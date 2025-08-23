Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στον 40χρονο δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου σε οικόπεδο στο κέντρο της πόλης.
Ο 40χρονος δεν έφερε καμία αντίσταση κατά τη σύλληψή του σε οικόπεδο της οδού Ευριπίδου.
Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο ντοκουμέντο όπου αποτυπώνεται η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου συζυγοκτόνου.
Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης:
Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, ένας γείτονας τον εντόπισε και κάλεσε την αστυνομία. Κατά τις ίδιες πηγές, στα πρώτα λόγια κατά τη σύλληψή του, ο 40χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «με απατούσε η γυναίκα μου, τι να έκανα».
Αμέσως μετά τη δολοφονία της 36χρονης, μητέρας τεσσάρων παιδιών, ο δράστης είχε διαφύγει.
Η σορός της γυναίκας έχει ήδη μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα 25 Αυγούστου αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.
