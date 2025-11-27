Δανάη Επιθυμιάδη: Ο σύντροφός της & το cast του «Τιμωρού» στην πρεμιέρα της

Δανάη Επιθυμιάδη: Aποκάλυψε ότι έχει χάσει τη μαμά της και πως έγινε πρόσφατα μαμά, τον περασμένο Οκτώβριο/ εκπομπή Super Κατερίνα

Επίσημη πρεμιέρα στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν έκανε η θεατρική παράσταση «Όλος ο χρόνος του κόσμου», σε σενάριο και σκηνοθεσία της Δανάης Επιθυμιάδη. Στην παράσταση πρωταγωνιστεί η ίδια η ηθοποιός μαζί με τον Γιάννη Καραούλη.

Γιάννης Καραούλης- Δανάη Επιθυμιάδη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Πλήθος κόσμου βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει την παράσταση κι ανάμεσα στο κοινό ήταν συμπρωταγωνιστές της ηθοποιού από τη σειρά «Ο Τιμωρός», αλλά και ο σύντροφός της, τον οποίο βλέπουμε πρώτη φορά.

Δανάη Επιθυμιάδη με τον σύντροφό της/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Λίγα πράγματα είναι γνωστά για την προσωπική ζωή της Δανάης Επιθυμιάδη. Σε πρόσφατη συνέντευξή της όμως, με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά «Να με λες μαμά», αποκάλυψε πως πρόσφατα έγινε μαμά.

H ηθοποιός έχει αποκτήσει μια κόρη με τον σύντροφό της, με τον οποίο φωτογραφήθηκε μαζί στην πρεμιέρα της παράστασης της.

Δανάη Επιθυμιάδη με τον σύντροφό της/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Την περσινή τηλεοπτική σεζόν, η ηθοποιός υποδύθηκε την τηλεοπτική «Δανάη» στον Τιμωρό, τη γραμματέα και ερωμένη του «Αλέξη Κομνηνού», Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου. Ο ηθοποιός βρέθηκε στο πλευρό της συναδέλφου του στην πρεμιέρα της και φωτογραφήθηκε μαζί της. Το ίδιο και η Μαρίνα Καλογήρου, που πρωταγωνιστούσε στην ίδια σειρά.

Μαρίνα Καλογήρου- Δανάη Επιθυμιάδη- Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα που παρακολούθησαν την πρεμιέρα ήταν η Χάρις Αλεξίου, η Μυρτώ Αλικάκη, ο Διαμαντής Καραναστάσης και άλλα πρόσωπα από τον χώρο του θεάτρου.

Γαλήνη Χατζηπασχάλη- Δανάη Επιθυμιάδη- Χάρις Αλεξίου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μυρτώ Αλικάκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Διαμαντής Καραναστάσης- Δανάη Επιθυμιάδη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ