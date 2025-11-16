Τα Φαντάσματα: Η viral λήψη της Καλλιρροής φέρνει επισκέψεις στο αρχοντικό

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο σήμερα Κυριακή στις 21:00 στο Star

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Χάρης ανεβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία από το σπίτι. Οι παρατηρητικοί ακόλουθοί του, όμως, διακρίνουν μέσα στο πλάνο τη μεταφυσική, αχνή φιγούρα της Καλλιρρόης.

«Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα;»-Sneak preview από τα Φαντάσματα

Τα Φαντάσματα: Η viral λήψη της Καλλιρροής φέρνει επισκέψεις στο αρχοντικό

Η φωτογραφία γίνεται αμέσως viral και επικρατεί αναβρασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μόλις το καταλαβαίνει ο Χάρης, την κατεβάζει αμέσως. Στο μεταξύ, όμως, έχει ήδη αναδημοσιευθεί πολλές φορές, με αποτέλεσμα να προσελκύσει μια ομάδα κυνηγών φαντασμάτων, η οποία καταφθάνει στο αρχοντικό με άγριες διαθέσεις.

Τα Φαντάσματα: «Το σπίτι είναι στοιχειωμένο... τελεία και παύλα»

Τα Φαντάσματα: Η viral λήψη της Καλλιρροής φέρνει επισκέψεις στο αρχοντικό

Ο Χάρης αποφασίζει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, υπολογίζοντας ότι η φήμη του στοιχειωμένου σπιτιού μπορεί να τους ωφελήσει οικονομικά. Το λέει στη Μαρίνα και εκείνη συμφωνεί μαζί του. Έτσι, αποφασίζει να παρακαλέσει τα φαντάσματα, που έχουν κάποιες ικανότητες, να συνεργαστούν μαζί τους και να βοηθήσουν να φανεί και στους επισκέπτες ότι το σπίτι είναι στοιχειωμένο. Τα φαντάσματα, όμως, αρνούνται σθεναρά, διότι δε θέλουν να χάσουν την ησυχία τους. Έτσι, το ζευγάρι καταλήγει να προσπαθεί να αναπαραστήσει τις δυνάμεις των φαντασμάτων, με τεχνικά μέσα.

Συμμετέχουν: Χάρης Χιώτης, Κωνσταντίνος Πλεμμένος, Λυδία Τζανουδάκη, Νίνα Κεφαλογιάννη, Άρης Μπαλής, Στράτος Χρήστου, Δάφνη Κιουρτσόγλου.

Tα Κυριακάτικα βράδια μας στο Star στοιχειώνουν… Τα Φαντάσματα!

Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου, την οποία απολαμβάνουμε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική κωμωδία.

Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι ξεχωριστοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης.

Υπόθεση σειράς

Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) κι η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) είναι ένα νεαρό ζευγάρι, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όταν η Μαρίνα ενημερώνεται ότι μία μακρινή της θεία, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε, έφυγε από τη ζωή και της κληροδότησε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, βλέπει μία λύση στα προβλήματά τους να αχνοφαίνεται. Μαζί με τον Χάρη μετακομίζουν στο αρχοντικό, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν ότι... δεν είναι μόνοι σε αυτό.

Για την ακρίβεια, το αρχοντικό είναι στοιχειωμένο, και κατοικείται από εννέα θεότρελα φαντάσματα, από κάθε εποχή και στροφή της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, τα οποία ενοικούν σε αυτό διά μέσου των αιώνων, ενώ και το υπόγειό του περιλαμβάνει εκπλήξεις... Η άφιξη των απρόσκλητων επισκεπτών δε θα αρέσει καθόλου στους μόνιμους ενοίκους της έπαυλης, οι οποίοι θα βαλθούν να τους ξεφορτωθούν με κάθε τρόπο!

Τα πράγματα, ωστόσο, θα περιπλακούν απροσδόκητα όταν η Μαρίνα, μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι, θα διαπιστώσει ότι... μπορεί να δει, να ακούσει, ακόμη και να συνομιλήσει με τα φαντάσματα του σπιτιού! Ένα σουρεαλιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, συμπτώσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων θα ξεδιπλωθεί, καθώς θα προσπαθήσει να πείσει τον Χάρη για την ύπαρξη των... ιδιαίτερων συγκατοίκων τους, αλλά και να ανταποκριθούν μαζί στη μεγαλύτερη πρόκληση: πώς θα τα βγάλουν πέρα με… Τα Φαντάσματα;

Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες.

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας, ο εξαιρετικός Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η έμπειρη Αμαλία Γιαννίκου.

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς τα Φαντάσματα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
