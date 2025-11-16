Πάτρα: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό από έναν 17χρονο

Το 17ο περιστατικό μέσα σε έναν μήνα στη Δυτική Ελλάδα

Ελλαδα
Ρεπορτάζ για τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου από 17χρονο στην Πάτρα - Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σοκάρει τόσο την τοπική κοινωνία της Πάτρας, όσο και ολόκληρη τη χώρα. Ένας 17χρονος γρονθοκόπησε και τραυμάτισε σοβαρά έναν 16χρονο σε κεντρική πλατεία της Πάτρας, στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο. 

Μαρούσι: Άγριος Ξυλοδαρμός Παιδιού Στη Μέση Του Δρόμου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του δεν είναι σοβαρή, ωστόσο η ψυχολογία του είναι καταρρακωμένη. 

Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του, το ανήλικο θύμα τηλεφώνησε στον πατέρα του, ο οποίος έκανε καταγγελία στην αστυνομία. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα και προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε τον καβγά μεταξύ των δύο ανηλίκων. Ο 17χρονος αναζητείται από τις αρχές. 

Μοσχάτο: «Μπαμπά με έχουν χτυπήσει 15 άτομα» - Το τηλεφώνημα 13χρονου

Πρόκειται για το 17ο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων μέσα σε ένα μήνα στη Δυτική Ελλάδα, κάτι που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. 

Περιστέρι: 13χρονη θύμα ξυλοδαρμού για το… «λάθος» αγόρι

Το περιστατικό στην Πάτρα έρχεται μετά από ένα ανάλογο συμβάν στο Περιστέρι, όπου μια 13χρονη έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλική της. Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έκανε τον γύρο του διαδικτύου. 

Απαγόρευση της πρόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών

Στο βίντεο φαίνεται μια παρέα κοριτσιών να κάθεται στα σκαλιά πολυκατοικίας, όταν η μία από αυτές αρχίζει να χτυπά, να βρίζει και να φτύνει τη 13χρονη λέγοντάς της συνεχώς: «Ότι είναι πρώην της δε στο είπε κανείς;».

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό από έναν 17χρονο

Τα υπόλοιπα κορίτσια καταγράφουν την επίθεση με το κινητό τους, δεν κάνουν απολύτως τίποτα για να προστατέψουν τη 13χρονη και ακούγονται να γελάνε με όσα διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια τους. 

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ μαθητών - Στον ανακριτή Τρίπολης ο 13χρονος

Η μητέρα της 13χρονης είπε πως η μαθήτρια που τραβούσε το βίντεο φαίνεται πως είναι εκείνη που έδωσε την εντολή για την επίθεση. 

«Την κλωτσούσαν, την χτυπούσαν, την έφτυσαν. Μέχρι και με τσάντα την χτύπησαν», είπε.

Η 13χρονη έχει υποστεί ισχυρό σοκ, με τη μητέρα της να προσθέτει ότι έχει ήδη απευθυνθεί στην Αστυνομία για την καταγγελία του περιστατικού.

ΠΑΤΡΑ
 |
ΒΙΑ
 |
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
