Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου

Βίντεο ντοκουμέντο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.08.25 , 18:53 Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου
23.08.25 , 18:20 Προφυλακίσθηκε ο Βούλγαρος οδηγός για το τροχαίο στον Ίασμο
23.08.25 , 18:10 ΗΠΑ: Παραμένουν στη φυλακή oι αδελφοί Μενέντεζ
23.08.25 , 18:04 Route 360: Αγωνία για τον Γιάννη και τη Βάσω: Το drone έχασε τα ίχνη τους
23.08.25 , 18:03 Route 360: Ένας εναλλακτικός γάμος με άλογα
23.08.25 , 18:02 Route 360: Αποχώρησαν δύο μέλη από το πλήρωμα
23.08.25 , 18:01 Route 360: Εξερευνώντας τα νησιά Μαρκέζας στη Γαλλική Πολυνησία
23.08.25 , 18:00 Route 360: Γιάννης και Βάσω ξεκινούν μαθήματα κανό!
23.08.25 , 17:10 Αποκλειστικό Star: Ξυλοκόπησαν υπαλλήλους καθαριότητας στον Ασπρόπυργο
23.08.25 , 17:00 Μετά τον Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ «δουλεύει» κι άλλη μεγάλη μεταγραφή
23.08.25 , 16:21 Βόλος: Συνελήφθη ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του
23.08.25 , 15:37 Παξοί: Συγκλονίζει η γιαγιά της 4χρονης - «Είμαι σε σοκ, έτοιμη να πεθάνω»
23.08.25 , 15:10 Γιώργος Μαζωνάκης: Μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήγε για κούρεμα
23.08.25 , 14:53 Ηράκλειο: Διασωληνωμένοι 2 τραυματίες μετά από φωτιά σε αποδυτήρια γηπέδου
23.08.25 , 14:33 Νέκρος ο βοηθός σκηνοθέτη της δημοφιλούς σειράς «Emily in Paris»
Φαίη Σκορδά: Απόδραση στο εξωτερικό λίγο πριν τη νέα σεζόν
Route 360: Αγωνία για τον Γιάννη και τη Βάσω: Το drone έχασε τα ίχνη τους
Γιώργος Μαζωνάκης: Μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήγε για κούρεμα
Ιωάννα Τούνη: Παντρεύεται η κολλητή της, Στέλλα Πάσσαρη!
«My Love»: Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: Ερωτευμένοι στην Ιταλία
Σπυροπούλου: Έζησε το απόλυτο καλοκαίρι με την οικογένειά της στη Νάξο!
«Έφυγε το καλύτερο παιδί»: Βαθιά συγκίνηση στην κηδεία του Βεσυρόπουλου
Ζέτα Μακρυπούλια: Στη Σάμο απολαμβάνοντας το αγαπημένο της παγωτό
Ανατροπή για το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι δεν το δικαιούνται
Βόλος: Συνελήφθη ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Συνελήφθη ο συζυγοκτόνος του Βόλου / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στον 40χρονο δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου σε οικόπεδο στο κέντρο της πόλης.

Βόλος: Συνελήφθη ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του

 Ο 40χρονος δεν έφερε καμία αντίσταση κατά τη σύλληψή του σε οικόπεδο της οδού Ευριπίδου.

Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο ντοκουμέντο όπου αποτυπώνεται η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου συζυγοκτόνου.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης:

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, ένας γείτονας τον εντόπισε και κάλεσε την αστυνομία. Κατά τις ίδιες πηγές, στα πρώτα λόγια κατά τη σύλληψή του, ο 40χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «με απατούσε η γυναίκα μου, τι να έκανα».

Αμέσως μετά τη δολοφονία της 36χρονης, μητέρας τεσσάρων παιδιών, ο δράστης είχε διαφύγει.

Η σορός της γυναίκας έχει ήδη μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα 25 Αυγούστου αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΛΟΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top