Βόλος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 40χρονο συζυγοκτόνο

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών στον Βόλο αντιμετωπίζει πολύ βαριές κατηγορίες. Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.
«Καλά της έκανα… Αυτός της άξιζε. Με απατούσε», ήταν οι πρώτες κουβέντες που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 40χρονος, τη στιγμή της σύλληψής του σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, σε κοντινή απόσταση από την κατοικία του. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή την Τρίτη στις 10:00.
Παράλληλα, η εισαγγελία έδωσε εντολή για κατεπείγουσα κοινωνική έρευνα σχετικά με τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Η έρευνα θα διενεργηθεί από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου, ώστε να αποφασιστεί εντός της εβδομάδας σε ποιον θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.
