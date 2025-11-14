«Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα;»-Sneak preview από τα Φαντάσματα

Μια ανάλαφρη και γεμάτη γέλιο συζήτηση για φαντάσματα, παλιές φωτογραφίες και location φέρνει απρόβλεπτες ατάκες και χιούμορ το βράδυ της Κυριακής 16 Νοεμβρίου στις 21.00 στο Star.

Η συζήτηση ξεκίνησε με ένα πλάνο για τα «φαντάσματα», χωρίς όμως κανείς να γνωρίζει ακριβώς ποιοι ή τι εννοούνταν.

Ο διάλογος ήταν γεμάτος αστεία και χιούμορ στο αποκλειστικό απόσπασμα της σειράς «Τα Φαντάσματα» που προβλήθηκε στο Breakfast@star.

«Αποκλείεται να έχει σχέση με τη φωτογραφία», ανέφερε η Μαρίνα στον Χάρη κι εκείνος δείχνει «ένοχος».

Η αντίδραση ήταν άμεση: «Ρε Χάρη! Δεν θα ασχοληθώ». Τα «location» στις παλιές φωτογραφίες φάνηκαν να προκαλούν μικρές παρεξηγήσεις και γέλια, με τον κόσμο να παρακολουθεί μια ελαφρώς χαοτική, αλλά ταυτόχρονα διασκεδαστική ανταλλαγή απόψεων.

Η συζήτηση πέρασε και σε πιο φιλοσοφικά ζητήματα, όπως η πίστη στα φαντάσματα. Ο Ταγματάρχης σχολίασε: «Ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα;», με τη Μαρίνα να απαντάει με χιούμορ: «Ε, είσαι φάντασμα».

Παρά τις «δυσιδαιμονίες», η διάθεση παρέμεινε ανάλαφρη, με αστεία και πειράγματα να γεμίζουν την ατμόσφαιρα.

Ένα βράδυ Κυριακής γεμάτο χιούμορ, αστεία και ανεπιτήδευτες συζητήσεις που κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

