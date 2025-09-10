Ηλιούπολη: Ξυλοκόπησαν & βιντεοσκόπησαν την επίθεση σε 17χρονο

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας ανήλικος από συμμορία σε πάρκο στην Ηλιούπολη. Μάλιστα οι ανήλικοι δράστες βιντεοσκόπησαν όλη την επίθεση. Στο ίδιο σημείο, όπως θα καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας, είναι συχνές οι συμπλοκές τις νυχτερινές ώρες, με τους κατοίκους να μην τολμούν να αντιδράσουν.

Ηλιούπολη: Επίθεση με καρέκλες σε ανήλικο - Βίντεο ντοκουμέντο

Ο τρόμος βασιλεύει τη νύχτα σε παρκάκι στην Ηλιούπολη. Ένας ανήλικος χτύπησε με καρέκλα ένα άλλο παιδί, το οποίο έτρεχε για να γλιτώσει από τα χειρότερα. Μια παρόμοια επίθεση δέχθηκε ένας δεκαεπτάχρονος, ο οποίος περικυκλώθηκε από την παρέα έξι συνομηλίκων του, οι οποίοι άρχισαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο να τον βρίζουν και να τον απειλούν.

«Ήταν ένα παλικαράκι δεκατριών χρονών και πήγαν κάποιοι ξένοι, δικοί μας δεν ξέρω, και το έκαναν το παιδί ασήκωτο στο ξύλο. Το χτύπησαν πολύ άσχημα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς».

Ηλιούπολη: Ξυλοκόπησαν και βιντεοσκόπησαν την επίθεση σε 17χρονο

«Η συμμορία των ανηλίκων επιτέθηκε στον δεκαεπτάχρονο στο πάρκακι, ακριβώς απέναντι από την παιδική χαρά. Τον έριξαν κάτω, τον γρονθοκόπησαν, ενώ δεν έφτανε μόνο αυτό, κάποιος από αυτούς άρχισε να τους βιντεοσκοπεί για να περηφανεύονται για τα κατορθώματά τους».

Το θύμα και ο πατέρας του κατήγγειλαν την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα. Μέσα σε λίγες ώρες εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες. Μαζί τους συνελήφθησαν και οι γονείς τους.

«Από ό,τι μαθαίνω τον χτύπησαν πολύ άσχημα και δεν ήταν από δω, από την περιοχή, ήταν από άλλη περιοχή».

Όμως δεν είναι το μοναδικό περιστατικό βίας στο πάρκο του τρόμου.

Οι κάτοικοι παρακολουθούν από τα μπαλκόνια, ανήλικους να βωμολοχούν, να απειλούν, να σπάνε αυτοκίνητα, απειλώντας οποιονδήποτε τολμήσει να μιλήσει.

Ηλιούπολη - Επίθεση σε 17χρονο: Συνέλαβαν ανήλικους δράστες και τους γονείς τους

Σε βάρος των νεαρών που ξυλοκόπησαν τον δεκαεπτάχρονο σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, εξύβριση, πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους.