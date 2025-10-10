Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ μαθητών - Στον ανακριτή Τρίπολης ο 13χρονος

- Στον ανακριτή Τρίπολης ο 13χρονος / Αποκλειστικές εικόνες στο ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο αγοριών στην Τρίπολη μετά το σχόλασμα από το σχολείο, που είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί ένας 12χρονος στην εντατική κι ένας 13χρονος στον ανακριτή.

Ο 13χρονος παρουσιάστηκε σήμερα στον ανακριτή Τρίπολης, συνοδεία του πατέρα του, λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι και τρεις ώρες αργότερα, δεν είχε ολοκληρωθεί η απολογία του.

«Αντικρύσαμε ένα παιδάκι, ένα παιδί φοβισμένο. Καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Έφτασε εδώ συνοδεία του πατέρα του. Μπήκε πολύ γρήγορα μέσα. Φαίνεται το δέσιμο στο δεξί του χέρι. Είχε γίνει από την αρχή γνωστό ότι είχε τραυματιστεί ελαφρά στο δεξί του χέρι», μετέδωσε η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Το αιματηρό επεισόδιο διαδραματίστηκε μεταξύ μαθητών γυμνασίου. Συγκλονίζει δε, το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ και προβλήθηκε στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, χθες, που δείχνει τη στιγμή της συμπλοκής και τον 12χρονο να φωνάζει «βοήθεια».

«Tου έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δυο μαχαιριές και στο ώμο, το σακάτεψε! Δε σταμάταγε να τον χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια» , είπε ο πατέρας του 12χρονου τραυματία στον δημοσιογράφο του Star, Αλέξανδρο Γύγο.

Ο 12χρονος νοσηλεύεται στην εντατική του Παίδων Αγία Σοφία. «Περιμένουμε νεότερα, αλλά έχει ένα θέμα με το μάτι του, είναι κλειστό το βλέφαρο και δεν γυρίζει κόρη του μέσα η κόρη του ματιού», πρόσθεσε ο πατέρας.

Ο πατέρας του 13χρονου μιλώντας επίσης στο Star, είπε: «Τα παιδιά μετά που σχολάσανε τσακωθήκανε. Και κάποιος απ’ τους δύο είχε το μαχαίρι, το χρησιμοποίησαν και οι δύο πρώτα ο ένας μετά ο άλλος».

O 13χρονος πήρε εξιτήριο καθώς είχε τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ο 12χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας.