First Dates: Η Χλόη σχολίασε στη φίλη της τον Άρη

Στο νέο επεισόδιο του First Dates η Χλόη και ο Άρης έδειξαν από τα πρώτα λεπτά ότι προέρχονται από… δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους.

Εκείνη, vegan και ευαισθητοποιημένη σε κοινωνικά ζητήματα. Εκείνος, αγρότης, με πιο «παραδοσιακή» ματιά στα πράγματα. Κι αν η σπίθα φάνηκε στην αρχή να υπάρχει, γρήγορα αποδείχτηκε ότι οι δύο τους δεν μιλούσαν την ίδια «γλώσσα».

Η Χλόη δήλωσε εξαρχής πως αναζητά «κάτι που θα της κεντρίσει το ενδιαφέρον», έψαχνε ένα άτομο με κοινές προσδοκίες, κάτι σοβαρό, για «οικογένεια, σπίτι, παιδιά». Όμως το ραντεβού πήρε… διαφορετική τροπή όταν η συζήτηση πέρασε από το... φαλάφελ στη φεμινιστική θεωρία.

«Να φανταστώ πέρα από vegan είσαι και φεμινίστρια;» τη ρώτησε ο Άρης, με τη Χλόη να απαντά θετικά.

Η ένταση δεν άργησε να φανεί στο τραπέζι, με τους δύο να προσπαθούν να αλλάξουν θέμα και να χαλαρώσουν τη συζήτηση – χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Η Χλόη παραδέχτηκε αργότερα στη φίλη της ότι «τη διασκέδασε το ραντεβού», αλλά δεν είδε κάτι παραπάνω να μπορεί να προχωρήσει.