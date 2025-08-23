Βόλος: Συνελήφθη ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του

Εντοπίστηκε σε οικόπεδο, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι του

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Βόλος: Συνελήφθη ο 40χρονος που σκότωσε τη σύζυγό του / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο

Συνελήφθη ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του χθες Παρασκευή στον Βόλο.

Ο συζυγοκτόνος που είχε διαφύγει μετά το αποτρόπαιο έγκλημα και αναζητείτο, συνελήφθη από τους αστυνομικούς στο κέντρο του Βόλου, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι του.

Βόλος: Συνελήφθη ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του

Συνελήφθη ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του στον Βόλο

Βόλος: «Έφυγες μαμάκα μου»- Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 36χρονης

Ο 40χρονος δράστης κρυβόταν σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο.

Κατά πληροφορίες της ΕΡΤ, προηγήθηκε ενημέρωση στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έκαναν έφοδο και συνέλαβαν τον 40χρονο.

Βόλος: Συνελήφθη ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του

Το εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στο οποίο κρυβόταν ο συζυγοκτόνος / Φωτογραφίες από βίντεο ΕΡΤ

Βόλος: Συνελήφθη ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του

Ο ίδιος μάλιστα φέρεται να ήταν καταβεβλημένος και δεν έφερε καμία αντίσταση.

Αυτή τη στιγμή οδηγείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.

Βόλος: Με εργαλείο ψησίματος σκότωσε ο 40χρονος τη γυναίκα του

Βόλος: Το χρονικό του άγριου εγκλήματος

To άγριο έγκλημα έγινε χθες το πρωί Παρασκευής 22/8. Ο 40χρονος μετά από καυγά δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του, μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους.

Στιγμιότυπα από το σημείο της γυναικοκτονίας στον Βόλο

Tο σημείο της γυναικοκτονίας στον Βόλο / Intime 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα προσπάθησε να φύγει από το σπίτι του πρώτου ορόφου όπου ζούσαν, και κατέβηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας, ωστόσο, δε γλίτωσε από τα χέρια του ίδιου του συζύγου της που της επέφερε θανάσιμα χτυπήματα με εργαλείο ψησίματος.

Ήταν μία από τις κόρες τους που ειδοποίησε έντρομη την Αστυνομία, ενημερώνοντας πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της. Δυστυχώς η  36χρονη γυναίκα δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Ο 40χρονος δράστης τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Το ποινικό του μητρώο είναι βεβαρημένο καθώς είχε εμπλοκή σε υποθέσεις ναρκωτικών, ψευδούς κατάθεσης αλλά και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

