός ακόμη απολαυστικού λεκτικού «καβγά». 

Το αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα το πρωί στην εκπομπή Breakfast@star αποκαλύπτει μια από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές ανάμεσα στη Μουρίκη και τον Καλαντζή για όσους λατρεύουν το δυναμικό τους δίδυμο και τον καυστικό τρόπο που επικοινωνούν.

Η σκηνή ανοίγει με τη Μουρίκη να κάνει μια από τις χαρακτηριστικές της εμφανίσεις στο γραφείο, με τον συνάδελφό της να μην χάνει ευκαιρία να σχολιάσει: «Ακόμα εδώ είσαι; Δε σου δώσανε γραφείο εκεί που είσαι τώρα;»

Ωστόσο, εκείνος δεν πτοείται. Με τον δικό του απόλυτα ψύχραιμο τρόπο απαντά: «Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω, Μουρίκη. Μην ανησυχείς, δε θα μείνω πολύ. Περιμένω ένα αντίγραφο από τον σκληρό δίσκο του Χατζίκου.»

 Ένταση, κόντρες και ατάκες που “γράφουν”


Η στιγμή κορυφώνεται όταν εκείνη πετάει την μπηχτή: «Και δεν μπορούσες να πεις να σου το στείλουν; Αλλά όχι… Θες να τριγυρνάς στα πόδια μου για να μου κλέψεις ιδέες.»

Και ο Καλαντζής απαντά, με το χαρακτηριστική του ηρεμία: «Τι να κάνω; Να σου κλέβω τις ιδέες; Παραλογίζεσαι και υπερβάλλεις. Όπως πάντα.»

Αποκλειστικό απόσπασμα IQ 160: Η Μουρίκη επιστρέφει με ατάκες και κόντρες που θα συζητηθούν

Η κόντρα των δύο δε σταματά εκεί. Εκείνη την κατηγορεί ότι «ανακρίνει και… πεθαμένους», με τον Καλαντζή να της απαντά με υπομονή και ειρωνεία.

Η επόμενη ατάκα όμως είναι αυτή που προκαλεί το μεγαλύτερο γέλιο: «Όταν σκέφτομαι ότι θα ξανασυνεργαστώ μαζί σου, θέλω να βουτήξω από το μπαλκόνι!»

Και συνεχίζει, πιο σοβαρά αυτή τη φορά: «Δε θα το κάνω όμως. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να δουλεύουμε μαζί.»

Για πρώτη φορά, οι δύο χαρακτήρες αποφασίζουν να βάλουν κανόνες στη συνεργασία τους.

Αποκλειστικό απόσπασμα IQ 160: Η Μουρίκη επιστρέφει με ατάκες και κόντρες που θα συζητηθούν

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
IQ 160
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top