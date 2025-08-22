Βόλος: «Ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά» - Ούρλιαζαν τα παιδιά πάνω από τη σορό

Αναζητείται ο γυναικοκτόνος που δολοφόνησε τη σύζυγό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.08.25 , 20:26 Ο Greenwood πλακώθηκε από τη γουρούνα - Τα νεότερα για την υγεία του
22.08.25 , 20:25 Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη: «Απόλυτα υγιής και με τη βούλα»
22.08.25 , 19:53 Βόλος: «Ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά» - Ούρλιαζαν τα παιδιά πάνω από τη σορό
22.08.25 , 19:20 Κρατερός Κατσούλης: Η ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλιά του
22.08.25 , 19:11 Ford Performance: Τα τελευταία αντίτυπα του εμβληματικού GT Mk IV
22.08.25 , 18:48 Σοφία Κουρτίδου: Πήρε εξιτήριο - Ο λόγος που μπήκε στο χειρουργείο
22.08.25 , 18:40 25 χώρες καλούν το Ισραήλ να αποσύρει τον σχεδιασμό για τους εποικισμούς
22.08.25 , 18:28 Επιστροφή ενοικίου: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους δικαιούχους
22.08.25 , 18:05 Δανάη Παππά: Είναι το απόλυτο birthday girl! Τα πόσα έκλεισε η ηθοποιός;
22.08.25 , 17:42 Το Summer Medley της Kέλλυς Κελεκίδου με τον Ayman έγινε viral στο TikTok!
22.08.25 , 17:23 Ιταλία: Σύζυγοι διακινούσαν τις φωτογραφίες των ανυποψίαστων γυναικών τους
22.08.25 , 17:14 Λένα Σαμαρά: H σπαρακτική ανάρτηση του αδερφού της για τα γενέθλιά του
22.08.25 , 16:58 Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα
22.08.25 , 16:25 Έκτορας Μποτρίνι: Άλλος άνθρωπος - Δείτε τον γνωστό σεφ σε ηλικία 25 ετών!
22.08.25 , 15:10 Βόλος: Μπροστά σε αθώα παιδικά μάτια σκότωσε ο 40χρονος τη γυναίκα του
Κρατερός Κατσούλης: Η ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλιά του
Βόλος: «Ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά» - Ούρλιαζαν τα παιδιά πάνω από τη σορό
Δανάη Παππά: Είναι το απόλυτο birthday girl! Τα πόσα έκλεισε η ηθοποιός;
Μιχόπουλος - Ευριπίδου: Τράβηξαν τα βλέμματα σε παραλία της Μυκόνου
Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα
Ξαφνικό πρόβλημα υγείας για τη Χριστίνα Μπόμπα - Τι συνέβη;
Δήμητρα Παπαδήμα: Στα 62 της με κορμί που ζηλεύουν 20άρες!
Σίσσυ Χρηστίδου: Καλοκαιρινές ανάσες με στιλάτο μαύρο μπικίνι!
Μελίνα Νικολαΐδη: Ποζάρει στην παραλία φορώντας κόκκινο μπικίνι!
«Είσαι τρελός και σ' αγαπώ»: Το μήνυμα αγάπης της Οικονομάκου στον Τσερέλα!
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Μπροστά στα μάτια των παιδιών του δολοφόνησε τη γυναίκα του ο 40χρονος στον Βόλο / Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκάρει η νέα γυναικοκτονία στον Βόλο, όπου ένας 40χρονος δολοφόνησε με εργαλείο ψησίματος τη γυναίκα του και μητέρα τεσσάρων παιδιών και έκτοτε αγνοείται. Αυτό, όμως, που προκαλεί μεγαλύτερη φρίκη είναι ότι το τραγικό αυτό έγκλημα έγινε μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά τους.

Βόλος: Μπροστά σε αθώα παιδικά μάτια σκότωσε ο 40χρονος τη γυναίκα του

«Βοήθεια, ελάτε γρήγορα! Ο μπαμπάς μου σκότωσε τη μαμά μου», ήταν τα λόγια της 16χρονης κόρης του ζευγαριού, που κάλεσε την Άμεση Δράση, βλέποντας τη μητέρα της να κείται μπροστά της, μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο «λύγισαν», αντικρίζοντας τη σορό της 36χρονης γυναίκας και γύρω τα παιδιά της που έκλαιγαν. Δύο κορίτσια, 6 και 16ετών και ο γιος της, 13. Η 18χρονη κόρη έλειπε από το σπίτι την ώρα του φονικού.

Γυναικοκτονία Βόλος

Το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία.

Ο δράστης, αφού κατακρεούργησε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, τράπηκε σε φυγή και έκτοτε αναζητείται.

Βόλος: Την κυνηγούσε και τη μαχαίρωνε με μανία - Ο δράστης είχε νοσηλευτεί

Ο καυγάς του ζευγαριού ξεκίνησε μέσα από το διαμέρισμα. Η γυναίκα έφυγε από το σπίτι για να σταματήσει ο καυγάς. Τότε ο 40χρονος άνδρας άρπαξε ένα εργαλείο από την ψησταριά και την ακολούθησε.

Στην είσοδο της πολυκατοικίας τη χτύπησε στο λαιμό και στα πλευρά με το εργαλείο ψησίματος που είχε στα χέρια του.

Βόλος

Στιγμιότυπα από το σημείο της γυναικοκτονίας στον Βόλο / Φωτογραφίες Intime 

Βόλος: Σκότωσε τη γυναίκα του μπροστά στα παιδιά τους

Βόλος: Σκότωσε τη γυναίκα του με εργαλείο ψησίματος

Ο δράστης, που κατάγεται από την Αλβανία, τον Ιούνιο είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, ενώ έχει συλληφθεί στο παρελθόν για ναρκωτικά, πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΛΟΣ
 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top