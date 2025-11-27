«Ο εγκέφαλος έχει 5 "εποχές"», λένε οι επιστήμονες - Τι έδειξε νέα μελέτη

Νέα μελέτη που αφορά στο πώς αλλάζει η νευρωνική καλωδίωση από τη βρεφική έως την προχωρημένη ηλικία, αποκάλυψε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναπτύσσεται σε πέντε «εποχές».

Τα στοιχεία της έρευνας βασίστηκαν σε εγκεφαλικές σαρώσεις από περίπου 4.000 ανθρώπους, των οποίων η ηλικία κοιμαινόταν από κάτω του ενός έως και 90 χρόνων, οι οποίες χαρτογράφησαν τις νευρωνικές συνδέσεις και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εξελίσσονται καθόλη τη ζωή μας.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η ανάπτυξη του εγκεφάλου αφορά σε πέντε ευρείες φάσεις, χωρισμένες σε τέσσερα κρίσιμα «σημεία καμπής», κατά τα οποία η οργάνωση του εγκεφάλου κινείται σε μια διαφορετική τροχιά - περίπου στις ηλικίες των 9, των 32, των 66 και των 83 ετών.

Όπως τόνισε ο καθηγητής Ντάνκαν Άστλ, ερευνητής νευροπληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και κύριος συγγραφέας της μελέτης: «Κοιτάζοντας πίσω, πολλοί από εμάς νιώθουμε ότι η ζωή μας έχει χαρακτηριστεί από διαφορετικές φάσεις.

Αποδεικνύεται ότι και οι εγκέφαλοι περνούν από αυτές τις εποχές... Η κατανόηση ότι το δομικό ταξίδι του εγκεφάλου δεν είναι θέμα σταθερής προόδου, αλλά μάλλον ένα από τα λίγα σημαντικά σημεία καμπής, θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε πότε και πώς η καλωδίωσή του είναι ευάλωτη σε διαταραχές».

Η εφηβική φάση της ανάπτυξης του εγκεφάλου διαρκεί περίπου 32 έτη!

Η μελέτη αποκάλυψε ότι η περίοδος ανάπτυξης της παιδικής ηλικίας εκτείνεται από τη γέννηση έως την ηλικία των 9 χρόνων, οπότε και προχωρά στην εφηβική φάση, μια περίοδος που διαρκεί περίπου έως την ηλικία των 32 ετών.

Όσον αφορά στη δεύτερη «εποχή» του εγκεφάλου, την εφηβεία, η λευκή ουσία συνεχίζει να αυξάνεται σε όγκο, επομένως η οργάνωση των δικτύων επικοινωνίας αυξάνεται και βελτιώνεται ασιθητά. Η συγκεκριμένη φάση ορίζεται από τη σταθερά αυξανόμενη αποτελεσματικότητα των συνδέσεων στον εγκέφαλο, η οποία σχετίζεται με την αύξηση της γνωστικής απόδοσης. Σε ό,τι αφορά τις «εποχές», αυτές ορίστηκαν από τη σταθερή τάση ανάπτυξης του εγκεφάλου για μια παρατεταμένη περίοδο.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η επικεφαλής της έρευνας, Αλέξα Μούσλεϊ: «Σίγουρα δεν λέμε ότι οι άνθρωποι στα τέλη της δεκαετίας των 20 θα συμπεριφέρονται σαν έφηβοι ή ακόμη και ότι ο εγκέφαλός τους μοιάζει με αυτόν ενός εφήβου... Είναι στην πραγματικότητα το μοτίβο της αλλαγής». Ενώ τόνισε ότι: «Τα ευρήματα θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου για ψυχικές διαταραχές, οι οποίες εμφανίζονται συχνότερα κατά την εφηβεία».

Περίπου στην ηλικία των 32 χρόνων παρατηρείται η ισχυρότερη συνολική μεταβολή. Γεγονότα της ζωής, όπως η γονεϊκότητα, μπορεί να παίζουν ρόλο σε ορισμένες από τις αλλαγές που παρατηρούνται, αν και η έρευνα δεν το εξέτασε ενδελεχώς. Όπως δήλωσε η Μούσλεϊ: «Γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες που γεννούν, ο εγκέφαλός τους αλλάζει μετά. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει σχέση μεταξύ αυτών των ορόσημων και αυτού που συμβαίνει στον εγκέφαλο».

Τέλος, η αρχιτεκτονική του εγκεφάλου φαίνεται να σταθεροποιείται από την ηλικία των 32 ετών, συγκριτικά με τις προηγούμενες φάσεις, γεγονός που αντιστοιχεί σε ένα «οροπέδιο στη νοημοσύνη και την προσωπικότητα» με βάση άλλες μελέτες. Οι περιοχές του εγκεφάλου γίνονται επίσης πιο διαμερισματοποιημένες. Τα δύο τελευταία σημεία καμπής ορίστηκαν από μειώσεις στη συνδεσιμότητα του εγκεφάλου, οι οποίες πιστεύεται ότι σχετίζονται με τη γήρανση και την εκφύλιση της λευκής ουσίας στον εγκέφαλο.