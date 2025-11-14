«Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα;»-Sneak preview από τα Φαντάσματα

Αποκλειστικό sneak preview από το επεισόδιο της Κυριακής 16/11

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.11.25 , 15:20 Αλήθειες με τη Ζήνα: Στηρίζει τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
14.11.25 , 15:17 Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Τι Απαντά Για Τη Φωτογραφία Με Τον Ρασοφόρο
14.11.25 , 15:16 Νέες μαρτυρίες για τον ρασοφόρο youtuber που προφυλακίστηκε
14.11.25 , 15:12 Αλεξία Μουστάκα: Συγκινεί Με Την Εξομολόγηση Για Τη Μητέρα Της
14.11.25 , 14:56 Λήδα Ματσάγγου: Το συγκλονιστικό τροχαίο στην Εθνική- «Σώθηκα από θαύμα»
14.11.25 , 14:43 Μ. Ρέππας: «Με προσβάλλει η δήλωση πως το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι»
14.11.25 , 14:33 Άση Μπήλιου: Ήρεμο και θετικό το Σαββατοκύριακο
14.11.25 , 14:28 Λαχταριστή κιμαδόπιτα με λαχανικά και τυριά
14.11.25 , 14:25 Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη υπό όρους η αξιωματικός υπηρεσίας
14.11.25 , 14:19 IQ 160: «Θέλω να βουτήξω από το μπαλκόνι!» - Ατάκες–φωτιά στο sneak preview
14.11.25 , 13:59 Λάρισα: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία της 49χρονης που σκοτώθηκε στον φούρνο
14.11.25 , 13:55 «Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα;»-Sneak preview από τα Φαντάσματα
14.11.25 , 13:34 Σπύρος Μαρτίκας: Έπεσε θύμα απάτης από γνωστό επιχειρηματία που συνελήφθη
14.11.25 , 13:33 Stars System: Ποιοι θα κάνουν νέες γνωριμίες;
14.11.25 , 13:07 Ποια είναι η καλύτερη ώρα για μελέτη: πρωί ή βράδυ; Τι συνιστούν οι ειδικοί
Σπύρος Μαρτίκας: Έπεσε θύμα απάτης από γνωστό επιχειρηματία που συνελήφθη
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Διάσημοι Έλληνες που έχουν μιλήσει για τη ζωή με διαβήτη
Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα το κάνω αυτό»
Κορωπί: Μάχη για τη ζωή του δίνει o 22χρονος - Έμεινε 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο
Λήδα Ματσάγγου: Το συγκλονιστικό τροχαίο στην Εθνική- «Σώθηκα από θαύμα»
Οι chic εμφανίσεις σε εγκαίνια - Τι φόρεσαν Χατζίδου, Τσιμτσιλή, Μαλέσκου
Λάρισα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική στη 49χρονη - Σήμερα η κηδεία της
Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Τα Φαντάσματα: Αποκλειστικό Απόσπασμα Από Την Κυριακή 16/11
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ανάλαφρη και γεμάτη γέλιο συζήτηση για φαντάσματα, παλιές φωτογραφίες και location φέρνει απρόβλεπτες ατάκες και χιούμορ το βράδυ της Κυριακής 16 Νοεμβρίου στις 21.00 στο Star.

Η συζήτηση ξεκίνησε με ένα πλάνο για τα «φαντάσματα», χωρίς όμως κανείς να γνωρίζει ακριβώς ποιοι ή τι εννοούνταν.

«Δεν υπάρχουν φαντάσματα»: Αστείες στιγμές και πειράγματα την Κυριακή το βράδυ

Ο διάλογος ήταν γεμάτος αστεία και χιούμορ στο αποκλειστικό απόσπασμα της σειράς «Τα Φαντάσματα» που προβλήθηκε στο Breakfast@star.

«Αποκλείεται να έχει σχέση με τη φωτογραφία», ανέφερε η Μαρίνα στον Χάρη κι εκείνος δείχνει «ένοχος».

Η αντίδραση ήταν άμεση: «Ρε Χάρη! Δεν θα ασχοληθώ». Τα «location» στις παλιές φωτογραφίες φάνηκαν να προκαλούν μικρές παρεξηγήσεις και γέλια, με τον κόσμο να παρακολουθεί μια ελαφρώς χαοτική, αλλά ταυτόχρονα διασκεδαστική ανταλλαγή απόψεων.

«Δεν υπάρχουν φαντάσματα»: Αστείες στιγμές και πειράγματα την Κυριακή το βράδυ

Η συζήτηση πέρασε και σε πιο φιλοσοφικά ζητήματα, όπως η πίστη στα φαντάσματα. Ο Ταγματάρχης σχολίασε: «Ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα;», με τη Μαρίνα να  απαντάει με χιούμορ: «Ε, είσαι φάντασμα». 

Παρά τις «δυσιδαιμονίες», η διάθεση παρέμεινε ανάλαφρη, με αστεία και πειράγματα να γεμίζουν την ατμόσφαιρα.

«Δεν υπάρχουν φαντάσματα»: Αστείες στιγμές και πειράγματα την Κυριακή το βράδυ

Ένα βράδυ Κυριακής γεμάτο χιούμορ, αστεία και ανεπιτήδευτες συζητήσεις που κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top