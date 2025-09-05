Τέξας: Ξεκίνησε από ένα αστείο, τελικά υπεβλήθη σε μερική αφαίρεση κρανίου

Ο 14χρονος δέχτηκε επίθεση από συμμαθητή του στο σχολείο

Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: GoFundMe
Ένας 14χρονος μαθητής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από σοκαριστική επίθεση που δέχθηκε από συμμαθητή του στην καφετέρια του σχολείου του στο Τέξας. Ο 14χρονος χρειάστηκε να κάνει 60 ράμματα στο κεφάλι του, ενώ του αφαιρέθηκε μέρος του κρανίου του. 

Σύμφωνα με ανάρτηση των γονιών του στο GoFundMe, ο Λούκας Χάρτνεμαν είπε ένα αστείο κι ένας άλλος μαθητής τον σήκωσε και τον πέταξε με δύναμη στο πάτωμα. Το κεφάλι του χτύπησε σε μεταλλικό σκαμπό και έπειτα στο δάπεδο, προκαλώντας πολλαπλές εγκεφαλικές αιμορραγίες και σοβαρό οίδημα. 

Τέξας: Οργή γιατί τα παιδιά στις κατασκηνώσεις δεν είχαν κινητά

«Ο Λούκας είναι ένας δημιουργικός, στοργικός έφηβος που απολαμβάνει να ζωγραφίζει, να παίζει και να περνάει χρόνο με τα αδέλφια και την οικογένειά του», ανέφερε η οικογένειά του στην εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων που έκτοτε έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 35.000 δολάρια.

 

 

 

Ο Λούκας χειρουργήθηκε εσπευσμένα, μετά το συμβάν, και του αφαιρέθηκαν δύο κομμάτια από το κρανίο του για να διακοπεί η αιμορραγία. Παραμένει στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, ενώ - όπως λένε οι γιατροί - θα μείνει καιρό κλινήρης, ενώ θα χρειαστεί σίγουρα φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες και ψυχολογική υποστήριξη.

Χταπόδι ενυδρείου «επιτέθηκε» σε 6χρονο - Οι φωτογραφίες με τις μελανιές

Δεν είναι γνωστό, εάν έχει συλληφθεί ο μαθητής που κατηγορείται για το περιστατικό.

Ο πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου, Τζέισον Σμιθ, σε επιστολή προς τους γονείς τόνισε πως «η ασφάλεια, η ευημερία και η εμπιστοσύνη μαθητών, προσωπικού και κοινότητας παραμένουν οι κορυφαίες προτεραιότητες της Περιφέρειας».

 

