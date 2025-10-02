Πρωταγωνίστρια του «Να με λες μαμά» έγινε μητέρα και δεν το έμαθε κανείς

Ανακοίνωσε τα ευχάριστα στην Κατερίνα Καινούργιου

Η γνωστή ηθοποιός Δανάη Επιθυμιάδηπου πρωταγωνιστεί στο Να με λες μαμά έφερε στον κόσμο πρώτο της παιδί υπό άκρα μυστικότητα κι ανακοίνωσε τα ευχάριστα σε τηλεοπτική της συνέντευξη. 

Ηρώ Καρυοφύλλη: Η πρεμιέρα του Να με λες μαμά ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα δραματική σειρά του Alpha, η Δανάη Επιθυμιάδη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για την παιδική κακοποίηση. 

Ναυσικά Κοκοτά: Τι δυσκόλεψε τη μικρή «Ιωάννα» από το Να με λες μαμά;

https://www.star.gr/tag/na-me-les-mama

Η Δανάη Επιθυμιάδη στο θεατρικό σανίδι / NDP Photo Agency 

 «Με συγκινεί πάντα το θέμα του παιδιού. Είμαι και η ίδια, πρόσφατα μαμά. Κοίταξε να δεις τώρα, η παιδική κακοποίηση είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και κρίσιμο θέμα, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το νόημα που περνάει αυτή η σειρά, γιατί νομίζω ότι στην ουσία δεν παίρνει θέση, αν είναι σωστό ή λάθος αυτό που κάνει Ξένια.

Πρωταγωνίστρια του «Να με λες μαμά» έγινε μητέρα και δεν το έμαθε κανείς

Ανοίγει ένα διάλογο, ότι πραγματικά τι κάνεις όταν βρίσκεις ένα παιδί. Και όταν όλες οι πόρτες είναι κλειστές, τι άλλο μπορείς να κάνεις, για προκειμένου να σώσεις αυτό το παιδί», εξομολογήθηκε. 

 

ΔΑΝΑΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΔΗ
ΝΑ ΜΕ ΛΕΣ ΜΑΜΑ
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
