Ηρώ Καρυοφύλλη: Η πρεμιέρα του Να με λες μαμά ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της

Το συγκινητικό μήνυμα στο τέλος της δραματικής σειράς

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πολύ σημαντικό θέμα της παιδικής κακοποίησης θίγει η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha με τίτλο Να με λες μαμά, που έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης.

Κηδεία Ηρώ Καριοφύλλη: Σπάραξαν η μητέρα και ο αδελφός της

Για τη συγγραφή του σεναρίου, οι συντελεστές, συμβουλεύτηκαν εξειδικευμένους στην παιδική κακοποίηση ψυχολόγους και νομικούς, καθώς και τη δημοσιογράφο Ηρώ Καρυοφύλλη.

Ηρώ Καρυοφύλλη: Η πρεμιέρα του Να με λες μαμά ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της

O λόγος για την αείμνηστη αστυνομική συντάκτρια του καναλιού, που έφυγε πριν λίγους μήνες από τη ζωή σε ηλικία μόλις 53 ετών και στην οποία κι ήταν αφιερωμένο το πρώτο επεισόδιο. 

Ηρώ Καριοφύλλη: «Ήταν λιοντάρι» - Το σπαρακτικό «αντίο» των συναδέλφων της

Ηρώ Καρυοφύλλη: Η πρεμιέρα του Να με λες μαμά ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της

Πιο συγκεκριμένα, μετά το τέλος της πρεμιέρας στον Alpha προβλήθηκε το παρακάτω μήνυμα: «Αφιερωμένο στην μνήμη της δημοσιογράφου Ηρούς Καρυοφύλλη για την σημαντική συμβολή της στην έρευνα».

Ηρώ Καρυοφύλλη: Η πρεμιέρα του Να με λες μαμά ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της

