Πρωταγωνίστρια του «Να με λες μαμά» έγινε μητέρα και δεν το έμαθε κανείς

Η γνωστή ηθοποιός Δανάη Επιθυμιάδη, που πρωταγωνιστεί στο Να με λες μαμά έφερε στον κόσμο πρώτο της παιδί υπό άκρα μυστικότητα κι ανακοίνωσε τα ευχάριστα σε τηλεοπτική της συνέντευξη.

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα δραματική σειρά του Alpha, η Δανάη Επιθυμιάδη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για την παιδική κακοποίηση.

Η Δανάη Επιθυμιάδη στο θεατρικό σανίδι / NDP Photo Agency

«Με συγκινεί πάντα το θέμα του παιδιού. Είμαι και η ίδια, πρόσφατα μαμά. Κοίταξε να δεις τώρα, η παιδική κακοποίηση είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και κρίσιμο θέμα, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το νόημα που περνάει αυτή η σειρά, γιατί νομίζω ότι στην ουσία δεν παίρνει θέση, αν είναι σωστό ή λάθος αυτό που κάνει Ξένια.

Ανοίγει ένα διάλογο, ότι πραγματικά τι κάνεις όταν βρίσκεις ένα παιδί. Και όταν όλες οι πόρτες είναι κλειστές, τι άλλο μπορείς να κάνεις, για προκειμένου να σώσεις αυτό το παιδί», εξομολογήθηκε.