Τρίπολη: Βίντεο από τη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων - Σοκάρουν οι κραυγές

Στο πιο ανησυχητικό στάδιο έχει μπει η βία μεταξύ ανηλίκων. Με αίμα έλυσαν τις διαφορές τους μαθητές γυμνασίου στην Τρίπολη. Κατά την διάρκεια της συμπλοκής βγήκαν μαχαίρια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο ένας στον λαιμό και ο άλλος στο χέρι. Το ένα αγόρι μάλιστα μεταφέρθηκε στην εντατική του Παίδων Αγία Σοφία. Στο STAR μίλησαν αποκλειστικά οι γονείς και των δυο πλευρών. Το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η απεσταλμένη του STAR, Κωνσταντίνα Τσεγγενέ κόβει την ανάσα.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ο ανήλικος δέχεται απανωτές μαχαιριές... από τον συμμαθητή του. Σε όλη τη γειτονιά ακούγονται οι κραυγές του που ζητά βοήθεια.

Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων με μαχαίρι - Στην εντατική 12χρονος

Το Star βρέθηκε στο σημείο όπου έγινε η αιματηρή συμπλοκή μεταξύ δύο μαθητών Γυμνασίου. Τα αίματα που έχουν ποτίσει την άσφαλτο μαρτυρούν την αγριότητα του περιστατικού το οποίο έστειλε και τα δυο παιδιά στο νοσοκομείο. Το ένα από τα δύο βρίσκεται στην εντατική.

«Tου έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δυο μαχαιριές και στο ώμο, το σακάτεψε!», λέει ο πατέρας του τραυματία.

Τρίπολη: Έστειλε τον συμμαθητή του στην εντατική

Ο πατέρας του 12χρονου, μιλώντας στο Star, περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη στιγμή που ο γιος του δέχτηκε τα χτυπήματα με μαχαίρι.

«Δε σταμάταγε να τον χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια».

Στο σχόλασμα οι δυο μαθητές πιάστηκαν στα χέρια, η κατάσταση ξέφυγε όταν ο ένας έβγαλε μαχαίρι. Ο πατέρας του δεύτερου παιδιού εξηγεί τι συνέβη.

«Τα παιδιά μετά που σχολάσανε τσακωθήκανε. Και κάποιος απ’ τους δύο είχε το μαχαίρι, το χρησιμοποίησαν και οι δύο πρώτα ο ένας μετά ο άλλος».

Και οι δυο ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Τρίπολης. Ο ένας με ελαφρύ τραύμα στο χέρι, ενώ η κατάσταση του δεύτερου ήταν πιο σοβαρή.

«Το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση είναι στην εντατική και περιμένουμε νεότερα, αλλά έχει ένα θέμα με το μάτι του, είναι κλειστό το βλέφαρο και δεν γυρίζει κόρη του μέσα η κόρη του ματιού».