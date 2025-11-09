Τα Φαντάσματα: «Το σπίτι είναι στοιχειωμένο... τελεία και παύλα»

Τη μητέρα του Χάρη υποδέχθηκε η Μαρίνα στο νέο επεισόδιο της σειράς Τα Φαντάσματα, με την πεθερά να υποδύεται η ηθοποιός Ζώγια Σεβαστιανού.

Τα Φαντάσματα: Το τραπεζάκι που κινήθηκε μόνο του, έβαλε την πεθερά της Μαρίνας σε υποψίες!

Η κυρία Τασούλα που έχει άποψη για όλα και δεν της αρέσει τίποτα, καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το αρχοντικό. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο η Μαρίνα ζητάει από τα φαντάσματα να την αφήσουν ήσυχη αυτές τις ημέρες.

Τα Φαντάσματα: Μαρίνα & Χάρης προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κυρία Τασούλα

Η μητέρα του Χάρη βλέπει ένα τραπεζάκι να κινείται μόνο του κι ορμάει στην κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού φωνάζοντας: «Το σπίτι είναι στοιχειωμένο... έχει φαντάσματα!». Ενώ το ζευγάρι προσπάθησε να την καθησυχάσει, εκείνη είπε ξανά: «Δεν άκουσα, είδα. Είδα με τα μάτια μου το τραπεζάκι με τις ρόδες να περιδιαβαίνει. Δε θα με βγάλετε τρελή, ξέρω τι είδα», πρόσθεσε. «Δε θέλει να το παραδεχτεί γιατί το σπίτι είναι του σογιού της. Το σπίτι είναι στοιχειωμένο... τελεία και παύλα», είπε η Τασούλα στον γιο της.

Τα Φαντάσματα: Η Τασούλα δεν τα είδε, αλλά κατάλαβε την ύπαρξη των φαντασμάτων!

Σε μια στιγμή... αδυναμίας, ο Χάρης πήγε να τα πει όλα στη μητέρα του, όμως η έγκαιρη επέμβαση των φαντασμάτων που ειδοποίησαν τη Μαρίνα, τον σταμάτησε! «Ευτυχώς που με ειδοποίησαν. Χάρη, λογικέψου! Κοίτα με στα μάτια και πες: "Δε θα το ξανακάνω"», του ζήτησε η Μαρίνα.

Δείτε τα επεισόδια της σειράς Τα Φαντάσματα