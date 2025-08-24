Βόλος: Συντετριμμένη η κόρη της 36χρονης Μαριόλα - «Θα τον εκδικηθώ»

«Εγώ θα γίνω στο εξής για τα αδέρφια μου και μάνα και πατέρας»

24.08.25
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: με πληροφορίες από taxydromos.gr
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (23/8/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με σκληρά λόγια εκφράζεται το 18χρονο κορίτσι που, την Παρασκευή 22/8, είδε μπροστά στα ίδια του τα μάτια τον πατέρα του να σκοτώνει τη μητέρα του με ένα εργαλείο ψησίματος, στον Βόλο.

Η νεαρή δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί στην οικογένειά της, με τον πατέρα της να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται εχθές ωστόσο να δείχνει αμετανόητος για την αποτρόπαιη πράξη που διέπραξε. Η 18χρονη δηλώνει πως θέλει να τον εκδικηθεί, μιλώντας στο taxydromos.gr, ενώ θα αφοσιωθεί στα άλλα τρία αδέρφια της. 

«Αυτό που έκανε στη μαμά μου –να, δείτε εδώ- θα το κάνω και εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω «ντροπή»!

Θα πάρω την εκδίκηση για την μάνα μου. Την έχασα, «έφυγε» από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, αλλά τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέρφια μου.

Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρότερα αδερφάκια μου. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας».

Συντετριμμένη με όλα όσα έχουν συμβεί, η 18χρονη πρόσθεσε: «Το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Θα το κρατάω μέσα μου. Το τι περνούσαμε το ξέρουμε εμείς. Τη μητέρα μου και εμάς τα παιδιά της, μας ζηλεύανε. Ήμασταν μια οικογένεια που τη ζηλεύανε, τη θαυμάζανε. Τώρα αυτός μας κατέστρεψε».

Βόλος: Συντετριμμένη η κόρη της 36χρονης Μαριόλα - «Θα τον εκδικηθώ»

Ο 40χρονος γυναικοκτόνος εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 23/8, 300 μέτρα μακριά από το σπίτι όπου κατακρεούργησε τη μητέρα των τεσσάρων παιδιών του. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα. 

Χωρίς να δείξει ίχνος μεταμέλειας, ο άνδρας φώναζε στους αστυνομικούς «καλά της έκανα», ισχυριζόμενος ότι η απιστία ήταν ο λόγος που «όπλισε» το χέρι του. 

Μετά τη δολοφονία της μητέρας τους, τα παιδιά επιβεβαίωσαν με τις καταθέσεις τους τη ζήλια του πατέρα προς τη μητέρα τους.

Όπως κατέθεσαν, ο μοιραίος καβγάς ξεκίνησε όταν ο 40χρονος είδε την 36χρονη να μιλά στο κινητό της και επειδή νόμιζε ότι στέλνει μήνυμα σε κάποιον άλλον κατέληξε να την σφάξει.

 

