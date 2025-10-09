Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων με μαχαίρι - Στην εντατική 12χρονος

Ο πατέρας του θύματος μιλά στο STAR και στον Αλέξανδρο Γύγο

09.10.25 , 16:57 Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων με μαχαίρι - Στην εντατική 12χρονος
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (9/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην Τρίπολη μαθητές 12 και 13 ετών πιάστηκαν στα χέρια. Τραυματίστηκαν ο ένας στο χέρι και ο άλλος στο λαιμό, από μαχαίρι. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Το ένα παιδί μάλιστα μεταφέρθηκε στο Παίδων και βρίσκεται στην εντατική. Το ρεπορτάζ είναι του Αλέξανδρου Γύγου. 

Τρίπολη: «Του έριχνε απανωτές μαχαιριές»

«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δυο μαχαιριές και στο ώμο, το σακάτεψε!», λέει ο πατέρας του θύματος. 

Ηλιούπολη: Ξυλοκόπησαν & βιντεοσκόπησαν την επίθεση σε 17χρονο

Ο πατέρας του 12χρονου περιγράφει στο STAR πως ο γιος του δέχθηκε απανωτά χτυπήματα με μαχαίρι από συμμαθητή του. 

«Δε σταμάταγε να το χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια», προσθέτει ο πατέρας. 

Οι δυο μαθητές μόλις 12 και 13ων ετών πιάστηκαν στα χέρια. Ο ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι με λάμα 10 εκατοστών. Ο τσακωμός τους βγήκε εκτός ελέγχου. 

Τέξας: Ξεκίνησε από ένα αστείο, τελικά υπεβλήθη σε μερική αφαίρεση κρανίου

Τρίπολη: «Τα παιδιά τσακώθηκαν μετά το σχολείο»

«Τα παιδιά μετά που σχολάσανε τσακωθήκανε Και κάποιος απ’ τους δύο είχε το μαχαίρι, το χρησιμοποίησαν και οι δύο πρώτα ο ένας μετά ο άλλος». 

Ο 13χρονος είχε στο δείκτη του δεξιού χεριού ένα ελαφρύ τραύμα. 

«Το ένα παιδάκι δε νοσηλεύεται, φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση, το άλλο διακομίστηκε στην Αθήνα στο Αγία Σοφία συνοδεία αναισθησιολόγου», λέει η Διαμάντω Σαραντοπούλου, πρόεδρος εργαζομένων του Σωματείου Νοσοκομείου Τρίπολης. 

Αμαλιάδα: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από αιματηρή συμπλοκή

«Το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση είναι στην εντατική και περιμένουμε νεότερα αλλά έχει ένα θέμα με το μάτι του, είναι κλειστό το βλέφαρο και δεν γυρίζει κόρη του μέσα η κόρη του ματιού», καταλήγει ο πατέρας. 

Ο λόγος της αιματηρής συμπλοκής παραμένει άγνωστος. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς των δυο παιδιών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι δυο μαθητές αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη, αλλά και παράβαση του νόμου περί όπλων. 

