Θεσσαλονίκη: Μυστήριο με τα κίνητρα της δολοφονίας του 20χρονου

Μυστήριο αποτελούν τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατέρρευσε μες στη μέση του δρόμου και άφησε την τελευταία του πνοή αφού δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από έναν 23χρονο. Ο δράστης συνελήφθη και υποστήριξε πως βρισκόταν σε άμυνα, καθώς δέχθηκε πρώτος επίθεση.

Ο 23χρονος οδηγείται αυτήν την ώρα στον εισαγγελέα για να απολογηθεί. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η αστυνομία αναζητά δύο ακόμα άτομα.

Ο νεαρός εμφανίστηκε μόνος του χθες το απόγευμα στην αστυνομία, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε δέχθηκε πρώτος και απρόκλητα επίθεση από την παρέα των τριών νεαρών και αντέδρασε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου.

Ο 23χρονος, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε τον 20χρονο στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε πως δεν γνώριζε γιατί του επιτέθηκαν οι τρεις νεαροί, χτυπώντας τον με γροθιές. Όσο ήταν πεσμένος στο έδαφος, όπως είπε, είδε ένα μαχαίρι δίπλα του, το πήρε και αντιστάθηκε στα άτομα που τον χτυπούσαν. Μάλιστα, όπως φέρεται να είπε, δεν ήξερε ούτε ποιον, ούτε πώς τον τραυμάτισε, ενώ και ο ίδιος είναι τραυματισμένος και φέρει σημάδια ξυλοδαρμού.

Ωστόσο, το Mega μετέδωσε, πως στη συνέχεια ο 23χρονος άλλαξε την κατάθεσή του, υποστηρίζοντας ότι γνώριζε το θύμα, χωρίς όμως να λέει από πού. Φέρεται επίσης να παραδέχθηκε τελικά ότι το μαχαίρι ήταν δικό του, κάτι όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Όπως είπε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τα δύο άτομα που αναζητούνται θα κατηγορηθούν για σωματικές βλάβες σε βάρος του 23χρονου.

Ο 23χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση από τον 20χρονο και την παρέα του και αμύνθηκε

Πρόσθεσε επίσης ότι το σενάριο να υπάρχει οπαδικό κίνητρο πίσω από την επίθεση δεν έχει αποκλειστεί, ωστόσο τόνισε πως μπορεί οι δύο παρέες να ήταν οπαδοί διαφορετικών ομάδων της Θεσσαλονίκης, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι ήταν και ο λόγος της επίθεσης.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, τόσο ο φερόμενος ως δράστης, όσο και το θύμα δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για οπαδικά επεισόδια.

Το 20χρονο θύμα δέχθηκε δύο μαχαιριές αριστερά στον θώρακα και δεξιά στην πλάτη και υπέκυψε στα τραύματά του. Έχει ήδη γίνει λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές εξετάσεις και εξετάσεις DNA, ενώ αναμένεται να γίνει αξονική στη σορό, προκειμένου να εξεταστεί ενδελεχώς.

Θεσσαλονίκη: «Πρώτη φορά ακούσαμε ότι ήταν ανάμεσα στους “Αυτόκλητους Τιμωρούς”»

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί του θύματος βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Όλοι μιλούν για ένα καλό και ήσυχο παιδί, που δεν προκαλούσε φασαρίες. Μάλιστα λένε ότι δεν ήταν φανατικός οπαδός του ΠΑΟΚ, ούτε οργανωμένος στο οπαδικό κίνημα.

Η στιγμή που ο 20χρονος κατέρρευσε στο οδόστρωμα μετά την επίθεση με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη

«Ούτε εμείς ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Δεν έχουμε εικόνα. Δεν έχουμε καμία εικόνα. Περιμένουμε να μας πούνε τι έγινε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι το καλύτερο παιδί ήταν. Δεν έμπλεκε ποτέ σε φασαρίες, δεν ήταν πουθενά μπλεγμένος. Εγώ πρώτη φορά το άκουσα σήμερα ότι ήταν ανάμεσα στους “αυτόκλητους τιμωρούς”», είπε ο πατέρας του θύματος στο Live News.

Το όνομα του 20χρονου είχε εμπλακεί στην υπόθεση των αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων, που παγίδευαν άνδρες, που έκριναν εκείνοι ύποπτους, με ψεύτικα προφίλ ανήλικων κοριτσιών, έδιναν ραντεβού και τους ξυλοκοπούσαν. Ο 23χρονος ωστόσο δεν εμπλέκεται πουθενά σε αυτήν την ιστορία.

Εξετάζεται τέλος και το ενδεχόμενο δράστης και θύμα να είχαν προσωπικές διαφορές. Οι αστυνομικοί ερευνούν την περίπτωση να γνωρίζονταν «οι μεν με τους δε», να είχαν κάποια γνωριμία και να κρύβεται συγκεκριμένος λόγος πίσω από τις επιθέσεις.

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ο 20χρονος κατέρρευσε από τις μαχαιριές

Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τη στιγμή που ο 20χρονος κατέρρευσε στο οδόστρωμα μετά από τις μαχαιριές που δέχθηκε.

Στιγμιότυπο που δείχνει τον 20χρονο και δύο φίλους του να τρέχουν, πριν καταρρεύσει από τις μαχειριές

Στο οπτικό υλικό που έχει η αστυνομία στα χέρια της, φαίνονται δύο άτομα, πιθανόν φίλοι του 20χρονου, να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου και λίγο πιο πίσω να ακολουθεί ο νεαρός. Στην οδό Αργοναυτών οι δυνάμεις του τον εγκατέλειψαν, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει δίπλα σε κάδο σκουπιδιών.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένας άνδρας τον πλησίασε, ο 20χρονος μάζεψε όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει, σήκωσε τον κορμό του, του είπε κάτι και ο άνδρας κάλεσε αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Λίγα λεπτά μετά οι φίλοι του βρέθηκαν δίπλα του και προσπαθούσαν να τον κρατήσουν μαζί τους.

Διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Επί 50 λεπτά προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.