IQ 160: «Θέλω να βουτήξω από το μπαλκόνι!» - Ατάκες–φωτιά στο sneak preview

Το IQ 160 επανέρχεται την Κυριακή στις 22:10 με νέο επεισόδιο και φυσικά, με τη Μουρίκη στο επίκεντρο ενός ακόμη απολαυστικού λεκτικού «καβγά».

Το αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα το πρωί στην εκπομπή Breakfast@star αποκαλύπτει μια από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές ανάμεσα στη Μουρίκη και τον Καλαντζή για όσους λατρεύουν το δυναμικό τους δίδυμο και τον καυστικό τρόπο που επικοινωνούν.

Η σκηνή ανοίγει με τη Μουρίκη να κάνει μια από τις χαρακτηριστικές της εμφανίσεις στο γραφείο, με τον συνάδελφό της να μην χάνει ευκαιρία να σχολιάσει: «Ακόμα εδώ είσαι; Δε σου δώσανε γραφείο εκεί που είσαι τώρα;»

Ωστόσο, εκείνος δεν πτοείται. Με τον δικό του απόλυτα ψύχραιμο τρόπο απαντά: «Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω, Μουρίκη. Μην ανησυχείς, δε θα μείνω πολύ. Περιμένω ένα αντίγραφο από τον σκληρό δίσκο του Χατζίκου.»

Ένταση, κόντρες και ατάκες που “γράφουν”



Η στιγμή κορυφώνεται όταν εκείνη πετάει την μπηχτή: «Και δεν μπορούσες να πεις να σου το στείλουν; Αλλά όχι… Θες να τριγυρνάς στα πόδια μου για να μου κλέψεις ιδέες.»

Και ο Καλαντζής απαντά, με το χαρακτηριστική του ηρεμία: «Τι να κάνω; Να σου κλέβω τις ιδέες; Παραλογίζεσαι και υπερβάλλεις. Όπως πάντα.»

Η κόντρα των δύο δε σταματά εκεί. Εκείνη την κατηγορεί ότι «ανακρίνει και… πεθαμένους», με τον Καλαντζή να της απαντά με υπομονή και ειρωνεία.

Η επόμενη ατάκα όμως είναι αυτή που προκαλεί το μεγαλύτερο γέλιο: «Όταν σκέφτομαι ότι θα ξανασυνεργαστώ μαζί σου, θέλω να βουτήξω από το μπαλκόνι!»

Και συνεχίζει, πιο σοβαρά αυτή τη φορά: «Δε θα το κάνω όμως. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να δουλεύουμε μαζί.»

Για πρώτη φορά, οι δύο χαρακτήρες αποφασίζουν να βάλουν κανόνες στη συνεργασία τους.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star