Τέξας: Οργή γιατί τα παιδιά στις κατασκηνώσεις δεν είχαν κινητά

Οι καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το Τέξας, άφησαν πίσω πάνω από εκατό νεκρούς, ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν τους ανθρώπους που αγνοούνται.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων από τις πλημμύρες στο Τέξας - AP Images

Την ίδια ώρα ξεχειλίζει η οργή για την καθυστερημένη, έως ανύπαρκτη προειδοποίηση των κατοίκων για τον κίνδυνο που πλησίαζε, αλλά και για το γεγονός ότι ορισμένες καλοκαιρινές κατασκηνώσεις δεν εκκενώθηκαν.

Texas | Video out of Georgetown shows a man rescuing a dog in the flood waters from what appears to be an RV park pic.twitter.com/w0kgwb6I32

Αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι 27 κατασκηνωτές στη θρησκευτική κατασκήνωση Camp Mystic χάθηκαν στα νερά των πλημμυρών και δέκα ακόμα αγνοούνται.

Η 8χρονη Renee Smajstrla βρισκόταν στην κατασκήνωση Camp Mystic την ώρα των φονικών πλημμυρών και βρέθηκε νεκρή - Facebook

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά που φιλοξενούνταν στις κατασκηνώσεις δεν επιτρεπόταν να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, ούτε καν συσκευές χωρίς κάρτα sim. Αυτό είχε σαν συνέπεια να μην πάρουν ποτέ το προειδοποιητικό μήνυμα για εκκένωση.

Παράλληλα, το βράδυ των καταστροφικών βροχοπτώσεων, είχε κοπεί το ρεύμα και οι ομαδάρχες που είχαν καταλάβει τον κίνδυνο, δεν μπορούσαν να κάνουν ανακοίνωση από τα μεγάφωνα των κατασκηνώσεων.

Οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στο Τέξας έχουν ξεπεράσει τους 100 - AP Images

Διασώστες βρήκαν τα πτώματα 84 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 28 παιδιών, στην κομητεία όπου βρίσκεται το Camp Mystic και αρκετές άλλες καλοκαιρινές κατασκηνώσεις.

Ever seen a wall of water come crashing down a river?



This is the timelapse footage of the Llano River on July 4th at 5:10pm.



This is a naturally occurring flash flood.



Mother nature is real.

pic.twitter.com/7kIf7amSdq