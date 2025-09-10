Ηλιούπολη: Ξυλοκόπησαν & βιντεοσκόπησαν την επίθεση σε 17χρονο

«Έκαναν το παιδί ασήκωτο από το ξύλο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.25 , 23:34 Ιωάννα Τούνη: To ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της
10.09.25 , 23:26 Ιωάννα Μαλέσκου: Συγκινεί το μήνυμα μετά τη βάπτιση της κόρης της
10.09.25 , 22:39 Αντζελίνα Τζολί: Έβαλε τα κλάματα μιλώντας για τη μητέρα της
10.09.25 , 22:24 Πυροβόλησαν τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα - Βίντεο
10.09.25 , 22:22 «Έφυγε ήσυχα»: Η αδερφή της Καίτης Κωνσταντίνου μιλά για την απώλειά της
10.09.25 , 22:19 Τροχαίο Καλαμάτα: Συγκινεί ο πατέρας της 19χρονης που «έσβησε» στην άσφαλτο
10.09.25 , 21:54 Αντιστράτηγος ε.α. Μπαλτζώης: Οι προθέσεις της Ρωσίας στην Πολωνία
10.09.25 , 21:51 «Όλη η Ελλάδα μια αγκαλιά»: Σεφερλής & Παλιουδάκης στο Δελφινάριο
10.09.25 , 21:34 Ηλιούπολη: Ξυλοκόπησαν & βιντεοσκόπησαν την επίθεση σε 17χρονο
10.09.25 , 21:23 Ίλιον: Σκηνές Φαρ Ουέστ από συμμορίες Ρομά στο Πάρκο Τρίτση
10.09.25 , 21:11 «Τα Φαντάσματα» του Star: Εσύ ποιο φάντασμα θα ήθελες να ήσουν;
10.09.25 , 20:50 Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Η σπάνια φωτογραφία του γιου του
10.09.25 , 20:46 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Φωτογραφίες από τον γάμο της αδελφής της
10.09.25 , 20:39 Changan: Ντεμπούτο στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μόναχο
10.09.25 , 20:37 Το σχόλιο - γρίφος του Τραμπ για τη ρωσική επιθετικότητα: «Για πάμε…»
Κιμ Κίλιαν: Νίκησε τον καρκίνο - Η συγκλονιστική ανάρτησή της
Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
Πέτρος Κωστόπουλος: Μας ανοίγει το καλαίσθητο διαμέρισμά του στο Νέο Ψυχικό
Γιούλικα Σκαφιδά: Με τον γιο της και τη νονά του Ευδοκία Ρουμελιώτη
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Κοινή εμφάνιση στον γάμο Καλίδη - Μάρκογλου
Αντιστράτηγος ε.α. Μπαλτζώης: Οι προθέσεις της Ρωσίας στην Πολωνία
Ολυμπία Χοψονίδου: Στιλάτη στη Ρίγα και στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη
Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής
Νικολέττα Ράλλη: «Έκανα τεράστιο λάθος που δεν έδειξα τέτοια ξεφτιλίκια»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (10/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας ανήλικος από συμμορία σε πάρκο στην Ηλιούπολη. Μάλιστα οι ανήλικοι δράστες βιντεοσκόπησαν όλη την επίθεση. Στο ίδιο σημείο, όπως θα καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας, είναι συχνές οι συμπλοκές τις νυχτερινές ώρες, με τους κατοίκους να μην τολμούν να αντιδράσουν.

Ηλιούπολη: Επίθεση με καρέκλες σε ανήλικο - Βίντεο ντοκουμέντο 

Ηλιούπολη: Επίθεση με καρέκλες σε ανήλικο - Βίντεο ντοκουμέντο 

Ο τρόμος βασιλεύει τη νύχτα σε παρκάκι στην Ηλιούπολη. Ένας ανήλικος χτύπησε με καρέκλα ένα άλλο παιδί, το οποίο έτρεχε για να γλιτώσει από τα χειρότερα. Μια παρόμοια επίθεση δέχθηκε ένας δεκαεπτάχρονος, ο οποίος περικυκλώθηκε από την παρέα έξι συνομηλίκων του, οι οποίοι άρχισαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο να τον βρίζουν και να τον απειλούν.

«Ήταν ένα παλικαράκι δεκατριών χρονών και πήγαν κάποιοι ξένοι, δικοί μας δεν ξέρω, και το έκαναν το παιδί ασήκωτο στο ξύλο. Το χτύπησαν πολύ άσχημα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς». 

Ηλιούπολη: Ξυλοκόπησαν και βιντεοσκόπησαν την επίθεση σε 17χρονο

Ηλιούπολη: Ξυλοκόπησαν και βιντεοσκόπησαν την επίθεση σε 17χρονο

«Η συμμορία των ανηλίκων επιτέθηκε στον δεκαεπτάχρονο στο πάρκακι, ακριβώς απέναντι από την παιδική χαρά. Τον έριξαν κάτω, τον γρονθοκόπησαν, ενώ δεν έφτανε μόνο αυτό, κάποιος από αυτούς άρχισε να τους βιντεοσκοπεί για να περηφανεύονται για τα κατορθώματά τους». 

Το θύμα και ο πατέρας του κατήγγειλαν την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα. Μέσα σε λίγες ώρες εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες. Μαζί τους συνελήφθησαν και οι γονείς τους.

«Από ό,τι μαθαίνω τον χτύπησαν πολύ άσχημα και δεν ήταν από δω, από την περιοχή, ήταν από άλλη περιοχή». 

Όμως δεν είναι το μοναδικό περιστατικό βίας στο πάρκο του τρόμου.

Οι κάτοικοι παρακολουθούν από τα μπαλκόνια, ανήλικους να βωμολοχούν, να απειλούν, να σπάνε αυτοκίνητα, απειλώντας οποιονδήποτε τολμήσει να μιλήσει.

Ηλιούπολη - Επίθεση σε 17χρονο: Συνέλαβαν ανήλικους δράστες και τους γονείς τους 

Σε βάρος των νεαρών που ξυλοκόπησαν τον δεκαεπτάχρονο σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, εξύβριση, πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
 |
ΑΝΗΛΙΚΟΣ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΒΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top