Δανάη Επιθυμιάδη: Ο σύντροφός της & το cast του «Τιμωρού» στην πρεμιέρα της

Επίσημη πρεμιέρα στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν έκανε η θεατρική παράσταση «Όλος ο χρόνος του κόσμου», σε σενάριο και σκηνοθεσία της Δανάης Επιθυμιάδη. Στην παράσταση πρωταγωνιστεί η ίδια η ηθοποιός μαζί με τον Γιάννη Καραούλη.
Πλήθος κόσμου βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει την παράσταση κι ανάμεσα στο κοινό ήταν συμπρωταγωνιστές της ηθοποιού από τη σειρά «Ο Τιμωρός», αλλά και ο σύντροφός της, τον οποίο βλέπουμε πρώτη φορά.
Λίγα πράγματα είναι γνωστά για την προσωπική ζωή της Δανάης Επιθυμιάδη. Σε πρόσφατη συνέντευξή της όμως, με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά «Να με λες μαμά», αποκάλυψε πως πρόσφατα έγινε μαμά.
Πρωταγωνίστρια του «Να με λες μαμά» έγινε μητέρα και δεν το έμαθε κανείς
H ηθοποιός έχει αποκτήσει μια κόρη με τον σύντροφό της, με τον οποίο φωτογραφήθηκε μαζί στην πρεμιέρα της παράστασης της.
Την περσινή τηλεοπτική σεζόν, η ηθοποιός υποδύθηκε την τηλεοπτική «Δανάη» στον Τιμωρό, τη γραμματέα και ερωμένη του «Αλέξη Κομνηνού», Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου. Ο ηθοποιός βρέθηκε στο πλευρό της συναδέλφου του στην πρεμιέρα της και φωτογραφήθηκε μαζί της. Το ίδιο και η Μαρίνα Καλογήρου, που πρωταγωνιστούσε στην ίδια σειρά.
Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα που παρακολούθησαν την πρεμιέρα ήταν η Χάρις Αλεξίου, η Μυρτώ Αλικάκη, ο Διαμαντής Καραναστάσης και άλλα πρόσωπα από τον χώρο του θεάτρου.