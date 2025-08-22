Βόλος: «Ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά» - Ούρλιαζαν τα παιδιά πάνω από τη σορό

Μπροστά στα μάτια των παιδιών του δολοφόνησε τη γυναίκα του ο 40χρονος στον Βόλο / Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Σοκάρει η νέα γυναικοκτονία στον Βόλο, όπου ένας 40χρονος δολοφόνησε με εργαλείο ψησίματος τη γυναίκα του και μητέρα τεσσάρων παιδιών και έκτοτε αγνοείται. Αυτό, όμως, που προκαλεί μεγαλύτερη φρίκη είναι ότι το τραγικό αυτό έγκλημα έγινε μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά τους.

«Βοήθεια, ελάτε γρήγορα! Ο μπαμπάς μου σκότωσε τη μαμά μου», ήταν τα λόγια της 16χρονης κόρης του ζευγαριού, που κάλεσε την Άμεση Δράση, βλέποντας τη μητέρα της να κείται μπροστά της, μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο «λύγισαν», αντικρίζοντας τη σορό της 36χρονης γυναίκας και γύρω τα παιδιά της που έκλαιγαν. Δύο κορίτσια, 6 και 16ετών και ο γιος της, 13. Η 18χρονη κόρη έλειπε από το σπίτι την ώρα του φονικού.

Το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία.

Ο δράστης, αφού κατακρεούργησε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, τράπηκε σε φυγή και έκτοτε αναζητείται.

Βόλος: Την κυνηγούσε και τη μαχαίρωνε με μανία - Ο δράστης είχε νοσηλευτεί

Ο καυγάς του ζευγαριού ξεκίνησε μέσα από το διαμέρισμα. Η γυναίκα έφυγε από το σπίτι για να σταματήσει ο καυγάς. Τότε ο 40χρονος άνδρας άρπαξε ένα εργαλείο από την ψησταριά και την ακολούθησε.

Στην είσοδο της πολυκατοικίας τη χτύπησε στο λαιμό και στα πλευρά με το εργαλείο ψησίματος που είχε στα χέρια του.

Στιγμιότυπα από το σημείο της γυναικοκτονίας στον Βόλο / Φωτογραφίες Intime

Ο δράστης, που κατάγεται από την Αλβανία, τον Ιούνιο είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, ενώ έχει συλληφθεί στο παρελθόν για ναρκωτικά, πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα.

