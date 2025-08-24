Βόλος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 40χρονο συζυγοκτόνο

Με σκυμμένο το κεφάλι και αλεξίσφαιρο γιλέκο έφτασε στον εισαγγελέα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.08.25 , 15:51 Επιστρέφουν στην Αθήνα οι αδειούχοι του Αυγούστου - Αυξημένη κίνηση
24.08.25 , 15:44 Αλεξάνδρα Νικολαίδου: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της;
24.08.25 , 15:02 Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συγκλονισμένη η Κατερίνα Καινούργιου - Το μήνυμα
24.08.25 , 14:52 Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η τελευταία ανάρτηση - Σε Έξοδο με τη σύζυγό του
24.08.25 , 14:19 Διονυσίου: Συγκινεί η σύζυγός του για την πρόωρη γέννηση των κορών τους
24.08.25 , 14:05 Βόλος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 40χρονο συζυγοκτόνο
24.08.25 , 13:35 Ολυμπιακός: Αγγελόπουλοι - Μπαρτζώκας συμφώνησαν για γκαρντ από ΝΒΑ
24.08.25 , 13:16 Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας σε ηλικία 79 ετών
24.08.25 , 12:58 Μύκονος: Νεκρός 25χρονος μέσα σε ιδιωτική πισίνα σουίτας ξενοδοχείου
24.08.25 , 12:32 Τραγωδία στον Λαγκαδά: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
24.08.25 , 12:08 Route 360: Η «Δέσποινα» βρίσκεται στο έλεος μίας τροπικής καταιγίδας
24.08.25 , 11:41 Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Σαλαμίνα: Δίκυκλο παρέσυρε ηλικιωμένη
24.08.25 , 11:40 Παυλίνα Βουλγαράκη: Ποζάρει στην αγκαλιά του συντρόφου της, Στέφανου
24.08.25 , 11:08 Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ποιοι πληρώνονται πρώτοι
24.08.25 , 11:02 Αλεξάνδρα Νικολαϊδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη
Παυλίνα Βουλγαράκη: Ποζάρει στην αγκαλιά του συντρόφου της, Στέφανου
Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας σε ηλικία 79 ετών
Αλεξάνδρα Νικολαϊδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη
Διονυσίου: Συγκινεί η σύζυγός του για την πρόωρη γέννηση των κορών τους
Θρήνος για τον Ντέμη Νικολαΐδη: Πέθανε η σύντροφός του, Αλεξάνδρα
Τραγωδία στον Λαγκαδά: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
«Έφυγε το καλύτερο παιδί»: Βαθιά συγκίνηση στην κηδεία του Βεσυρόπουλου
Γιώργος Μαζωνάκης: Μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήγε για κούρεμα
Μύκονος: Νεκρός 25χρονος μέσα σε ιδιωτική πισίνα σουίτας ξενοδοχείου
Απ. Βεσυρόπουλος: Του έκαναν επί μία ώρα ΚΑΡΠΑ- Η ανακοίνωση του υπ. Υγείας
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών στον Βόλο αντιμετωπίζει πολύ βαριές κατηγορίες. Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.

Βόλος: Συντετριμμένη η κόρη της 36χρονης Μαριόλα - «Θα τον εκδικηθώ»

«Καλά της έκανα… Αυτός της άξιζε. Με απατούσε», ήταν οι πρώτες κουβέντες που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 40χρονος, τη στιγμή της σύλληψής του σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, σε κοντινή απόσταση από την κατοικία του. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή την Τρίτη στις 10:00.

Βόλος: Το τηλεφώνημα που αποκάλυψε την κρυψώνα του 40χρονου

Παράλληλα, η εισαγγελία έδωσε εντολή για κατεπείγουσα κοινωνική έρευνα σχετικά με τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Η έρευνα θα διενεργηθεί από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου, ώστε να αποφασιστεί εντός της εβδομάδας σε ποιον θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΛΟΣ
 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΔΙΩΞΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top