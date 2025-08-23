Βόλος: «Έφυγες μαμάκα μου»- Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 36χρονης

Άφαντος παραμένει ο 40χρονος δράστης

23.08.25 , 13:45 Βόλος: «Έφυγες μαμάκα μου»- Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 36χρονης
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Γυναικοκτονία στο Βόλο: Μαχαίρωσε την σύζυγό του μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κόρη της 36χρονης Μαριόλα που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στον Βόλο, εκφράζει τον αβάσταχτο πόνο της, περιγράφοντας πόσο της λείπει η μητέρα της.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του

«Έφυγες μαμάκα μου θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ εγώ ο Ντίνος η μέλισσα και Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας», έγραψε το νεαρό κορίτσι, ραγίζοντας καρδιές. 

 

Η ανάρτηση της κόρης του θύματος στον Βόλο

Η ανάρτηση της κόρης της 36χρονης / Facebook 

Ο πατέρας των παιδιών, που σκότωσε τη μητέρα τους μπροστά στα μάτια τους με ένα εργαλείο ψησίματος, εξακολουθεί να διαφεύγει, ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Βόλος: «Ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά» - Ούρλιαζαν τα παιδιά πάνω από τη σορό

Οι αρχές, λαμβάνοντας υπόψη το βεβαρημένο ψυχιατρικό του ιστορικό, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει θέσει τέλος στη ζωή του. Υπενθυμίζεται ότι μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, γεγονός που οδήγησε στην εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική.

Ο 40χρονος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς είχε καταδικαστεί για υποθέσεις που σχετίζονταν με χρήση και διακίνηση ναρκωτικών, ψευδή κατάθεση αλλά και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Παρότι, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν γίνει αρκετές καταγγελίες σε βάρος του, η 36χρονη δεν προχώρησε ποτέ σε αναφορά για ενδοοικογενειακή βία. Μετά την αποτρόπαια γυναικοκτονία, γείτονες του ζευγαριού αποκάλυψαν πως άκουγαν συχνά φωνές και καβγάδες από το διαμέρισμά τους.

Βόλος: Μπροστά σε αθώα παιδικά μάτια σκότωσε ο 40χρονος τη γυναίκα του

Βόλος: Η ανάρτηση της αδερφής της Μαριόλα 

Το δικό της «αντίο» στην 36χρονη Μαριόλα έστειλε και η αδερφή της, μέσω Facebook.

«Ω ψυχή της αδερφής μου, πού θα σε βρω; Πώς να ξεφύγω; Αδελφή μου, πού άφησες τα παιδιά; Έλα πιο κοντά στον πατέρα σου και πιο κοντά στη μητέρα σου, ω ζωή μου», έγραψε. 

 

Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή

Η ανάρτηση της αδερφής της δολοφονημένης

ΒΟΛΟΣ
 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
