Ηρώ Καρυοφύλλη: Η πρεμιέρα του Να με λες μαμά ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της

Το πολύ σημαντικό θέμα της παιδικής κακοποίησης θίγει η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha με τίτλο Να με λες μαμά, που έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης.

Για τη συγγραφή του σεναρίου, οι συντελεστές, συμβουλεύτηκαν εξειδικευμένους στην παιδική κακοποίηση ψυχολόγους και νομικούς, καθώς και τη δημοσιογράφο Ηρώ Καρυοφύλλη.

O λόγος για την αείμνηστη αστυνομική συντάκτρια του καναλιού, που έφυγε πριν λίγους μήνες από τη ζωή σε ηλικία μόλις 53 ετών και στην οποία κι ήταν αφιερωμένο το πρώτο επεισόδιο.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το τέλος της πρεμιέρας στον Alpha προβλήθηκε το παρακάτω μήνυμα: «Αφιερωμένο στην μνήμη της δημοσιογράφου Ηρούς Καρυοφύλλη για την σημαντική συμβολή της στην έρευνα».